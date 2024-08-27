Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики - 27.08.2024 Украина.ру
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Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики
Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики - 27.08.2024 Украина.ру
Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики
Просроченный фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский забил очередной гвоздь в гроб с идеалами евромайдана, ради которых Украину в 2014 году поставили на грань развала и разрухи. Вплоть до тотального уничтожения в недалеком будущем.
2024-08-27T16:03
2024-08-27T16:03
верховная рада
владимир зеленский
слуга народа
упц
запрет
цветная революция
евромайдан
безвизовый режим
украина
европа
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Зеленский сделал весомый и реальный шаг к обнулению всех этих идеалов и к превращению страны в прямую противоположность тому, что было задекларировано на майдане и ради чего были пролиты и сейчас проливаются реки крови. И своей, и чужой.Кроме соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС что было еще одной выстраданной и вожделенной мечтой евромайдаунов, которые сварили мозги в кастрюлях на головах, жгли покрышки и стучали черенками от лопат по асфальту и по ближним своим, которых они таковыми не считали? Правильно – мечта о свободном передвижении по миру, чтобы попить венский кофе на ступеньках оперы в австрийской столице, заедая французскими круассанами с припасенным из дому салом или, на худой конец, неаполитанской пиццей, притрушенной нашим укропчиком.И Европа, будем объективны, пошла украинцам навстречу и предоставила им безвиз. Ограниченный, туристический, без права работать в Европе и рассчитывать на европейские зарплаты и пенсии, но все же право посещать континент- "старушку" более легко и свободно.Благодаря этому подарку две трети тех, кто должен был бы защищать этот и безвиз, и это право в окопах спецвоенной операции (СВО) сдрыснуло из страны, как только в феврале 2022 года запахло жаренным. И никто уже и не вспоминает, куда делась дурочка со слюняво-умильным лицом инфантильного переростка, с трудом преодолевающего полноценный девичий пубертатный период, которая прославилась плакатом со словами про девочку, жаждущую кружевные трусики и ЕС.Но такая мечта была не только у нее, а вот Зеленский сегодня взял, да и обгадил эту мечту об изысканном белье. Он дал две недели на решение ситуации с незаконным пересечением границы. И направил соответствующую команду своим нукерам -- представителям правоохранительных и антикоррупционных органов страны. Дескать, все пути отхода и исхода из Украины пресечь, все лазейки законопатить, а всех пойманных удирающих – на фронт.Чашу его расово правильного неонацистского терпения переполнило, как известно, то что народный депутат Украины Артем Дмитрук пересек границу в Одесской области, попал в Молдову, а уже оттуда – в Европу, откуда и строит Зеленскому полноценную и обидную козью морду. Да еще и нагло потешается над его попытками унифицировать страну и людей даже в вопросах веры. То бишь религии.Чтобы понять, что произошло, нужно вернуться к тому что Верховная рада приняла, а Зеленский недавно подписал закон, фактически ставящий единственную каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) вне закона. За якобы службу Московскому патриархату (МП). Церкви отведено 9 месяцев на то, чтобы ее верующие или перешли в приходы Православной церкви Украины (ПЦУ), которую на скорую руку по заказу Запада создал в декабре 2018 года еще президент-барыга Петр Порошенко. ПЦУ эта мало кем признана, потому что откровенно раскольничья, а о ее сути говорит еще одна более подходящая расшифровка ее же названия – "Пустая церковь Украины": люди в ее храмы ходят неохотно даже по церковным праздникам и в малом количестве.Их 401 находящегося в наличии нардепа за запрет УПЦ проголосовали 265 человек, и только два десятка нашлось смелых и совестливых, которые понимали, что Богом и верой не торгуют даже в угоду прибыльной конъюнктуре. Одним из таких и был 31-летний нардеп Дмитрук, который откровенно назвал продажных и эластичных в душе коллег "козлами" и "предателями".Он оказался реальной и неожиданно удивительной личностью, это нардеп Дмитрук. В очень хорошем смысле этих слов.По своей политической этимологии он – типичное порождение периода "зеленщины", когда внезапно победившему в 2019 году Зеленскому срочно подбирали политическую опору – создали партию "Слуга народа" (СН) и к парламентским выборам того же года набирали в нее и в ее предвыборный список в Раду кого попало, по объявлениям в газетах, соцсетях и на привокзальных нужниках. С у одним условием -- лишь бы они мало были связаны с прежними событиями и ментально и духовно обгадившимися политиками-майдаунами первой и второй волны (от Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко до Петра Порошенко с его Владимирами Гройсманами и прочей никчемно-барыжной шелупонью).Так в список СН попали и стали депутатами жадно-продажные второстепенные чиновники и общественные активисты, популярные свадебные генералы и собачьи парикмахеры, журналисты, дуркующие люди искусства, шоумены и даже один чемпион по пауэрлифтингу.Этим "слугой" -чемпионом и был Дмитрук из Одессы, где он, по его же словам, "первое время ночевал на вокзале и просто выживал. Чтобы прокормиться, искал любую работу: грузчиком, разносчиком, сторожем, продавцом. Работал круглосуточно. Днем торговал, а вечером — охранял. Потом даже стал небольшим предпринимателем, работал на пляжах. Параллельно учился и смог получить образование". Более того, стал успешным на избранном поприще: стал главой федерации профессионального бокса Одессы и Одесской области, основал собственный благотворительный фонд и два спортивных клуба, где также вел тренерскую деятельность. А также был членом общественной организации "Илья Муромец", занимавшейся работой с молодежью и соучредителем организации "Я одессит — мне не все равно".Как и все, я откровенно смелся над этим пауэрлифтером с мандатом. Но, согласитесь, он оказался вполне приличным человеком, и я беру назад все свои обидные слова в его адрес. Хотя бы потому, что он похоже, с самого начала понимал, что из себя представляет Зеленский, и откровенно презирал его за это.Еще до СВО, в 2021 году Дмитрук в числе шести депутатов "Слуги народа" не поддержал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, которого "съел" Зеленский, увидев в нем более умного конкурента и более вменяемого политика.Зеленский уже тогда взъелся на Дмитрука и руками верных адептов инициировал процесс исключения Дмитрука из состава фракции СН и из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности. "Зеленые шестерки" с мандатами шефа не подвели и верноподданно Дмитрука отовсюду исключили. Но его убеждения не поколебали.И тогда на Дмитрука натравили правоохранительные органы, которые открыли против него несколько уголовных производств. За его уже прямую депутатскую деятельность в Одесской области.Когда Дмитрук выступил против запрета УПЦ, ему немедленно было объявлено подозрение по обвинению в нападении на правоохранителя и военного. Следствие и сейчас утверждает, что подозреваемый в Одессе с группой лиц совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, причинил ему телесные повреждения и пытался отнять у него оружие.В итоге Дмитрук бежал в Европу через Молдавию. И теперь против него открыто еще одно уголовное производство – за незаконное пресечение границы. В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины уже заявили: "Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы". То есть масштаб репрессий и преследований, не исключено, готовится широкий и масштабный.Сам Дмитрук уголовное преследование связывает со своей позицией по защите УПЦ. И благоразумно не разглашает, где он находится. Но уже заявил, что в одной из европейских стран хотели похитить его жену с детьми. Что и не удивительно: во-первых, Зеленский, ясное дело, хочет показательной расправы, потому что хочет своей решительностью доказать свою же правоту. Плюс выполнить заказ Запада, требующего силовой духовной трансформации украинского общества. В такой ситуации лучший способ защиты – нападение.Во-вторых, Зеленскому уже нечего терять. За свой президентский срок он не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, которые касаются ни каких-то процедурных моментов устройства власти (типа отмены иммунитета депутатов), а именно жизни общества. Обещал мир – ведет войну, в которой может погибнуть страна. Сулил повышение жизненного уровня – страна опускается в пропасть нищеты и разрухи. Бравировал верностью свободам и правам человека – подверг нарушению и поруганию все из них.И перечислять обманы и провалы Зеленского можно бесконечно. Но это были его провалы и обещания, данные в горячечном бреду и пылу предвыборной борьбы. А теперь, окончательно запрещая достижения майдана, полученные до него, Зеленский вообще обнуляет все достижения "революции достоинства". И она, революция, как и стоило ожидать, теперь пожирает и обещание, и людей. А скоро приступит и к руководителям. Потому-то Зеленский, похоже, и лютует – он чувствует неизбежное.О том, "Как национальная трагедия перерастает в национальную катастрофу. Украинские эксперты в растерянности".
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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верховная рада, владимир зеленский, слуга народа, упц, запрет, цветная революция, евромайдан, безвизовый режим, украина, европа, одесская область
Верховная Рада, Владимир Зеленский, Слуга народа, УПЦ, запрет, цветная революция, евромайдан, безвизовый режим, Украина, Европа, Одесская область

Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики

16:03 27.08.2024
 
Девочка на Майдане
Девочка на Майдане
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Просроченный фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский забил очередной гвоздь в гроб с идеалами евромайдана, ради которых Украину в 2014 году поставили на грань развала и разрухи. Вплоть до тотального уничтожения в недалеком будущем.
Зеленский сделал весомый и реальный шаг к обнулению всех этих идеалов и к превращению страны в прямую противоположность тому, что было задекларировано на майдане и ради чего были пролиты и сейчас проливаются реки крови. И своей, и чужой.
Кроме соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС что было еще одной выстраданной и вожделенной мечтой евромайдаунов, которые сварили мозги в кастрюлях на головах, жгли покрышки и стучали черенками от лопат по асфальту и по ближним своим, которых они таковыми не считали? Правильно – мечта о свободном передвижении по миру, чтобы попить венский кофе на ступеньках оперы в австрийской столице, заедая французскими круассанами с припасенным из дому салом или, на худой конец, неаполитанской пиццей, притрушенной нашим укропчиком.
И Европа, будем объективны, пошла украинцам навстречу и предоставила им безвиз. Ограниченный, туристический, без права работать в Европе и рассчитывать на европейские зарплаты и пенсии, но все же право посещать континент- "старушку" более легко и свободно.
Благодаря этому подарку две трети тех, кто должен был бы защищать этот и безвиз, и это право в окопах спецвоенной операции (СВО) сдрыснуло из страны, как только в феврале 2022 года запахло жаренным. И никто уже и не вспоминает, куда делась дурочка со слюняво-умильным лицом инфантильного переростка, с трудом преодолевающего полноценный девичий пубертатный период, которая прославилась плакатом со словами про девочку, жаждущую кружевные трусики и ЕС.
Но такая мечта была не только у нее, а вот Зеленский сегодня взял, да и обгадил эту мечту об изысканном белье. Он дал две недели на решение ситуации с незаконным пересечением границы. И направил соответствующую команду своим нукерам -- представителям правоохранительных и антикоррупционных органов страны. Дескать, все пути отхода и исхода из Украины пресечь, все лазейки законопатить, а всех пойманных удирающих – на фронт.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Чашу его расово правильного неонацистского терпения переполнило, как известно, то что народный депутат Украины Артем Дмитрук пересек границу в Одесской области, попал в Молдову, а уже оттуда – в Европу, откуда и строит Зеленскому полноценную и обидную козью морду. Да еще и нагло потешается над его попытками унифицировать страну и людей даже в вопросах веры. То бишь религии.
Чтобы понять, что произошло, нужно вернуться к тому что Верховная рада приняла, а Зеленский недавно подписал закон, фактически ставящий единственную каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) вне закона. За якобы службу Московскому патриархату (МП). Церкви отведено 9 месяцев на то, чтобы ее верующие или перешли в приходы Православной церкви Украины (ПЦУ), которую на скорую руку по заказу Запада создал в декабре 2018 года еще президент-барыга Петр Порошенко. ПЦУ эта мало кем признана, потому что откровенно раскольничья, а о ее сути говорит еще одна более подходящая расшифровка ее же названия – "Пустая церковь Украины": люди в ее храмы ходят неохотно даже по церковным праздникам и в малом количестве.
Их 401 находящегося в наличии нардепа за запрет УПЦ проголосовали 265 человек, и только два десятка нашлось смелых и совестливых, которые понимали, что Богом и верой не торгуют даже в угоду прибыльной конъюнктуре. Одним из таких и был 31-летний нардеп Дмитрук, который откровенно назвал продажных и эластичных в душе коллег "козлами" и "предателями".
Он оказался реальной и неожиданно удивительной личностью, это нардеп Дмитрук. В очень хорошем смысле этих слов.
По своей политической этимологии он – типичное порождение периода "зеленщины", когда внезапно победившему в 2019 году Зеленскому срочно подбирали политическую опору – создали партию "Слуга народа" (СН) и к парламентским выборам того же года набирали в нее и в ее предвыборный список в Раду кого попало, по объявлениям в газетах, соцсетях и на привокзальных нужниках. С у одним условием -- лишь бы они мало были связаны с прежними событиями и ментально и духовно обгадившимися политиками-майдаунами первой и второй волны (от Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко до Петра Порошенко с его Владимирами Гройсманами и прочей никчемно-барыжной шелупонью).
Так в список СН попали и стали депутатами жадно-продажные второстепенные чиновники и общественные активисты, популярные свадебные генералы и собачьи парикмахеры, журналисты, дуркующие люди искусства, шоумены и даже один чемпион по пауэрлифтингу.
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
13:14
"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на УкраинеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 августа ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к принятому на Украине закону о запрете канонической Украинской православной церкви
Этим "слугой" -чемпионом и был Дмитрук из Одессы, где он, по его же словам, "первое время ночевал на вокзале и просто выживал. Чтобы прокормиться, искал любую работу: грузчиком, разносчиком, сторожем, продавцом. Работал круглосуточно. Днем торговал, а вечером — охранял. Потом даже стал небольшим предпринимателем, работал на пляжах. Параллельно учился и смог получить образование". Более того, стал успешным на избранном поприще: стал главой федерации профессионального бокса Одессы и Одесской области, основал собственный благотворительный фонд и два спортивных клуба, где также вел тренерскую деятельность. А также был членом общественной организации "Илья Муромец", занимавшейся работой с молодежью и соучредителем организации "Я одессит — мне не все равно".
Как и все, я откровенно смелся над этим пауэрлифтером с мандатом. Но, согласитесь, он оказался вполне приличным человеком, и я беру назад все свои обидные слова в его адрес. Хотя бы потому, что он похоже, с самого начала понимал, что из себя представляет Зеленский, и откровенно презирал его за это.
Дмитрук
Дмитрук
Дмитрук
Еще до СВО, в 2021 году Дмитрук в числе шести депутатов "Слуги народа" не поддержал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, которого "съел" Зеленский, увидев в нем более умного конкурента и более вменяемого политика.
Зеленский уже тогда взъелся на Дмитрука и руками верных адептов инициировал процесс исключения Дмитрука из состава фракции СН и из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности. "Зеленые шестерки" с мандатами шефа не подвели и верноподданно Дмитрука отовсюду исключили. Но его убеждения не поколебали.
И тогда на Дмитрука натравили правоохранительные органы, которые открыли против него несколько уголовных производств. За его уже прямую депутатскую деятельность в Одесской области.
Когда Дмитрук выступил против запрета УПЦ, ему немедленно было объявлено подозрение по обвинению в нападении на правоохранителя и военного. Следствие и сейчас утверждает, что подозреваемый в Одессе с группой лиц совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, причинил ему телесные повреждения и пытался отнять у него оружие.
В итоге Дмитрук бежал в Европу через Молдавию. И теперь против него открыто еще одно уголовное производство – за незаконное пресечение границы. В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины уже заявили: "Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы". То есть масштаб репрессий и преследований, не исключено, готовится широкий и масштабный.
Сам Дмитрук уголовное преследование связывает со своей позицией по защите УПЦ. И благоразумно не разглашает, где он находится. Но уже заявил, что в одной из европейских стран хотели похитить его жену с детьми. Что и не удивительно: во-первых, Зеленский, ясное дело, хочет показательной расправы, потому что хочет своей решительностью доказать свою же правоту. Плюс выполнить заказ Запада, требующего силовой духовной трансформации украинского общества. В такой ситуации лучший способ защиты – нападение.
Нардеп Артем Дмитрук на заседании земельной комиссии одесского горсовета 25 января 2022 года
26 января 2022, 12:18
Бегал по столам и крушил мебель: что известно о депутате Дмитруке, устроившем дебош в горсовете ОдессыОдесса оказалась в центре громкого скандала. Ушедший из фракции «Слуга народа», ныне член объединения «Разумная политика» народный депутат Артем Дмитрук устроил форменный дебош, сорвав сессию в местном горсовете
Во-вторых, Зеленскому уже нечего терять. За свой президентский срок он не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, которые касаются ни каких-то процедурных моментов устройства власти (типа отмены иммунитета депутатов), а именно жизни общества. Обещал мир – ведет войну, в которой может погибнуть страна. Сулил повышение жизненного уровня – страна опускается в пропасть нищеты и разрухи. Бравировал верностью свободам и правам человека – подверг нарушению и поруганию все из них.
И перечислять обманы и провалы Зеленского можно бесконечно. Но это были его провалы и обещания, данные в горячечном бреду и пылу предвыборной борьбы. А теперь, окончательно запрещая достижения майдана, полученные до него, Зеленский вообще обнуляет все достижения "революции достоинства". И она, революция, как и стоило ожидать, теперь пожирает и обещание, и людей. А скоро приступит и к руководителям. Потому-то Зеленский, похоже, и лютует – он чувствует неизбежное.
О том, "Как национальная трагедия перерастает в национальную катастрофу. Украинские эксперты в растерянности".
 
Верховная РадаВладимир ЗеленскийСлуга народаУПЦзапретцветная революцияевромайданбезвизовый режимУкраинаЕвропаОдесская область
 
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17:03Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС
16:34Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
16:03Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики
15:59Украинские "Викинги", покемоны и эпос: Иван Франко на кино- и телеэкранах
15:57Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победы
15:34О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак
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