https://ukraina.ru/20240827/1057048655.html

Как национальная трагедия перерастает в национальную катастрофу. Украинские эксперты в растерянности

Как национальная трагедия перерастает в национальную катастрофу. Украинские эксперты в растерянности - 27.08.2024 Украина.ру

Как национальная трагедия перерастает в национальную катастрофу. Украинские эксперты в растерянности

На Украине всё с большей тревогой вглядываются в свое будущее. Ситуация на подконтрольной Киеву территории такова, что следует ожидать уже в скором, по историческим меркам, времени фактического обезлюживания страны.

2024-08-27T06:22

2024-08-27T06:22

2024-08-27T06:22

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"Буквально в три итерации трех поколений за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек. Прежде всего в результате миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы", - считает украинский экономист Алексей Кущ.Он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей, что в 2023-м году на Украине родились 187 тысяч детей, тогда как годом ранее— 230 тысяч детей, что означает падение рождаемости более чем на 30 процентов. При этом экономист высказал предположение, что в цифру родившихся в 2023-м включены и те украинцы, кто рожден за границей, прежде всего в странах ЕС.Кущ подчеркнул, что если "война — национальная трагедия", то демографический кризис — национальная катастрофа, и он не понимает "тех людей, которые не осознали еще эту простую истину".Процесс обезлюживания Украины может протекать и еще быстрее. "Несмотря на статистику НКЭК по числу сим-карт в Украине, которая выдается на публику, закрытые данные другие. Число активных пользователей мобильной связи в Украине составляет всего лишь 16 миллионов, активных сим-карт — примерно 25 миллионов. Соответственно, население составляет примерно 18-19 миллионов. Это действительно удручающие цифры", - сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент"."А вот низкая рождаемость, высокая смертность, довоенная трудовая миграция, поток военных беженцев, прямые потери на фронте — все эти факторы долгоиграющие и станут причиной сокращения украинской нации до 10-15 миллионов к 2040 году", - полагают авторы канала.Говорят, конечно, и об аресте в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Этот мессенджер широко используется при решении самых разных задач и на Украине, и в России (в том числе и в ходе спецоперации). И арест Дурова – лишняя иллюстрация к тому, что Запад никогда на деле не руководствовался и не руководствуется принципами разного рода свобод, все это — для пропаганды, считает покинувший страну украинский публицист и политолог Александр Семченко.Он отметил, что "Дуров дал возможность, уникальную в нашем мире возможность свободно говорить на любую тему, говорить то, что думаешь - и при этом не быть уничтоженным в информационном плане". Семченко рассказал, что столкнулся с таким "информационном уничтожением" во время эпидемии коронавируса, когда его мнение расходилось с официальной точкой зрения. В Ютубе за это получил "страйк", а в своем телеграм-канале получил возможность доносить свое мнение, идущее против мейнстрима...По словам политолога, теперь вопрос в том, "сохранится ли площадка в том виде, в каком она существует, будет ли дальше возможность через эту площадку распространять информацию, которая противоречит общим направлениям мировых элит".Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП пишет, что у Зеленского хотят "использовать арест Дурова для переформатирования украинского телеграм и зачистки политических каналов, которые не подконтрольны Банковой"."Вопрос курирует лично (глава ОП — Ред.) Андрей Ермак, который планирует обсудить этот вопрос с французской стороной", - сообщает канал.По-прежнему продолжают обсуждать возможные цели и вероятные последствия вторжения ВСУ в Курскую область. Кстати, и тут на видном месте факт задержания Дурова и ситуация с Телеграм."Задача западных спецслужб состоит в захвате Телеграма, постановке его под свой контроль либо ликвидации. Так как Телеграм – зона свободы слова. Есть, безусловно, и чисто военные задачи, которые хотят решить западные спецслужбы", - говорит участник СВО Сергей Григоров, чьи слова приводит издание "Политнавигатор".Издание также цитирует телеведущего Андрея Медведева, считающего, что Телеграм - "фактически… главный мессенджер нынешней войны, это альтернатива закрытой военной связи"."Вероятно, с сегодняшнего дня, вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным", - полагает российский журналист.Находящийся в СИЗО оппозиционный депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале ранее отмечал, что курская операция могла бы стать хорошим поводом для снижения мобилизационного возраста на Украине, в чем нуждаются ВСУ."Операция в Курской области могла стать хорошим подспорьем, объяви Путин мобилизацию – Зеленский был бы "вынужден" сделать ответный шаг. Однако Путин – не объявил", - написал политик. Он добавил, что теперь Зеленский сам оказался в заложниках своего "оперативного задуму" (оперативной задумки — Ред,) - "снижать мобилизационный возраст надо, но обосновывать придется своей некомпетентностью, в том числе, после потери мотивированного резерва в Курской области".Чем все это закончится? Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предполагает, что Зеленский готовит бегство из страны, а Курскую операцию затеял для того, чтобы отвлечь внимание общества."По многим показателям – политэкономическим, финансовым, военным, логистическим [можно предположить], что режим Зеленского полностью будет исчерпан как раз к октябрю месяцу. Он, собственно, тоже понимает, я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта Курская операция", - заявил эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.В принципе, это не суть важно. Куда бы ни скрылся Зеленский (если действительно задумал скрыться), его в конце концов найдут. А вот многих украинцев, которые ему поверили, уже не вернуть.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки".

https://ukraina.ru/20240826/1057043663.html

https://ukraina.ru/20240826/1057042449.html

https://ukraina.ru/20240825/1057012282.html

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