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Лавров назвал Макрона одним из лидеров по обеспечению победы нацистского режима

Лавров назвал Макрона одним из лидеров по обеспечению победы нацистского режима - 27.08.2024 Украина.ру

Лавров назвал Макрона одним из лидеров по обеспечению победы нацистского режима

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 27 августа назвал президента Франции Эммануэля Макрона одним из лидеров по обеспечению победы нацистского режима Зеленского на поле боя

2024-08-27T15:13

2024-08-27T15:13

2024-08-27T15:13

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"Макрон среди лидеров и в НАТО, и в ЕС по ужесточению политики в отношении России и наращиванию военной помощи Украине, по обеспечению победы нацистского режима Владимира Зеленского на поле боя", - сказал министр. В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Подробнее - в материале Макрон отверг политический мотив ареста владельца Telegram Дурова во Франции на сайте Украина.ру.

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новости, франция, эммануэль макрон, россия, украина, сергей лавров, нато, ес