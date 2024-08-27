Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм" - 27.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240827/1057073314.html
Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм"
Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм" - 27.08.2024 Украина.ру
Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм"
Французские власти, задержав основателя "Телеграм" Павла Дурова, доказали надежность мессенджера с точки зрения защиты информации. Об этом 27 августа заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров
2024-08-27T14:10
2024-08-27T14:10
сергей лавров
новости
франция
россия
азербайджан
telegram
павел дуров
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_8f26127aa72d752cf932c83bc44233c9.jpg
"Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если в этом были сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что "Телеграм" - действительно надежная и популярная сеть", - сказал Лавров.В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
франция
россия
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_f9817ae4650eb0b7e7d884829212d931.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей лавров, новости, франция, россия, азербайджан, telegram, павел дуров, эммануэль макрон
Сергей Лавров, Новости, Франция, Россия, Азербайджан, Telegram, Павел Дуров, Эммануэль Макрон

Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм"

14:10 27.08.2024
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Французские власти, задержав основателя "Телеграм" Павла Дурова, доказали надежность мессенджера с точки зрения защиты информации. Об этом 27 августа заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров
"Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если в этом были сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что "Телеграм" - действительно надежная и популярная сеть", - сказал Лавров.
В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
 
Сергей ЛавровНовостиФранцияРоссияАзербайджанTelegramПавел ДуровЭммануэль Макрон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область, аресте Дурова и самом безопасном регионе - Дудчак
15:20Главная тайна Америки. Кто убил Джона Кеннеди и Мэрилин Монро
15:13Лавров назвал Макрона одним из лидеров по обеспечению победы нацистского режима
14:51Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся и уже ради одного этого стоило идти на войну
14:36Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров
14:10Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм"
14:09Киев направит Вашингтону список целей в России
13:50Моди рассказал про беседу с Путиным об Украине
13:41ФСИН поощрит заключенных волгоградской колонии, не поддавшихся на провокации террористов
13:23Лукашенко рассказал о предложении воевать с Украиной против России
13:14"Нападают на христианство": Кремль отреагировал на запрет УПЦ на Украине
13:00Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13:00 27 августа
12:54ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины
12:41Россия готова помочь задержанному Дурову — Кремль
12:32Песков назвал глупостью предложения чистить переписку в "Телеграм"
12:25Где будет самый болезненный удар: о целях на Украине, угрозе Минску и аресте Дурова - Зимовский
12:21Суд приостановил программу Байдена по легализации нелегальных иммигрантов
11:52"Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп
11:33Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах
11:11Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС
Лента новостейМолния