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Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм"
Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм" - 27.08.2024 Украина.ру
Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм"
Французские власти, задержав основателя "Телеграм" Павла Дурова, доказали надежность мессенджера с точки зрения защиты информации. Об этом 27 августа заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров
2024-08-27T14:10
2024-08-27T14:10
2024-08-27T14:10
сергей лавров
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"Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если в этом были сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что "Телеграм" - действительно надежная и популярная сеть", - сказал Лавров.В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сергей лавров, новости, франция, россия, азербайджан, telegram, павел дуров, эммануэль макрон
Сергей Лавров, Новости, Франция, Россия, Азербайджан, Telegram, Павел Дуров, Эммануэль Макрон
Лавров связал задержание Дурова с надежностью "Телеграм"
Французские власти, задержав основателя "Телеграм" Павла Дурова, доказали надежность мессенджера с точки зрения защиты информации. Об этом 27 августа заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров
"Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если в этом были сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что "Телеграм" - действительно надежная и популярная сеть", - сказал Лавров.
В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.