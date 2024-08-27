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Песков назвал глупостью предложения чистить переписку в "Телеграм"

Песков назвал глупостью предложения чистить переписку в "Телеграм" - 27.08.2024 Украина.ру

Песков назвал глупостью предложения чистить переписку в "Телеграм"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 августа ответил на вопрос журналистов, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в "Телеграм" на фоне ареста его основателя Павла Дурова

2024-08-27T12:32

2024-08-27T12:32

2024-08-27T12:32

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"Чистить переписки - это полная глупость", - сказал Песков.В минувшие выходные французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа "Телеграм" от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.

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павел дуров, новости, россия, кремль, дмитрий песков