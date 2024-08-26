https://ukraina.ru/20240826/1057051540.html

Зеленский и вундерваффе

Зеленский и вундерваффе - 26.08.2024 Украина.ру

Зеленский и вундерваффе

Вермахт был тяжёлым противником. До встречи с РККА это была сильнейшая армия мира. Потому и победа в войне далась нам большой кровью и величайшим напряжением всех сил страны.

2024-08-26T15:18

2024-08-26T15:18

2024-08-26T15:18

запад

украина

россия

владимир зеленский

адольф гитлер

владимир путин

впк

вооруженные силы украины

вермахт

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055829763_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_1d267d40cd3230d81665eda0376a48f3.jpg

Но, помимо собственно армии, воюющей на поле боя, заочно воюют друг с другом и ВПК противостоящих стран. Надо сказать, что и военная промышленность Германии показала себя достойным конкурентом советского ВПК и не подвела свою армию, до самого конца войны не только не останавливая производство оружия, но наращивая его, что было отнюдь не просто в условиях дефицита основных природных ресурсов, включая энергоносители и постоянных англо-американских бомбардировок главных промышленных районов Рейха.Как ни парадоксально, но именно завидная эффективность ВПК стала одной из причин (и далеко немаловажной) проигрыша войны Германией. Мы привыкли презрительно усмехаться при слове вундерваффе, заявляя, что "чудо-оружие не спасло Гитлера". Так-то оно так, но и крови из нас это оружие попило немало.Оставим в стороне германские баллистические и крылатые ракеты, впервые массово принятые на вооружение и активно применявшиеся именно Вермахтом. В конце концов немецкая концепция их использования (удары по городам), в условиях их ограниченной дальности, не позволила Германии применить их на Восточном фронте.Но ракеты – далеко не единственное оружие будущего, оказавшееся в распоряжении Вермахта задолго до конца войны. Танковые прицелы ночного видения появились на "Пантерах" в конце 1944 года и стали одной из причин эффективности немецких контрударов в Арденах и у озера Балатон. С 1944 года германская пехота перевооружалась на автомат под промежуточный патрон. СССР начал перевооружение после войны (в 1947 году), а американцы приняли на вооружение свою M-16 после 1960 года.Немцы оказались единственной из воюющих стран, не просто разработавших разные типы реактивных самолётов, но и в значительной мере перевооруживших свою авиацию. К концу войны в Люфтваффе было поставлено не менее тысячи реактивных самолётов всех типов (истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, разведчиков).Значительно повысили устойчивость пехоты к танковым атакам и увеличили потери наших и союзных танкистов массово принятые на вооружение различные типы "панцерфаустов" - предшественников до сих пор актуальных противотанковых гранатомётов и ПТРК, по сей день стоящих на вооружении практически всех армий мира.Ну а такие "мелочи", как единый пулемёт немцы и вовсе придумали ещё до войны.Как я уже сказал, потрясающая эффективность германского ВПК, способного в ходе мировой войны не только разрабатывать принципиально новые образцы вооружений, но и налаживать их массовое производство, стала одной из важных причин поражения Германии. СССР и союзники пошли другим путём. Они предпочитали массово производить, частично модернизируя (там где была такая возможность) уже стоящие на вооружении типы самолётов, танков и стрелкового оружия, справедливо считая, что десяток не самых комфортных и современных машин всё равно победит одну, которая может и превосходит каждого в отдельности, но не столь хороша, чтобы победить весь десяток.Германская промышленность, вынужденная постоянно переходить на выпуск всё новых образцов вундерваффе и снимать с производства уже хорошо освоенную технику и вооружение, в момент перехода резко сокращала выпуск необходимой фронту техники. Потом шли доработки и исправление "детских болезней" прямо во фронтовых условиях, что также не шло на пользу войскам, осваивающим вундерваффе, а когда новая техника стала поступать более-менее массово было уже поздно. Война была проиграна.Пример Германии ближе всех к нам по времени и является частью нашей военной истории, поскольку это именно наша армия, сломала Вермахт, со всеми его вундерваффе, далеко не такими смешными, как кажется через восемьдесят лет вдали от поля боя. Но это не единственный пример.Попытки перевооружить армию на что-то супер-новое прямо во время войны редко заканчивались хорошо. Наиболее успешные в военном отношении государства предпочитали воевать несколько устаревшим, но не уступающим принципиально вражескому, хорошо знакомым войскам оружием, выпуск которого хорошо освоен промышленностью, перевооружение же проводить после войны.Но, подчеркну, у немцев их вундерваффе всё-таки было, и проблемы оно нам и нашим союзникам создавало, хоть и не смогло переломить ход войны в пользу Германии.У Украины нет не только вундерваффе, но даже её ВПК практически не способен выпускать вооружение, расходные материалы и технику в промышленных масштабах. Не только танки, артиллерию и самолёты, но даже каски, бронежилеты, медицинское оснащение и оборудование, военную форму, снаряды, патроны, ракеты поставляет Киеву Запад. У Запада же Украина не единственный фронт, поэтому обеспечивать ВСУ поставки на том же уровне, что обеспечивает российский ВПК для ВС РФ, Запад смог только в течение трёх-четырёх месяцев 2023 года. Потом российский ВПК дополнительно нарастил выпуск, а западные запасы исчерпались, оперативное же развёртывание западного ВПК после десятилетий угнетения собственной промышленности оказалось невозможным.Скудные возможности приходится делить между важными для Запада ТВД (Украиной, Ближним Востоком, Азиатско-Тихоокеанским регионом). К тому же необходимо пополнять собственные исчерпавшиеся запасы. Поэтому то, что получает Украина является неплохими, но в основном не новыми образцами западных вооружений (поставляемых после того, как исчерпались доступные Западу запасы советского оружия и военной техники, снятые с вооружения и складированные в восточноевропейских странах). К тому же с лета 2023 года эти поставки не покрывают убыль.Как результат, ВСУ испытывают постоянную нужду в боеприпасах всех типов, в технике и вооружении. Только военной формы пока что хватает на всех. Причём ситуация только ухудшается на протяжении последнего года, о чём свидетельствует нарастающий вал жалоб украинских военнослужащих на отсутствие бронетехники, артиллерийской поддержки и даже нехватку обычных средств передвижения, что резко снижает мобильность войск, не позволяя им оперативно реагировать на манёвры ВС РФ.Собственно так и выглядит на первом этапе проигрыш войны. Вначале не хватает снарядов и техники, что увеличивает потери. Большие потери ведут к неспособности войск удерживать позиции. Нехватка всего необходимого, потери и вынужденные отходы вызывают падение боевого духа, а поток гробов в тыл, демотивирует добровольцев и сокращает приток пополнений.В конечном итоге неспособные восстановить боеспособность войска, вынужденные без отдыха удерживать позиции против многократно сильнейшего противника, ускоряют отход, пока не переходят к бегству и армия распадается. Эта, последняя стадия для ВСУ ещё не наступила, но она уже близко, и никто не может ничего изменить.При этом Зеленский, как до него Гитлер, вещает своему народу о вундерваффе, которое изменит ход истории. Разница в том, что у Гитлера вундерваффе было, хоть ему это и не помогло, а у Зеленского вундерваффе нет. Даже то, что ему даёт Запад не является передовыми вооружениями, не превосходят имеющиеся у ВС РФ. В лучшем случае они просто не уступают российскому оружию и технике, в худшем являются морально устаревшими и физически изношенными образцами, не способными конкурировать с российской техникой. Но "на безрыбье и рак – рыба", ВСУ и таким подачкам радуются как дети.Сейчас Зеленский добивается от Запада поставок дальнобойных ракет, чтобы ударами по российским городам "улучшить переговорную позицию" (украинский термин, обозначающий отказ от выполнения российских условий прекращения огня и начала переговоров). Можно даже не напоминать, что Россия имеет все аналогичные типы ракет, причём в гораздо большем количестве, чем может получить Зеленский.Для террористического удара по Москве, о чём мечтают в Киеве надо накопить несколько сотен ракет, чтобы рассчитывать, что хотя бы с десяток сможет прорваться через московскую зону ПВО/ПРО, перегрузив возможности развёрнутых комплексов. Вопрос даст ли столько Запад и, если даст, то успеет ли поставить до коллапса Укрианы?Надо ли говорить, что даже попытка подобного удара, не говоря уже о прорыве в Москву хотя бы одной ракеты, не только не улучшит переговорные позиции Украины, но поставит крест на любых попытках хоть что-то от Украины сохранить. То же касается и попытки удара по другим крупным, но менее чем Москва защищённым городам (киевский режим может решить, что эффективнее попытаться поразить три-четыре крупных города, хотя бы одной ракетой каждый, чем рисковать тем, что к Москве не прорвётся ни одна ракета.Россия не пойдёт по пути, на который Зеленский хочет её толкнуть и не станет наращивать конфронтацию с Западом, если он поставит Украине соответствующие ракеты. Западом мы займёмся позже, после того, как завершим ликвидацию террористического образования на собственных границах. Но ракетные удары по Украине станут более массированными и значительно менее избирательными.Причём и вторая надежда Зеленского – на то, что после российских ударов возмездия можно будет поднять вопль о геноциде и привлечь Запад на свою защиту (хотя бы на массовое развёртывание на Украине систем ПВО, обслуживаемых западным персоналом) тоже на сработает. Запад уже принял неизбежность военного поражения Украины, считает, что киевский режим может не пройти в 2025 год и морально готов к этому. Он попытается руками умирающей Украины нанести России как можно больший ущерб, но сам в войну с Россией втягиваться не будет.Так что все надежды Зеленского на вундерваффе, все угрозы его применения, все уговоры Запада дать нужное оружие и разрешить бить им по России – не более, чем агония режима, в страхе перед последствиями своей деятельности окончательно потерявшего голову, мечущегося и готового к любым действиям, при помощи которых надеется отсрочить своё падение.Только в результате падение ускоряется, так как этого требуют интересы безопасности России, становится более полным и неизбежным. Если в марте 2022 года, Россия готова была удовлетвориться признанием Киевом российского статуса Крыма и Севастополя и независимости ДНР/ЛНР, пару месяцев назад условием для прекращения огня Путин называл вывод украинских войск за пределы конституционной территории России (удерживаемых Украиной территорий в Херсонской, Запорожской областях и ДНР), то сейчас Москва отказывается определять географическую границу своих требований.Следующим шагом станет требование к Западу признать неизбежность ликвидации Украины, как необходимое предварительное условие начала переговоров о нормализации отношений России и Запада.Зеленскому остался один маленький шаг, чтобы окончательно убедить Кремль в необходимости полной ликвидации украинского проекта. И он этот шаг сделает. Он настолько боится Путина, что от страха слепо верит в вундерваффе, а эта вера никого до добра не доводила. Гитлер подтвердит.О том, что думают сами военнослужащие украинской армии о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Поиски виновных в отступлении и поиски смысла набега на Курск. Украинские военные о ситуации на фронте"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240826/1057047733.html

запад

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

запад, украина, россия, владимир зеленский, адольф гитлер, владимир путин, впк, вооруженные силы украины, вермахт, эксклюзив