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Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки

Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки - 24.08.2024 Украина.ру

Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки

Даже трудно сказать, как так получилось, что независимая Украина 24 августа 2024 года достигла возраста Иисуса Христа (независимость она провозгласила 24 августа 1991 года) и ей однозначно определили путь на Голгофу.

2024-08-24T15:58

2024-08-24T15:58

2024-08-24T15:58

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Но на свою гору кончины: смерть случится не во искупление грехов человеческих, как у Сына Божьего, а будет бесславная и позорная погибель вместе с людьми, живущим в Украине и тоже созданными по образу и подобию Божьему.На международной конференции в Испании Quo vadis, Europa (Куда идешь, Европа?) верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель (ну, тот, который садовник, ибо считает коллективный Запад "цветущим садом", а весь остальной мир – тупыми джунглями) заявил, что Евросоюз уже стал частью конфликта в Украине. И скромно добавил: несмотря даже на то, что не принимает участия в боевых действиях. Однако, по его словам, этот конфликт (спецвоенная операция – СВО) уже влияет и еще повлияет на мир и безопасность Европы и даже во многом определит геополитическое будущее континента. "Мы — часть этой игры. Мы не выступаем как сторона в войне, но мы уже являемся частью конфликта, и то, как этот конфликт решится, повлияет на мир и нашу безопасность", — сказал евродипломат-"садовник".И означают эти слова лишь одно: ЕС готов поддерживать войну в Украине сколь угодно долго. И делать это самостоятельно, не взирая даже на то, что США, главный гегемон и толкатель войны, может если и не полностью отказаться от спонсирования бойни, которую Украина провоцирует против России, но уж точно ее значительно сократить.То есть США сократят выделение денег на войну, а ЕС это дело подхватит и будет поддерживать огонь противостояния самостоятельно. Это и будут означать бесконечную войну против России до последнего украинца, но за интересы Запада. И США и, разумеется, ЕС, находящегося у них на подсосе и под защитой якобы ядерного зонтика.Чуть раньше тот же Боррель рассказал, что провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которых однозначно поддержал боевые действия ВСУ в Курской области. А радостный Кулеба (он почему-то маниакально радуется, когда чует кровь) написал в соцсетях, что не только рассказал о подвигах ВСУ в Курской области, но и обсудил с ним "расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставке оружия". Все, после слов Борреля картинка сошлась – война будет продолжаться, а украинцы гибнуть. Им опять подложили кровавую свинью…Почему так? Ну, может, потому, что накануне "Христовой" годовщины со дня провозглашения независимости (33 года, напоминаю) в Украине разменяли и пустили на потребу политической конъюнктуры даже веру Христову, некогда главную духовную основу страны и ее народа. На потребу дня пошло христианство, ибо в Украине начали решительно уничтожать одну из его ветвей – православие. Каноническое и естественное, градо- и народоборазующее на этой земле.Так уж получилось, что почти все годы независимости Украины в ней существовали три православные церкви: а) единственная каноническая – Украинская православная церковь, поддерживающая духовные связи с Московским патриархатом (УПЦ МП) "материнской" Русской православной церкви (РПЦ); б) самопровозглашенная, а значит, раскольничья и неканоническая Украинская православная церковь со своим самопровозглашенным Киевским патриархатом (УПЦ КП) и в) точно такая же, но созданная в начале ХХ века Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).И была четвертая "церковь на стыке", живущая по православным канонам, но подчиняющаяся Папе Римскому, главе мировых католиков, другой ветви христианства. -- Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ).Все они пытались растянуть украинский православный люд по своим конфессиям, внося смуту и раздор в умы и души верующих. И в этом им помогали другие, тоже "действующие" от имени христианства: и католики, и всевозможные протестанты, и сектанты.И после насильственного, с подачи Запада создания бывшим президентом Петром Порошенко единой, но неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) в 2018 году и запрета при нынешнем просроченном фюрере украинских неонацистов Владимире Зеленском УПЦ МП, самодискредитированной соглашательством с сатанистами, в Украине был сделан шаг к победе сатанизма. И гибели не только православия, но и вообще христианства – его заменят либо возврат к язычеству, либо изобретение и насаждений новых верований, чем любит пробавляться бездуховные каратели и убийцы из добробатов, порожденных госпереворотом 2014 года. Но таков, похоже, был долгоиграющий план вдохновителей гибели Украины в беспамятстве и бездуховности.К 33-летию своей независимости Украина и пожинает эти плоды потери суверенитета, в том числе, и духовного, а не только экономического, политического и военного. И приглашение на смерть от Борреля и его своры – отличный и характерный подарок, венец этого процесса.С другой стороны, война в Украине до ее полного уничтожения – это еще и отражение процессов, происходящих в ЕС и вообще на коллективном Западе, где в полной мере уже ощущается так называемая украинизация политики. А украинизация эта определяется двумя факторами.Во-первых, к власти во многих странах коллективного запада пришли специально отобранные, и обученные политики, которые служат либеральной глобализации – как конечной цели и системе мирового развития, а не национальным интересам своих стран, учитывающих нужды их народов. Идеально суть этих политиков во всех страна выразила глава МИД Германии Анналена Бербок, когда еще в 2022 году, когда началась СВО и Запад начал напичкивать Украину оружием, сказала: "Если я пообещала народу Украины, что "мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно", я хочу сдержать это обещание. НЕВАЖНО, ЧТО ДУМАЮТ МОИ НЕМЕЦКИЕ ИЗБИРАТЕЛИ (выделено мною. – Авт.), я хочу сдержать обещание народу Украины".Вот так вот: тупой, но исполнительной и расово-русофобски правильно запрограммированной Бербок плевать на немцев и Германию с ее интересами, если ей приказано в войне сжигать украинцев без счета. Украинцы тогда должны были понять, что они – пушечное мясо и расходный материал. Но не поняли. Зеленский не дал, потому что он – а такой наемник, как и Бербок со всеми этими боррелями.Во-вторых, как для неонацистского режима Зеленского внутри Украины, так и за ее пределами для многих политиков в США и в ЕС война стала единственным средством и сохранения у власти, и карьерного роста, и статусного повышения, и набивания собственных карманов. Эти политики, служащие мировому либеральному глобализму, как и Зеленский со своей кликой, -- тоже заложники войны. Для них война – мать родна, как говорится.Ну, а для Украины – это смерть. Почти неизбежная, позорная и бессмысленная.Признаком же того, что ЕС готов будут воевать руками украинцев до конца служат планы Урсулы фон дер Ляйен, недавно переизбранной на второй срок во главе Еврокомиссии, милитаризировать весь ЕС. Превратить его в блок с признаками военного и даже учредить в нем новый пост еврокомиссара по обороне.Ясно и точно об этом неистовая Урсула заявила в феврале этого года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности: "Если бы я была председателем следующей Европейской комиссии, у меня был бы комиссар по обороне".Ранее об этом же говорила крупнейшая политическая сила Европарламента — правоцентристская Европейская народная партия. И все обозреватели практически в один голос утверждают: запрос Европы на укрепление собственных оборонных возможностей связан с украинскими событиями, а также возможной победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, который обещает сократить американскую помощь войне против России в Украине.Ну а приснопамятный Боррель беснуется и активничает на эту тему потому, что таким "министром обороны ЕС" он видит себя, любимого. Он еще в мае 2023 года на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции заявил, об этом страстном желании. "Я все больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы. Я никогда не думал, что буду считать снаряды", -- сказал он.И даже четко обозначил задачи, которым готов служить на новом месте: конфликт в Украине "не должен закончиться капитуляцией Украины и выходом российских войск на границы Европы". А значит, по его словам, в Украине "не время для разговоров о мире, а время для поддержки военной победы". Понятное дело, Украины над Россией.Хитрый Боррель ждал, что Урсула фон дер Ляйен оценит такую прыть и назовет его кандидатуру на пост оборонного министра. Но немка, походу, видело это "испанское чудо в штанах" с лицом хронического алкаша с задержками умственного развития и прекрасно понимала, что если его постучать по голове, то он ответит: "Сейчас открою".Он всеми силами демонстрировал свою некомпетентность, несмотря даже на то, что по должности и наряду с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном отвечал за оборонную политику ЕС. Как верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Боррель возглавлял Европейское оборонное агентство. А Бретон отвечал за оборонную промышленность ЕС. И вместе с Урсулой они в Еврокомиссии курировали работу генерального директората по обороне и космосу и совместную программу закупок ЕС (EDIRPA).То есть Урсула видела Жозепа в работе и наверняка плакала в платочек от увиденного. И намекнула, что этот портфель было бы разумно отдать кандидату из Центральной и Восточной Европы.Поэтому специалисты и начали называть фамилии нынешнего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который благословил госпереворот 2014 года и теперь жаждет европейского повышения собственного статуса. Или тогдашнего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая развила бурную милитаристскую деятельность и обещала от имени ЕС поставить Украине 1 млн снарядов.И вот Кая эта с 1 декабря текущего года сменит Борреля на его нынешнем посту – главы евродипломатии.А что, позвольте спросить, делать "садовнику"? Он не сдается, и начал активно навязываться, критикуя позицию Урсулы: если не я, то и никто вообще. В марте текущего года он выступил против поста еврокомиссара по обороне, ибо это, по его мнению, нарушит основополагающие договора Евросоюза. "Комиссар по оборонной промышленности… может оказаться полезным. Но пост комиссара по обороне вводит в заблуждение и не соответствует договорам ЕС. …Оборонная политика и вооруженные силы находятся и останутся исключительной компетенцией стран-членов ЕС. Я полностью разделяю точку зрения министра обороны Германии Бориса Писториуса: сейчас приоритет должен быть отдан лучшей координации оборонной политики среди государств-членов", -- написал он.Вдвоем с указанным выше Бретоном они выступили против возможного переизбрания фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок. Но Урсула в июне на выборах в Европарламент вместе со своей партией победила и была переизбрана. Она же немедленно пристроила и Каю Каллас. И Боррель, получается, доживает последние дни в зените европолитики.А ему, похоже, так не хочется в небытие. Вот он и дарит Украине и Европе войну. И если Европа еще может одуматься, то Украина даже в своей день независимости не может послать "ястребов войны" в пеший эротический тур, если анализировать агрессивный характер поздравления украинцев с праздником из уст Зеленского. Президент Украины выступал на границе с Курской областью, что должно было символизировать готовность неонацистов и дальше "освобождать Россию от путинского авторитаризма".А это, повторяю, война – страшный подарок к празднику. Не исключено даже, что последний…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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украина, европа, запад, жозеп боррель, владимир зеленский, анналена бербок, еврокомиссия, ес, вооруженные силы украины, мнения