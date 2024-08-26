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В украинских регионах публикуют графики отключения света

В украинских регионах публикуют графики отключения света - 26.08.2024 Украина.ру

В украинских регионах публикуют графики отключения света

После поражения украинской инфраструктуры массированной атакой ракетами и БПЛА "Укрэнерго" прибегло к экстренным отключениям электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Региональные власти публикуют графики отключения света.

2024-08-26T12:41

2024-08-26T12:41

2024-08-26T12:41

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О вынужденных отключениях электроэнергии после российских ударов по 15 украинским регионам сообщил в понедельник 26 августа премьер-министр Денис Шмыгаль. Одновременно украинская НЭК "Укрэнерго" разослала в областные администрации почасовые графики отключения электроснабжения.Графики отключения электроэнергии по очередям опубликовали в своих аккаунтах глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович и другие представители местных властей.При этом интервалы отключения в разных населённых пунктах Украины разные – в одних электроснабжение отключается на час, в других – на два."В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии", - констатировал ТГ-канал председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера.По его словам, "все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян".Восстановительные работы ведутся и в других украинских регионах.Как сообщалось ранее, в ответ на украинские атаки Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины и В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль. Также Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны

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новости, украина, денис шмыгаль, укрэнерго, минэнерго, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, электростанции, отключение электричества, сво