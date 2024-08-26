https://ukraina.ru/20240826/1057048236.html
В украинских регионах публикуют графики отключения света
В украинских регионах публикуют графики отключения света - 26.08.2024 Украина.ру
В украинских регионах публикуют графики отключения света
После поражения украинской инфраструктуры массированной атакой ракетами и БПЛА "Укрэнерго" прибегло к экстренным отключениям электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Региональные власти публикуют графики отключения света.
2024-08-26T12:41
2024-08-26T12:41
2024-08-26T12:41
новости
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
минэнерго
электроснабжение
электроэнергия
электроэнергетика
электростанции
отключение электричества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038747948_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_5edc57724ad85ef299bd4701894e93f9.jpg
О вынужденных отключениях электроэнергии после российских ударов по 15 украинским регионам сообщил в понедельник 26 августа премьер-министр Денис Шмыгаль. Одновременно украинская НЭК "Укрэнерго" разослала в областные администрации почасовые графики отключения электроснабжения.Графики отключения электроэнергии по очередям опубликовали в своих аккаунтах глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович и другие представители местных властей.При этом интервалы отключения в разных населённых пунктах Украины разные – в одних электроснабжение отключается на час, в других – на два."В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии", - констатировал ТГ-канал председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера.По его словам, "все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян".Восстановительные работы ведутся и в других украинских регионах.Как сообщалось ранее, в ответ на украинские атаки Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины и В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль. Также Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038747948_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_0df6bbf11fbad6106227fea5b41ebb4f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, денис шмыгаль, укрэнерго, минэнерго, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, электростанции, отключение электричества, сво
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, Минэнерго, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, электростанции, отключение электричества, СВО
В украинских регионах публикуют графики отключения света
После поражения украинской инфраструктуры массированной атакой ракетами и БПЛА "Укрэнерго" прибегло к экстренным отключениям электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Региональные власти публикуют графики отключения света.
О вынужденных отключениях электроэнергии после российских ударов по 15 украинским регионам сообщил в понедельник 26 августа премьер-министр Денис Шмыгаль. Одновременно украинская НЭК "Укрэнерго" разослала в областные администрации почасовые графики отключения электроснабжения.
Графики отключения электроэнергии по очередям опубликовали в своих аккаунтах глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович и другие представители местных властей.
При этом интервалы отключения в разных населённых пунктах Украины разные – в одних электроснабжение отключается на час, в других – на два.
"В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии", - констатировал ТГ-канал председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера.
По его словам, "все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян".
Восстановительные работы ведутся и в других украинских регионах.