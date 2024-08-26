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Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины

Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины - 26.08.2024 Украина.ру

Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины

После ударов возмездия российскими ракетами и беспилотниками по украинским городам по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом 26 августа сообщает телеграм-канал Readovka

2024-08-26T10:11

2024-08-26T10:11

2024-08-26T10:11

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беспилотники

бпла

ракетный удар

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"Недоброе утро, пришедшее в русские Саратов и Энгельс, где попали беспилотником по многоэтажке и машинам, ранив людей, по европейскому времени явилось и на Украину, желая бодрого ранку. Столь массовой плотной атаки ракет и БПЛА по множеству городов незалежной у наших ВКС не было давно — в некоторых точках уже громыхнуло повторно", - отметили авторы канала.Согласно обобщённой им информации, по состоянию на 9:40 МСК множественные взрывы прозвучали в районах Киева, аэропорта Жуляны, Запорожья, Житомира, Харькова, Полтавы, Миргорода, Винницы, Бурштына, Днепра (Днепропетровска), Кривого Рога, Кременчуга, Луцка, Кировограда (Кропивницкого), Тернополя, Хмельницкого, Стрыя, Ровно, Чернигова, Одессы и Николаева."По всей Украине после ударов начались экстренные отключения света, - отметили авторы канала. - В Киеве в нескольких районах пропал свет, а также вода. В Одессе встал электротранспорт. Кроме того, до начала отключений пропадал свет в Кривом Роге и Николаеве".Ранее сообщалось, что Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и поврежденийПодробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа

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киев

кривой рог

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, кривой рог, вкс, беспилотники, бпла, ракетный удар, сво