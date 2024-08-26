Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины
© Головне управління ДСНС України у Харківській областіКадры последствий ракетного удара по Балаклее
© Головне управління ДСНС України у Харківській області
После ударов возмездия российскими ракетами и беспилотниками по украинским городам по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом 26 августа сообщает телеграм-канал Readovka
"Недоброе утро, пришедшее в русские Саратов и Энгельс, где попали беспилотником по многоэтажке и машинам, ранив людей, по европейскому времени явилось и на Украину, желая бодрого ранку. Столь массовой плотной атаки ракет и БПЛА по множеству городов незалежной у наших ВКС не было давно — в некоторых точках уже громыхнуло повторно", - отметили авторы канала.
Согласно обобщённой им информации, по состоянию на 9:40 МСК множественные взрывы прозвучали в районах Киева, аэропорта Жуляны, Запорожья, Житомира, Харькова, Полтавы, Миргорода, Винницы, Бурштына, Днепра (Днепропетровска), Кривого Рога, Кременчуга, Луцка, Кировограда (Кропивницкого), Тернополя, Хмельницкого, Стрыя, Ровно, Чернигова, Одессы и Николаева.
"По всей Украине после ударов начались экстренные отключения света, - отметили авторы канала. - В Киеве в нескольких районах пропал свет, а также вода. В Одессе встал электротранспорт. Кроме того, до начала отключений пропадал свет в Кривом Роге и Николаеве".
Ранее сообщалось, что Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений
Подробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа