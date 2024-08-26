В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль - 26.08.2024 Украина.ру
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В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль
В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль - 26.08.2024 Украина.ру
В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль
Целью российских ударов по 15 областям Украины снова стала энергетическая инфраструктура. Об этом 26 августа заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
2024-08-26T11:14
2024-08-26T11:14
новости
украина
курская область
россия
денис шмыгаль
укрэнерго
ск рф
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
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"15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие", - констатировал чиновник.Он признал повреждения в ряде регионов и сообщил, что "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы. Главы областных военных администраций озадачены развёртыванием пунктов электроснабжения ("пунктов несокрушимости")."Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", - заявил премьер-министр Украины.Как сообщалось ранее, в ответ на украинские атаки Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов УкраиныТем временем украинская армия продолжает оккупацию отдельных районов Курской области. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Подробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, курская область, россия, денис шмыгаль, укрэнерго, ск рф, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, беспилотники, бпла, ракетный удар, энергетика, энергосистема украины, электроснабжение, отключение электричества, электроэнергия, электричество, электроэнергетика, электростанции, социальная инфраструктура
Новости, Украина, Курская область, Россия, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, беспилотники, БПЛА, ракетный удар, энергетика, Энергосистема Украины, электроснабжение, отключение электричества, электроэнергия, электричество, электроэнергетика, электростанции, социальная инфраструктура

В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль

11:14 26.08.2024
 
© Телеграм @inosmichannelДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© Телеграм @inosmichannel
Читать в
Целью российских ударов по 15 областям Украины снова стала энергетическая инфраструктура. Об этом 26 августа заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
"15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие", - констатировал чиновник.
Он признал повреждения в ряде регионов и сообщил, что "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы. Главы областных военных администраций озадачены развёртыванием пунктов электроснабжения ("пунктов несокрушимости").
"Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", - заявил премьер-министр Украины.
Как сообщалось ранее, в ответ на украинские атаки Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины
Тем временем украинская армия продолжает оккупацию отдельных районов Курской области. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.
Подробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияДенис ШмыгальУкрэнергоСК РФВооруженные силы УкраиныВСУобстрелыбеспилотникиБПЛАракетный ударэнергетикаЭнергосистема Украиныэлектроснабжениеотключение электричестваэлектроэнергияэлектричествоэлектроэнергетикаэлектростанциисоциальная инфраструктура
 
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