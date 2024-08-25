https://ukraina.ru/20240825/1057032738.html

Западная Украина за минувшую неделю: В Закарпатье отменили Конституцию, а Тернополь "хлорировали"

Западная Украина за минувшую неделю: В Закарпатье отменили Конституцию, а Тернополь "хлорировали" - 25.08.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: В Закарпатье отменили Конституцию, а Тернополь "хлорировали"

Верховная Рада делегировала Закарпатской областной военной администрации беспрецедентные полномочия по конфискации земли и недвижимости в Ужгородском районе, прямо нарушающие Конституцию Украины.

2024-08-25T12:24

2024-08-25T12:24

2024-08-25T12:24

западная украина за неделю

эксклюзив

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виктор балога

нестор шуфрич

тихонов никита (режиссер)

верховная рада

кабинет министров

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Верховная Рада отменила действие Конституции Украины в ЗакарпатьеВ среду, 21 августа, Верховная Рада во втором чтении приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры". Закон, в частности, разрешает Закарпатской областной военной администрации (ОВА) изымать у физических и юридических лиц землю вдоль автомобильных и железнодорожных путей в Ужгородском районе, и такие действия будет невозможно обжаловать в суде. Закон поддержали 228 депутатов.Инициаторами принудительного отчуждения могут быть не только центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, но также предприятия, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов, для размещения которых осуществляется принудительное отчуждение.По результатам рассмотрения заявления инициатора о принудительном отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества Закарпатская ОВА обращается в Кабинет Министров с заявлением о включении соответствующего субъекта хозяйствования в перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение имущества.Постановление правительства является основанием принятия Закарпатской ОВА решения о подготовке материалов для принудительного отчуждения. В случае, если в течение 45 дней со дня вступления этого решения в силу от собственника земельного участка, другого объекта недвижимого имущества не поступило заявление о предоставлении согласия на продажу такого имущества, то принимается решение о принудительном его отчуждении. При этом Верховная Рада установила прямой запрет на обжалование в суде решений Закарпатской ОВА о принудительном отчуждении земли или иного объекта недвижимости.В то же время, Главное юридическое управление Верховной Рады отметило, что по результатам экспертизы ряд положений этого закона не отвечает Конституции Украины и не согласуется с другими законами. В частности, установление запрета на обжалование в суде решений Закарпатской ОВА не обеспечивает защиты прав собственника имущества, может привести к их нарушению и невозможности собственника защитить свои законные интересы."Такой законодательный подход создает условия для существования коррупционных рисков, в частности, допускает возможность совершения коррупционного правонарушения при принятии решений должностными лицами Закарпатской ОВА о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества", – отмечается в заключении Главного юридического управления ВР."Установление каких-либо исключений из общих правил принудительного отчуждения объектов права собственности в течение действия правового режима военного положения в Украине на территории отдельной административно-территориальной единицы Украины, а именно Ужгородского района Закарпатской области, является нарушением требований части четвертой статьи 13 Конституции Украины равенства всех субъектов права собственности перед законом", – подчеркнули парламентские юристы.В свою очередь, 23 августа омбудсман Дмитрий Лубинец в своем Телеграмм-канале отметил, что принятый закон является прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство. Лубинец добавил, что такое ограничение права на судебную защиту является вмешательством в право собственности личности, поскольку даже в условиях военного или чрезвычайного положения право на обращение в суд за защитой своего нарушенного права не может быть ограничено (ст. 64 Конституции Украины).При этом ни руководство Закарпатской ОВА, ни депутаты Верховной Рады от Закарпатья новый закон никоим образом не комментировали. Отреагировал на него только народный избранник от соседнего Прикарпатья Игорь Фрис (партия "Слуга народа")."Только что ВР поддержала принудительное изъятие недвижимости и земли у физических и юридических лиц. При этом в конкретном случае запретила обжаловать в суде такие решения в Закарпатской области. Это прямое нарушение статей 13, 55 и 95 Конституции и полное игнорирование права собственности, определенного Гражданским кодексом. Голосовал ПРОТИВ этого невежества. Готовлю постановление об его упразднении!", – написал он в социальных сетях.В комментариях под публикациями о новом законе мнения жителей Закарпатья разделились. Одни комментаторы в стиле "грабь награбленное!" предлагают конфисковать имущество не по административно-территориальному принципу, а по политическому. Они публикуют фамилии местных "баронов", заслуживающих такой конфискации – Балоги, Шуфрича, Ледиды и т.д. Другие же называют губернатора Закарпатья Никиту "зеленым комиссаром", который сначала проведет "национализацию и коллективизацию", а затем будет распределять конфискованное у закарпатцев имущество.Через Ужгородский район Закарпатской области проходят международная дорога М06 Киев-Чоп, национальная дорога Н13 Львов-Ужгород, международная трасса Е50 из французского Бреста в Махачкалу. Кроме того, через этот район осуществляется железнодорожное сообщение Украины с Венгрией и Словакией.Тернополь ощутил последствия производства взрывчатки на одном из предприятий городаВ Тернополе в ночь на 20 августа один из российских беспилотников попал в промышленный объект на окраине города, в результате чего возник масштабный пожар. Во время тревоги примерно в 3:00 в Тернополе прогремел взрыв. Сразу после этого в северной части города появилось зарево от пламени и чёрный дым. Через час Тернопольский горсовет призвал горожан закрыть окна, поскольку густое черное облако над городом протянулось на сотни метров."Тернополяне, проживающие на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой. Просьба крепко закрыть окна, так как в воздухе может ощущаться запах дыма. Призываем не публиковать фото, видео и не распространять недостоверную информацию в социальных сетях", – говорилось в сообщении. Однако сотни фото и видео огромного облака дыма с разных ракурсов были размещены сначала в социальных сетях, а затем и в СМИ.Утром уже Тернопольская ОВА призвала ограничить пребывание на улицах областного центра. "На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции. В Тернопольском районе производятся замеры качества воздуха. При планировании дня людям лучше без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора", – отметили областные чиновники.На брифинге утром 20 августа руководитель Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Тернопольской области Виктор Маслей уточнил, что пожар произошел "на одном из предприятий Тернополя в одном из резервуаров с горючим", пострадавших не было. "К тушению пожара привлекли 90 спасателей и 20 единиц техники, приехали два пожарных поезда из Львова и Тернополя. В 6:50 спасатели локализовали пожар и взяли под контроль", – отметил Виктор Маслей. Однако ликвидировать огонь удалось только в 14.40.При этом уже через несколько часов версия Маслея о "резервуаре с горючим" разошлась с действительностью. Как заявила главный санитарный врач Тернопольщины, руководитель Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Оксана Чайчук, "из-за пожара на промышленном объекте в результате атаки оккупантов" в Тернопольской области обнаружили превышение содержания хлора и хлорсодержащих веществ в воздухе от четырех до десяти раз. Продукты сгорания горючего такого загрязнения не дают."При норме 0,1 миллиграмма на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе", – отметила она. В свою очередь мэр Тернополя Сергей Надал написал в социальных сетях, что по состоянию на 13:00 20 августа в 7 из 10 контрольных точек в городе выявлено превышение нормативных показателей качества воздуха. Однако он не уточнил, о каких именно показателях идет речь (содержание хлора, других веществ или общее качество воздуха).В местных СМИ распространили симптомы отравления хлором (покраснение глаз, жжение и сухость в горле, охриплость голоса, снижение артериального давления и тахикардия), и рекомендовали в случае их наличия обращаться к врачам."Чтобы минимизировать вред от химически опасных веществ, специалисты советуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна и вентиляционные отверстия в домах. Также призывают ограничить нахождение на водных объектах. Дома рекомендуется развесить смоченные водой простыни или ткань на окнах и пить большое количество жидкости. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность использовать рекуператор", – рекомендовали тернопольские медиа.Дело в том, что удар пришелся по территории бывшего Тернопольского комбайнового завода, расположенной неподалёку от городского озера. В его корпусах уже второй год производят компоненты взрывчатки. Тернополь – город небольшой, и многие об этом производстве знают, поэтому власти пытались успокоить людей.Очевидно, удар был нанесен по одной из емкостей, где хранились химикаты. Причем емкость была достаточно большой, поскольку в Тернополе и на следующий день после удара продолжали фиксировать повышенное содержание хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе. Кстати, пожар вызвал панику даже во Львове, хотя туда туча дыма из Тернополя не дошла.Только через два дня после ликвидации пожара показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе в Тернополе и окрестностях стали ниже предельно допустимых концентраций. "По результатам исследований не наблюдается превышения содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе. Исследования проводились в трёх точках, где накануне вечером 21 августа фиксировались превышения. Там хлор составлял ниже нормы – 0,1 мг/м3", – сообщила на брифинге 22 августа Оксана Чайчук.Также замеры производились в Теребовле и Козовой, ведь облако с дымом от пожара пошло в сторону этих городов. По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха, превышений хлора и соляной кислоты не обнаружено. В центре контроля и профилактики болезней отметили, что "жители Тернополя могут возвращаться к привычному ритму жизни". Очевидно, в статусе "живого щита" для военного производства, которое на территории города никто сворачивать не собирается.О том, что говорят о ситуации на фронте военнослужащие Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Поиски виновных в отступлении и поиски смысла набега на Курск. Украинские военные о ситуации на фронте".

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эксклюзив, тернополь, украина, закарпатье, виктор балога, нестор шуфрич, тихонов никита (режиссер), верховная рада, кабинет министров, слуга народа