Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями - 26.08.2024 Украина.ру
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Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями
Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями - 26.08.2024 Украина.ру
Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями
Утром 26 августа дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Брянской и Ярославской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-08-26T09:20
2024-08-26T09:20
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"С 06.00 до 06.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Также сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 20 украинских БпЛА самолетного типа."Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей", - отметили в министерстве.Подробнее об этом в публикации Обломки украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе
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новости, россия, саратовская область, курская область, брянская область, ярославль, бпла, пво, сво, терроризм, беспилотники
Новости, Россия, Саратовская область, Курская область, Брянская область, Ярославль, БПЛА, ПВО, СВО, терроризм, беспилотники

Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями

09:20 26.08.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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Утром 26 августа дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Брянской и Ярославской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ
"С 06.00 до 06.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Также сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 20 украинских БпЛА самолетного типа.
"Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей", - отметили в министерстве.
Подробнее об этом в публикации Обломки украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе
 
НовостиРоссияСаратовская областьКурская областьБрянская областьЯрославльБПЛАПВОСВОтерроризмбеспилотники
 
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