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Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями

Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями - 26.08.2024 Украина.ру

Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями

Утром 26 августа дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Брянской и Ярославской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-08-26T09:20

2024-08-26T09:20

2024-08-26T09:20

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"С 06.00 до 06.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Также сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 20 украинских БпЛА самолетного типа."Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей", - отметили в министерстве.Подробнее об этом в публикации Обломки украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

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новости, россия, саратовская область, курская область, брянская область, ярославль, бпла, пво, сво, терроризм, беспилотники