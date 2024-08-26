https://ukraina.ru/20240826/1057045200.html
Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями
Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями - 26.08.2024 Украина.ру
Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями
Утром 26 августа дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Брянской и Ярославской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-08-26T09:20
2024-08-26T09:20
2024-08-26T09:20
новости
россия
саратовская область
курская область
брянская область
ярославль
бпла
пво
сво
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726777_0:47:549:355_1920x0_80_0_0_1af9d83716675d6fb32d4b5dfed03957.jpg
"С 06.00 до 06.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Также сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 20 украинских БпЛА самолетного типа."Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей", - отметили в министерстве.Подробнее об этом в публикации Обломки украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе
россия
саратовская область
курская область
брянская область
ярославль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726777_0:0:549:411_1920x0_80_0_0_9e1b77b699d4fda77723e2b6bc77f353.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, саратовская область, курская область, брянская область, ярославль, бпла, пво, сво, терроризм, беспилотники
Новости, Россия, Саратовская область, Курская область, Брянская область, Ярославль, БПЛА, ПВО, СВО, терроризм, беспилотники
Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями
Утром 26 августа дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Брянской и Ярославской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ
"С 06.00 до 06.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Также сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате в течение ночи 20 украинских БпЛА самолетного типа.
"Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей", - отметили в министерстве.