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Обломки украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

Обломки украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе - 26.08.2024 Украина.ру

Обломки украинских дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

Российская система противовоздушной обороны утром в понедельник ликвидировала украинские беспилотники в Саратовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин

2024-08-26T07:15

2024-08-26T07:15

2024-08-26T07:24

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"Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - написал он.Позже он уточнил, что в результате случившегося в тяжелом состоянии была госпитализирована женщина.Губернатор отметил, что власти окажут всем пострадавшим помощь. "Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", - добавил он.В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале рассказал об уничтожении украинского беспилотника в регионе. Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Ночью понедельника Богомаз уже сообщал об одном уничтоженном БПЛА.Минобороны России информировало, что всего за ночь ПВО уничтожила 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ. Девять из них сбили над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, саратовская область, брянская область, александр богомаз, пво, беспилотники, дроны