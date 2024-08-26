Главное за ночь 26 августа - 26.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 26 августа
Главное за ночь 26 августа - 26.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 августа
Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех БПЛА в регионе, повреждений и пострадавших нет. Украина.ру, 26.08.2024
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беспилотники
бпла
новости
брянская область
донецкая народная республика
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
фсб
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Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех БПЛА в регионе, повреждений и пострадавших нет.Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Саратова после атаки БПЛА на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Второй украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.Жителей высотного дома на Предмостовой площади в Саратове расселят в гостинице. Об этом сообщила в своем телеграм-канале мэр города Лада Мокроусова.Почти 100 атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины сорвано за неделю над тремя крупными городами ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России по региону.
брянская область
донецкая народная республика
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беспилотники, бпла, новости, брянская область, донецкая народная республика, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, фсб
беспилотники, БПЛА, Новости, Брянская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, ФСБ

Главное за ночь 26 августа

08:05 26.08.2024 (обновлено: 08:07 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех БПЛА в регионе, повреждений и пострадавших нет.
Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Саратова после атаки БПЛА на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Второй украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.
Жителей высотного дома на Предмостовой площади в Саратове расселят в гостинице. Об этом сообщила в своем телеграм-канале мэр города Лада Мокроусова.
Почти 100 атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины сорвано за неделю над тремя крупными городами ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России по региону.
 
беспилотникиБПЛАНовостиБрянская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныФСБ
 
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