https://ukraina.ru/20240826/1057044645.html

Главное за ночь 26 августа

Главное за ночь 26 августа - 26.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 26 августа

Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех БПЛА в регионе, повреждений и пострадавших нет. Украина.ру, 26.08.2024

2024-08-26T08:05

2024-08-26T08:05

2024-08-26T08:07

беспилотники

бпла

новости

брянская область

донецкая народная республика

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

фсб

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Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех БПЛА в регионе, повреждений и пострадавших нет.Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Саратова после атаки БПЛА на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Второй украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.Жителей высотного дома на Предмостовой площади в Саратове расселят в гостинице. Об этом сообщила в своем телеграм-канале мэр города Лада Мокроусова.Почти 100 атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины сорвано за неделю над тремя крупными городами ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России по региону.

брянская область

донецкая народная республика

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотники, бпла, новости, брянская область, донецкая народная республика, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, фсб