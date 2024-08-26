https://ukraina.ru/20240826/1057020388.html

Противник пытается нам мстить: Садулаев рассказал, когда ВС РФ "выключат" всю украинскую энергетику

Противник пытается нам мстить: Садулаев рассказал, когда ВС РФ "выключат" всю украинскую энергетику - 26.08.2024 Украина.ру

Противник пытается нам мстить: Садулаев рассказал, когда ВС РФ "выключат" всю украинскую энергетику

Конечно, крушение украинской энергетики произойдет нескоро. Скорее всего, Украина пройдет предстоящую зиму и даже протянет весь 2025 год. Она восстанавливает инфраструктуру и импортирует электроэнергию из Европы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-26T03:30

2024-08-26T03:30

2024-08-26T03:30

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Победа в СВО во многом будет зависеть от того, насколько быстро ВС РФ сумеют погасить украинскую энергетику и насколько быстро настанут противоречия на Западе. Эти два фактора имеют важное значение, рассказал эксперт.Есть информация, что якобы до курского вторжения Украина через посредников пыталась договориться с Россией о моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Если это правда, то Киев действительно видит в таких ударах угрозу для своей экономики, отметил Садулаев.Конечно, крушение инфраструктуры произойдет нескоро. Скорее всего, Украина пройдет предстоящую зиму и даже протянет весь 2025 год, отметил публицист."Во-первых, она восстанавливает свою инфраструктуру. Во-вторых, она импортирует электроэнергию из Европы, и эти потребности покрываются. Но мы можем разрушать инфраструктуру передачи этой электроэнергии", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руО том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, европа, энергетика, электроэнергия, нпз, сво, всу, вс рф, экономика