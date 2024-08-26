Противник пытается нам мстить: Садулаев рассказал, когда ВС РФ "выключат" всю украинскую энергетику
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Конечно, крушение украинской энергетики произойдет нескоро. Скорее всего, Украина пройдет предстоящую зиму и даже протянет весь 2025 год. Она восстанавливает инфраструктуру и импортирует электроэнергию из Европы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Победа в СВО во многом будет зависеть от того, насколько быстро ВС РФ сумеют погасить украинскую энергетику и насколько быстро настанут противоречия на Западе. Эти два фактора имеют важное значение, рассказал эксперт.
Есть информация, что якобы до курского вторжения Украина через посредников пыталась договориться с Россией о моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Если это правда, то Киев действительно видит в таких ударах угрозу для своей экономики, отметил Садулаев.
"Да, противник пытается нам мстить, нанося удары по нашим НПЗ. Но масштабы России и масштабы Украины слишком разные. Украина не может выключить нашу энергетику, а мы погасить ее энергетику можем", — подчеркнул он.
Конечно, крушение инфраструктуры произойдет нескоро. Скорее всего, Украина пройдет предстоящую зиму и даже протянет весь 2025 год, отметил публицист.
"Во-первых, она восстанавливает свою инфраструктуру. Во-вторых, она импортирует электроэнергию из Европы, и эти потребности покрываются. Но мы можем разрушать инфраструктуру передачи этой электроэнергии", — заключил собеседник издания.
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