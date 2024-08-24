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Президент Польши заверил Зеленского в продолжении военной помощи

Президент Польши заверил Зеленского в продолжении военной помощи - 24.08.2024 Украина.ру

Президент Польши заверил Зеленского в продолжении военной помощи

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Киеве с речью, в которой пообещал продолжать военную поддержку режима Владимира Зеленского. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба польского лидера

2024-08-24T15:58

2024-08-24T15:58

2024-08-24T15:58

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"Ваш день независимости – это в каком-то смысле и день независимости всей Центральной Европы. Потому что без независимой Украины трудно думать о независимой и безопасной Польше, Литве или других странах нашего региона", - заявил президент Польши.Выступая на торжествах, устроенных на киевской Софийской площади по случаю праздновании 33-й годовщины провозглашения парламентом Украинской ССР независимости Украины, польский лидер напомнил: Польша была первой страной, признавшей независимость постсоветской республики.Дуда выразил уверенность в победе нынешнего руководства Украины в противостоянии с Россией и заверил в продолжении польской военной помощи режиму Зеленского."Вы не одиноки в этом тяжелейшем испытании. Польша поддерживала, поддерживает и будет поддерживать вашу справедливую борьбу до победного конца", - поведал Дуда.После речи на площади польский президент встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. По информации пресс-службы польского лидера, они обсудили в том числе "восстановление Украины, польско-украинские отношения и вопросы безопасности".Подробнее о праздновании в публикации Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области

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новости, польша, украина, киев, анджей дуда, владимир зеленский, денис шмыгаль, день независимости украины, украина-ес, украина-нато, сво