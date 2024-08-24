Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области - 24.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240824/1057025702.html
Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области
Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области - 24.08.2024 Украина.ру
Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области
Украинские военнослужащие на оккупированной ими территории России заняты помощью местным жителям. Об этом заявил Владимир Зеленский в клипе, опубликованном 24 августа ТГ-каналом президента Украины.
2024-08-24T12:05
2024-08-24T12:08
новости
украина
россия
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
впк
антироссийские санкции
день независимости украины
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/98/1023409842_166:0:1553:780_1920x0_80_0_0_172d74461ab8f3dcb912dd767bc1347d.jpg.webp
В пропагандистском клипе по случаю государственного праздника - Дня Независимости, использован видеоряд пустынной местности – предположительно в Сумской области, в районе реки Псел. Постановка в голливудском стиле реализована с эффектными видеофрагментами и музыкальным сопровождением выступления Зеленского."Украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей", - завил Зеленский, намекая на принятый накануне скандальный закон о фактическом запрете Украинской Православной Церкви.По мнению Зеленского, Россия своей спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины желала "уничтожить нас" и сейчас угрожает "красной кнопкой". Он отверг наличие "красных линий" Кремля и оскорбил президента России.Зеленский заявил, что российские солдаты якобы занимаются мародёрством в Курской области, где находится оккупационный контингент украинской армии. По его словам, жители оккупированной ВСУ части российского региона благодарят украинских военнослужащих за раздачу медикаментов и прочую благотворительность.Политик позитивно оценил вклад в боеспособность ВСУ "героев-иноземцев" – наёмников, присутствующих в том числе на российских "болотах" - так Зеленский назвал оккупированные ВСУ территории Курской области.Накануне вечером Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом. Он поблагодарил хозяина Белого дома "за тёплые поздравления и непреклонную американскую поддержку"."В частности, спасибо за принятие Соединенными Штатами сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК", - сообщил Зеленский.По его мнению, санкционное давление на Россию должно усиливаться."Также отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.Также сегодня Лукашенко поздравил народ Украины с Днем НезависимостиПодробнее о событиях уходящей недели читателям Украина.ру рассказал Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт
https://ukraina.ru/20240823/1057008960.html
https://ukraina.ru/20240824/1057017030.html
украина
россия
курская область
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/98/1023409842_340:0:1380:780_1920x0_80_0_0_a821052b14474661bdb24a8c5c95f80e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, антироссийские санкции, день независимости украины, кто, сво, сша, иностранные наемники, пропаганда
Новости, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВПК, антироссийские санкции, День Независимости Украины, КТО, СВО, США, иностранные наемники, пропаганда

Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области

12:05 24.08.2024 (обновлено: 12:08 24.08.2024)
 
© скриншот видео Central PartnershipЗеленский Наполеон
Зеленский Наполеон
© скриншот видео Central Partnership
Читать в
Украинские военнослужащие на оккупированной ими территории России заняты помощью местным жителям. Об этом заявил Владимир Зеленский в клипе, опубликованном 24 августа ТГ-каналом президента Украины.
В пропагандистском клипе по случаю государственного праздника - Дня Независимости, использован видеоряд пустынной местности – предположительно в Сумской области, в районе реки Псел. Постановка в голливудском стиле реализована с эффектными видеофрагментами и музыкальным сопровождением выступления Зеленского.
"Украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей", - завил Зеленский, намекая на принятый накануне скандальный закон о фактическом запрете Украинской Православной Церкви.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Вчера, 08:40
Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церквиКаноническая Украинская православная церковь (УПЦ) ещё воссияет в прежнем величии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
По мнению Зеленского, Россия своей спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины желала "уничтожить нас" и сейчас угрожает "красной кнопкой". Он отверг наличие "красных линий" Кремля и оскорбил президента России.
Зеленский заявил, что российские солдаты якобы занимаются мародёрством в Курской области, где находится оккупационный контингент украинской армии. По его словам, жители оккупированной ВСУ части российского региона благодарят украинских военнослужащих за раздачу медикаментов и прочую благотворительность.
Политик позитивно оценил вклад в боеспособность ВСУ "героев-иноземцев" – наёмников, присутствующих в том числе на российских "болотах" - так Зеленский назвал оккупированные ВСУ территории Курской области.
В бой идут одни старики (кадр из фильма)
05:55
Феномен "русского богатыря". Новая война - новые героиСамо по себе слово "богатырь" – тюркского происхождения и известно во множестве форм: баатур, багатур, батыр. Для русского языка это слово заимствованное, в древнерусских источниках синонимом слова "богатырь" было "храбр". Впрочем, новая форма закрепилась и всем понятна
Накануне вечером Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом. Он поблагодарил хозяина Белого дома "за тёплые поздравления и непреклонную американскую поддержку".
"В частности, спасибо за принятие Соединенными Штатами сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК", - сообщил Зеленский.
По его мнению, санкционное давление на Россию должно усиливаться.
"Также отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.
Также сегодня Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
Подробнее о событиях уходящей недели читателям Украина.ру рассказал Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт
 
НовостиУкраинаРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВПКантироссийские санкцииДень Независимости УкраиныКТОСВОСШАиностранные наемникипропаганда
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области
11:12Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой
10:58Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый
10:48ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников
10:22СК России расследует очередные преступления ВСУ в регионах России
10:00МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса"
09:50Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августа
09:32Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
09:18Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города
08:08Боксёр Усик и церковь Украины сегодня. "Какой мерой мерите, такой и вам отмерят"
08:00Наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет. Садулаев о развитии ситуации на Курском направлении
08:00Тёмные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
07:45Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук
07:40Поиски виновных в отступлении и поиски смысла набега на Курск. Украинские военные о ситуации на фронте
07:30Им будет только хуже. Эксперт рассказал, чего добываются ВСУ и почему это им не поможет победить русских
07:23Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт
07:15Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину
07:00США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера
06:45Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область
06:21Владислав Угольный: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр
Лента новостейМолния