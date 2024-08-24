https://ukraina.ru/20240824/1057025702.html

Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области

Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области - 24.08.2024 Украина.ру

Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области

Украинские военнослужащие на оккупированной ими территории России заняты помощью местным жителям. Об этом заявил Владимир Зеленский в клипе, опубликованном 24 августа ТГ-каналом президента Украины.

2024-08-24T12:05

2024-08-24T12:05

2024-08-24T12:08

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В пропагандистском клипе по случаю государственного праздника - Дня Независимости, использован видеоряд пустынной местности – предположительно в Сумской области, в районе реки Псел. Постановка в голливудском стиле реализована с эффектными видеофрагментами и музыкальным сопровождением выступления Зеленского."Украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей", - завил Зеленский, намекая на принятый накануне скандальный закон о фактическом запрете Украинской Православной Церкви.По мнению Зеленского, Россия своей спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины желала "уничтожить нас" и сейчас угрожает "красной кнопкой". Он отверг наличие "красных линий" Кремля и оскорбил президента России.Зеленский заявил, что российские солдаты якобы занимаются мародёрством в Курской области, где находится оккупационный контингент украинской армии. По его словам, жители оккупированной ВСУ части российского региона благодарят украинских военнослужащих за раздачу медикаментов и прочую благотворительность.Политик позитивно оценил вклад в боеспособность ВСУ "героев-иноземцев" – наёмников, присутствующих в том числе на российских "болотах" - так Зеленский назвал оккупированные ВСУ территории Курской области.Накануне вечером Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом. Он поблагодарил хозяина Белого дома "за тёплые поздравления и непреклонную американскую поддержку"."В частности, спасибо за принятие Соединенными Штатами сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК", - сообщил Зеленский.По его мнению, санкционное давление на Россию должно усиливаться."Также отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.Также сегодня Лукашенко поздравил народ Украины с Днем НезависимостиПодробнее о событиях уходящей недели читателям Украина.ру рассказал Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт

https://ukraina.ru/20240823/1057008960.html

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