Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Российский военнослужащий, прославившийся сбитием украинского дрона головой в прыжке, заявил о желании вернуться на СВО. Об этом сообщает ТГ-канал Shot со ссылкой на отца штурмовика
Сам 33-летний штурмовик в больнице ждёт операции на позвоночнике. Его отец рассказал, что герой резонансной истории с 2014-го по 2015 год воевал в Донбассе, а в июле 2024-го записался добровольцем на СВО и по контракту воевал в штурмовой роте.
"4 августа во время боевого задания к бойцу подлетел вражеский FPV-дрон. Михаил не растерялся и отбил его головой — основной удар приняла каска, но мужчина тоже сильно пострадал. Также он получил ранение левой лопатки — осколок застрял прямо возле позвоночника, и два осколка от польской мины застряли в правой голени. Михаил в шоковом состоянии дошёл до российских военных, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас он восстанавливается в больнице", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что отец очень гордится своим сыном. Угрозы жизни военнослужащего нет, он уже выходит на прогулки и ждёт операции на позвоночнике в ближайшее время. У бойца есть жена и сын.
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Также стало известно, что Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата