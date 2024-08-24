Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой - 24.08.2024 Украина.ру
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Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой
Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой - 24.08.2024 Украина.ру
Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой
Российский военнослужащий, прославившийся сбитием украинского дрона головой в прыжке, заявил о желании вернуться на СВО. Об этом сообщает ТГ-канал Shot со ссылкой на отца штурмовика
2024-08-24T11:12
2024-08-24T11:12
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Сам 33-летний штурмовик в больнице ждёт операции на позвоночнике. Его отец рассказал, что герой резонансной истории с 2014-го по 2015 год воевал в Донбассе, а в июле 2024-го записался добровольцем на СВО и по контракту воевал в штурмовой роте."4 августа во время боевого задания к бойцу подлетел вражеский FPV-дрон. Михаил не растерялся и отбил его головой — основной удар приняла каска, но мужчина тоже сильно пострадал. Также он получил ранение левой лопатки — осколок застрял прямо возле позвоночника, и два осколка от польской мины застряли в правой голени. Михаил в шоковом состоянии дошёл до российских военных, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас он восстанавливается в больнице", - сказано в публикации.Там также отмечено, что отец очень гордится своим сыном. Угрозы жизни военнослужащего нет, он уже выходит на прогулки и ждёт операции на позвоночнике в ближайшее время. У бойца есть жена и сын.Ранее сообщалось, что Российский военный сбил украинский дрон головойТакже стало известно, что Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата
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новости, донбасс, сво, дроны, минобороны рф, военные, беспилотники, россия
Новости, Донбасс, СВО, дроны, Минобороны РФ, военные, беспилотники, Россия

Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой

11:12 24.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Российский военнослужащий, прославившийся сбитием украинского дрона головой в прыжке, заявил о желании вернуться на СВО. Об этом сообщает ТГ-канал Shot со ссылкой на отца штурмовика
Сам 33-летний штурмовик в больнице ждёт операции на позвоночнике. Его отец рассказал, что герой резонансной истории с 2014-го по 2015 год воевал в Донбассе, а в июле 2024-го записался добровольцем на СВО и по контракту воевал в штурмовой роте.
"4 августа во время боевого задания к бойцу подлетел вражеский FPV-дрон. Михаил не растерялся и отбил его головой — основной удар приняла каска, но мужчина тоже сильно пострадал. Также он получил ранение левой лопатки — осколок застрял прямо возле позвоночника, и два осколка от польской мины застряли в правой голени. Михаил в шоковом состоянии дошёл до российских военных, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас он восстанавливается в больнице", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что отец очень гордится своим сыном. Угрозы жизни военнослужащего нет, он уже выходит на прогулки и ждёт операции на позвоночнике в ближайшее время. У бойца есть жена и сын.
Ранее сообщалось, что Российский военный сбил украинский дрон головой
Также стало известно, что Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата
 
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