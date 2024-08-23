Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области - 23.08.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области
Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области - 23.08.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области
Сумы и Харьков — это русские города, которые возникли как засечная линия, чтобы обеспечить безопасность Российской империи с юга. Поэтому заявления Киева о создании зоны безопасности в Курской области могут иметь только один результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
2024-08-23T05:00
2024-08-23T05:00
новости
курская область
сумы
харьков
владимир джаралла
всу
наступление
российская империя
крым
атака
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Ранее украинские власти заявили о создании зоны безопасности в Курской области для защиты приграничья Сумской области.Подобные заявления Киева - своеобразное передразнивание российской стороны и использование тех же самых аргументов, чтобы подкрепить свои действия. Но для Украины это будет иметь только один результат, сообщил эксперт.При этом для Сумской области это будет лучшим решением. Потому что и Сумы и Харьков — это русские города, которые возникли как засечная линия, чтобы обеспечить безопасность Российской империи с юга, подчеркнул Джаралла."Что касается Крыма, то напомню, что знаменитый контрнаступ был предназначен для этой цели – пересечь сухопутную границу. Чем он закончился, мы с вами знаем. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено", - отметил эксперт.То есть массированные воздушные и морские атаки по Крыму происходят постоянно, но это не влияет на повседневную жизнь, и сами атаки безуспешны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление ВСУ на Курскую область была качественно подготовленной операцией США и НАТО - в интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240822/1057003099.html
курская область
сумы
харьков
российская империя
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новости, курская область, сумы, харьков, владимир джаралла, всу, наступление, российская империя, крым, атака, граница
Новости, Курская область, Сумы, Харьков, Владимир Джаралла, ВСУ, наступление, Российская империя, Крым, атака, граница

Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области

05:00 23.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сумы и Харьков — это русские города, которые возникли как засечная линия, чтобы обеспечить безопасность Российской империи с юга. Поэтому заявления Киева о создании зоны безопасности в Курской области могут иметь только один результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Ранее украинские власти заявили о создании зоны безопасности в Курской области для защиты приграничья Сумской области.
Подобные заявления Киева - своеобразное передразнивание российской стороны и использование тех же самых аргументов, чтобы подкрепить свои действия. Но для Украины это будет иметь только один результат, сообщил эксперт.
"Здесь можно процитировать императрицу Екатерину Великую: Вы сами виноваты в том, что мы вынуждены обеспечивать свою границу, продвигая ее как можно дальше на Запад", - указал политолог.
При этом для Сумской области это будет лучшим решением. Потому что и Сумы и Харьков — это русские города, которые возникли как засечная линия, чтобы обеспечить безопасность Российской империи с юга, подчеркнул Джаралла.
"Что касается Крыма, то напомню, что знаменитый контрнаступ был предназначен для этой цели – пересечь сухопутную границу. Чем он закончился, мы с вами знаем. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено", - отметил эксперт.
То есть массированные воздушные и морские атаки по Крыму происходят постоянно, но это не влияет на повседневную жизнь, и сами атаки безуспешны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.ру
О том, почему наступление ВСУ на Курскую область была качественно подготовленной операцией США и НАТО - в интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией на сайте Украина.ру
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НовостиКурская областьСумыХарьковВладимир ДжараллаВСУнаступлениеРоссийская империяКрыматакаграница
 
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