Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Сумы и Харьков — это русские города, которые возникли как засечная линия, чтобы обеспечить безопасность Российской империи с юга. Поэтому заявления Киева о создании зоны безопасности в Курской области могут иметь только один результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Ранее украинские власти заявили о создании зоны безопасности в Курской области для защиты приграничья Сумской области.
Подобные заявления Киева - своеобразное передразнивание российской стороны и использование тех же самых аргументов, чтобы подкрепить свои действия. Но для Украины это будет иметь только один результат, сообщил эксперт.
"Здесь можно процитировать императрицу Екатерину Великую: Вы сами виноваты в том, что мы вынуждены обеспечивать свою границу, продвигая ее как можно дальше на Запад", - указал политолог.
"Что касается Крыма, то напомню, что знаменитый контрнаступ был предназначен для этой цели – пересечь сухопутную границу. Чем он закончился, мы с вами знаем. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено", - отметил эксперт.
То есть массированные воздушные и морские атаки по Крыму происходят постоянно, но это не влияет на повседневную жизнь, и сами атаки безуспешны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.ру
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