https://ukraina.ru/20240823/1057003864.html

Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области

Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области - 23.08.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области

Сумы и Харьков — это русские города, которые возникли как засечная линия, чтобы обеспечить безопасность Российской империи с юга. Поэтому заявления Киева о создании зоны безопасности в Курской области могут иметь только один результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла

2024-08-23T05:00

2024-08-23T05:00

2024-08-23T05:00

новости

курская область

сумы

харьков

владимир джаралла

всу

наступление

российская империя

крым

атака

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Ранее украинские власти заявили о создании зоны безопасности в Курской области для защиты приграничья Сумской области.Подобные заявления Киева - своеобразное передразнивание российской стороны и использование тех же самых аргументов, чтобы подкрепить свои действия. Но для Украины это будет иметь только один результат, сообщил эксперт.При этом для Сумской области это будет лучшим решением. Потому что и Сумы и Харьков — это русские города, которые возникли как засечная линия, чтобы обеспечить безопасность Российской империи с юга, подчеркнул Джаралла."Что касается Крыма, то напомню, что знаменитый контрнаступ был предназначен для этой цели – пересечь сухопутную границу. Чем он закончился, мы с вами знаем. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено", - отметил эксперт.То есть массированные воздушные и морские атаки по Крыму происходят постоянно, но это не влияет на повседневную жизнь, и сами атаки безуспешны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление ВСУ на Курскую область была качественно подготовленной операцией США и НАТО - в интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1057003099.html

курская область

сумы

харьков

российская империя

крым

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новости, курская область, сумы, харьков, владимир джаралла, всу, наступление, российская империя, крым, атака, граница