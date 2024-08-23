https://ukraina.ru/20240823/1057001532.html

Договор антиподов: 85 лет Пакту о ненападении между Третьим Рейхом и СССР

Договор антиподов: 85 лет Пакту о ненападении между Третьим Рейхом и СССР - 23.08.2024 Украина.ру

Договор антиподов: 85 лет Пакту о ненападении между Третьим Рейхом и СССР

Это действительно был пакт антиподов. Даже на уровне личностей – аристократ и нацист Иоахим фон Риббентроп договаривался с разночинцем (из мещан) и коммунистом Вячеславом Скрябиным (Молотовым). И договорились же… Причём ни тот, ни другой договориться с демократами из Франции и Великобритании не смогли. Правда и сами вскоре стали злейшими врагами

2024-08-23T05:21

2024-08-23T05:21

2024-08-23T05:21

история

история ссср

пакт молотова-риббентропа

адольф гитлер

иосиф сталин

красная армия

ркка

германия

ссср

польша

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Договор был осуждён на высшем государственном уровне ещё в СССР – в 1989 году. Причём осуждён на шестидесятнической платформе возвращения к "подлинному ленинизму":- нельзя ни о чём договариваться с нацистами – это абсолютное зло;- нельзя подписывать секретные протоколы – всё должно быть открыто, как в ленинском Декрете о мире;- нельзя решать судьбы народов без их участия и разделять сферы интересов сверхдержав.Самое интересное, что буквально через несколько лет люди, голосовавшие за Постановление Съезда народных депутатов СССР "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", ударились в антикоммунизм, занялись сносом памятников Ленину, включая главный из этих памятников – собственно СССР. Да и по сей день пакт осуждают люди, одновременно осуждающие… Ленина. Такой парадокс.Между тем, эти люди, что в своей коммунистической, что в антикоммунистической ипостаси, забывают, что политика – искусство возможного, а возможности эти не безграничны. А, следовательно, приходится идти на самые разнообразные уступки. Не всегда приятные.Анализируя условия и, главное, итоги подписания пакта мы с неизбежностью вступаем на тонкий лёд сослагательного наклонения и послезнания, которых история, понятное дело, не знает, но которые, наоборот, историю знают довольно хорошо.Пройдёмся по некоторым аспектам этого договора – очевидным и неочевидным.Военный аспектКазалось бы, очевидно, что в 1939 году Красная Армия могла бы легко разгромить Вермахт и просто не допустить Второй мировой войны. Ну логично же – Красная армия была свежая, отмобилизованная, а Вермахт растрепан в боях, с растянутыми коммуникациями и исчерпанными ресурсами (снаряды, например, у немцев закончились).Так? Да нет, не так. Советское военное командование не было удовлетворено итогами освободительного похода 1939 года и по итогам польской кампании была предприняты масштабная реформа и перевооружение РККА. Причём, как показал первый этап советско-финляндской войны и трагические события 1941 года, Красная армия и позже не была готова к полномасштабной войне в новых условиях. Оснований полагать, что в 1939 году получилось бы лучше, чем получилось на самом деле, нет никаких.Что действительно получилось хорошо, так это перенос линии госграницы подальше от основных политических и экономических центров СССР. В полной мере воспользоваться преимуществами, которые дала стране зона безопасности на Западной Украине, Белоруссии, а позже – в Прибалтике и Молдавии, не удалось, но легко предсказуемо, что начнись война на старых рубежах, исход военного столкновения с Германией был бы гораздо хуже. Вплоть до весьма вероятной потери Москвы.Это, конечно, всё послезнание и сослагательное наклонение, но на уровне тогдашнего понимания и восприятия проблем руководством РККА отказ от немедленного столкновения с Германией выглядит вполне логичным.К действительным провалам того этапа можно отнести отказ от антифашистской пропаганды по итогам подписания пакта о ненападении и, особенно, договора о дружбе и границе. Современной социологии тогда не было, но легко допустить, что это решение болезненно ударило по мотивации и Красной Армии, и, в особенности, потенциальных союзников СССР в Европе.Военно-политический аспектНачнём с того, что Сталин в принципе не собирался воевать с Германией. Он рассчитывал на то, что большая европейская война будет проходить без участия СССР, а если уж произойдёт, то Союз будет находиться в исторически привычной коалиции с Францией и Великобританией, при благожелательном нейтралитете со стороны США (собственно, оно так и получилось).Более того, именно СССР постоянно выступал за создание антифашисткой коалиции, которая действительно могла предотвратить расползание агрессии – вообще без войны.Но были ли объективные предпосылки для создания такой коалиции и системы? Очевидно, нет.Переговоры с Францией и Великобританией, которые велись накануне подписания пакта, эффекта не дали – западные союзники старались воздержаться от каких-либо гарантий своего вмешательства в войну в случае нападения Германии на Польшу (!) и отнюдь не демонстрировали желания дать возможность вмешательства Союзу. Впрочем, там проблема была ещё и в самой Польше, которая полагала, что её война с Германией закончится парадом в Берлине, а советская помощь превратиться в советскую оккупацию (фантомные боли "чуда на Висле" обладали вполне реальной политической силой).Вообще в Европе не считали СССР реальной военной силой. Причём это заблуждение было характерно и для Гитлера, и для потенциальных союзников.Сами же "потенциальные союзники" к СССР относились ничуть не лучше Гитлера. Сейчас, по опыту СВО, мы можем уже с уверенностью сказать, что советско-финляндская война была войной коллективного Запада против СССР. Велась современными методами – неограниченные военные поставки, отправка наёмников, предоставление разведданных. Более того, Запад собирался сделать следующий шаг – нанести воздушный удар по нефтеперерабатывающим заводам Баку с британских ближневосточных баз. И всё это, как сейчас, под соусом скорейшего прекращения войны и достижения "справедливого мира"…Заметим, это был 1940 год – Великобритания и Франция уже добрых полгода вели "странную войну" с Германией, а СССР был потенциальным союзником. Почему мы считаем, что в 1939 году Европа поддержала бы Сталина, начни он войну против Германии? В лучшем случае сделали бы вид, что их это не касается.Кстати, ещё один интересный момент – подписание пакта о ненападении вызвало шок и политический кризис (ушло в отставку правительство) у партнёра Германии по антикоминтерновскому пакту Японии.Япония в 1938-39 года дважды имела крупномасштабные, с использованием танков и авиации, пограничные конфликты с СССР и Монголией (последнюю защищали советские войска). Но с 1941 по 1945 год она, даже будучи союзником Германии, строго блюла нейтралитет в советско-германской войне. Какое это имело значение? Осенью 1941 года с Дальневосточного фронта были сняты восемь стрелковых, две танковые и моторизованная дивизии, включённые в состав фронтов, сдерживавших немцев на подступах к Москве и Ленинграду. Это, кстати, 142 тысячи человек – больше актуальной на тот момент численности 2-й танковой группы (армии) Гейнца Гудериана (в ней на 22 июня было около 180 тыс. человек, но к битве за Москву она уже понесла значительные потери).Дипломатический аспектОчень забавно читать о том, что СССР себя вёл неправильно. А кто вёл себя правильно?СССР был последним из крупных государств Европы, которое подписало соглашение о ненападении с гитлеровской Германией.Больше всех возмущается Польша, но ведь именно Польша такое соглашение ("пакт Пилсудского-Гитлера") заключила ещё в 1934 году. Рыдз-Смиглы это не помогло, но мало ли как повернулась бы история, если бы Пилсудский прожил подольше…Польшу, кстати, "гиеной Европы" назвал никто иной как сам Уинстон Черчилль. И причин у него для этого хватало – начиная с 1920 года Польша прикарманила себе западные области Украины (Украина тоже протестует против пакта, хотя области эти достались именной ей) и Белоруссии, часть немецкой Силезии, Вильнюс (Литва тоже обижена на пакт, по итогам применения которого она получила назад Вильнюс и Клайпеду). В 1938 году Польша вместе с Германией приняла посильное участие в разделе Чехословакии после Мюнхенского сговора.Западные страны тоже вели себя "прекрасно".После прихода Гитлера к власти СССР прикрыл все существовавшие программы военно-технического сотрудничества с Германией, в то время как Запад прикрыл глаза на нарушения версальских ограничений, касающихся демилитаризации Германии. Более того, в 1935 году Великобритания подписала морской договор, который юридически давал Гитлеру право восстановить военно-морской флот (прямое следствие – потопление британского линейного крейсера "Худ" в бою с линкором "Бисмарк" и десятки тысяч англичан, погибших от атак немецких подводных лодок).В 1936 году Франция де-факто позволила Германии оккупировать демилитаризованную Рейнскую область, а в 1938 году – присоединить Австрию, которая вообще частью Германии не была.Про Мюнхенский сговор мы уже упоминали. Далее последовало отделение Словакии и раздел остатков Чехословакии между Германией и Венгрией. Союзники, которые в Мюнхене гарантировали безопасность Чехословакии, сделали вид, что всё так и было.Кстати, почему Пилсудскому или Чемберлену можно договариваться с Гитлером, а Сталину – нет? Что это за двойные стандарты? Мы бы ещё поняли, если бы эти претензии выдвигали троцкисты (хотя сам Лев Троцкий был способен на компромиссы), но нет ведь… И, кстати, кто сказал, что договариваться с Рузвельтом, Трумэном и Черчиллем было проще? Последний весной 1945 года уже планировал войну против вчерашнего союзника.***Трудно не заметить прямых аналогий – сейчас Россию обвиняют в разрушении ялтинского миропорядка те самые политические силы, которые сознательно и целенаправленно разрушали этот миропорядок начиная с аннексии ГДР в 1990 году. Современная Россия, так же как СССР в 1939-40 года, действует в соответствии со своими интересами в тех границах, которые считают дозволенными для себя "цивилизованные" и "демократические" страны.Ну а главный для нас урок Пакта 1939 года – договариваться надо даже с врагами. Не думаем, что нынешние западные лидеры более договороспособны, чем Гитлер или Черчилль. Смогли договориться с ними, сможем и с Харрис или Трампом. Тем более, что сейчас риски не в пример большие – ведь тогда не было ядерного оружия.Подробнее о пакте 1939 года можно прочитать в статье Евгения Норина "Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?"

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