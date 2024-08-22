https://ukraina.ru/20240822/1056996858.html

В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников

В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников - 22.08.2024 Украина.ру

В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников

В приграничной Брестской области изобличили местных жителей, собиравших самодельные БПЛА. Об этом 22 августа сообщил Госпогранкомитет Белоруссии

2024-08-22T14:31

2024-08-22T14:31

2024-08-22T14:32

новости

белоруссия

польша

украина

ес

контрабанда

контрабандисты

пограничники

союзное государство

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049109749_225:0:1215:557_1920x0_80_0_0_f2e22b9afe47b0b879c597478d1020a5.jpg

Отрабатывая оперативную информацию, 21 августа белорусские пограничники провели осмотр нежилых помещений в населённом пункте Брестского района. Там были обнаружены и изъяты семь беспилотников самолётного типа, антенны, аккумуляторы, пульты управления, тепловизор и иные комплектующие к БПЛА.Всё обнаруженное оказалось собственностью трёх белорусских граждан. В их отношении начат административный процесс."В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправной деятельности злоумышленников", - сказано в официальном сообщении ГПК Белоруссии.Ранее в Белоруссии неоднократно ужесточались нормы ввоза, производства и использования беспилотников. БПЛА получили широкое распространение у контрабандистов, доставляющих белорусские сигареты в ЕС и на Украину. О последствиях деятельности контрабандистов читайте в публикации Литва закроет еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией

белоруссия

польша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, польша, украина, ес, контрабанда, контрабандисты, пограничники, союзное государство, бпла, беспилотники