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В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников
В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников - 22.08.2024 Украина.ру
В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников
В приграничной Брестской области изобличили местных жителей, собиравших самодельные БПЛА. Об этом 22 августа сообщил Госпогранкомитет Белоруссии
2024-08-22T14:31
2024-08-22T14:31
2024-08-22T14:32
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Отрабатывая оперативную информацию, 21 августа белорусские пограничники провели осмотр нежилых помещений в населённом пункте Брестского района. Там были обнаружены и изъяты семь беспилотников самолётного типа, антенны, аккумуляторы, пульты управления, тепловизор и иные комплектующие к БПЛА.Всё обнаруженное оказалось собственностью трёх белорусских граждан. В их отношении начат административный процесс."В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправной деятельности злоумышленников", - сказано в официальном сообщении ГПК Белоруссии.Ранее в Белоруссии неоднократно ужесточались нормы ввоза, производства и использования беспилотников. БПЛА получили широкое распространение у контрабандистов, доставляющих белорусские сигареты в ЕС и на Украину. О последствиях деятельности контрабандистов читайте в публикации Литва закроет еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией
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новости, белоруссия, польша, украина, ес, контрабанда, контрабандисты, пограничники, союзное государство, бпла, беспилотники
Новости, Белоруссия, Польша, Украина, ЕС, контрабанда, контрабандисты, пограничники, Союзное государство, БПЛА, беспилотники
В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников
14:31 22.08.2024 (обновлено: 14:32 22.08.2024)
В приграничной Брестской области изобличили местных жителей, собиравших самодельные БПЛА. Об этом 22 августа сообщил Госпогранкомитет Белоруссии
Отрабатывая оперативную информацию, 21 августа белорусские пограничники провели осмотр нежилых помещений в населённом пункте Брестского района. Там были обнаружены и изъяты семь беспилотников самолётного типа, антенны, аккумуляторы, пульты управления, тепловизор и иные комплектующие к БПЛА.
Всё обнаруженное оказалось собственностью трёх белорусских граждан. В их отношении начат административный процесс.
"В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправной деятельности злоумышленников", - сказано в официальном сообщении ГПК Белоруссии.
Ранее в Белоруссии неоднократно ужесточались нормы ввоза, производства и использования беспилотников. БПЛА получили широкое распространение у контрабандистов, доставляющих белорусские сигареты в ЕС и на Украину.
О последствиях деятельности контрабандистов читайте в публикации Литва закроет еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией