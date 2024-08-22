https://ukraina.ru/20240822/1056985241.html
Главное за ночь 22 августа
Главное за ночь 22 августа - 22.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 22 августа
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников: 13 сбито над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской и по... Украина.ру, 22.08.2024
2024-08-22T08:09
2024-08-22T08:09
2024-08-22T08:09
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Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников: 13 сбито над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.Вспышка открытой формы туберкулеза из-за мобилизации украинских заключенных фиксируется в 54-й бригаде ВСУ, распространяется заболевание и в частях 81-й бригады. У заболевших забрали телефоны, им запретили покидать блиндажи и палатки, а родственникам ничего не говорят, сообщили в подполье оккупированного Херсона.Жительница села Большое Солдатское Курской области рассказала о военных преступлениях ВСУ: они намеренно бьют по мирным жителям дронами, например, атаковали семью, убив на месте мужа и жену. Также она заявила, что диверсанты ВСУ, переодетые в форму ВС РФ, мародёрствуют и угоняют автомобили.Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ в районе Николаевки (к югу от Новогродовки) на Покровском направлении.Американские власти начали расследование против своих же граждан, сотрудничающих с российскими СМИ, готовят обыски и уголовные обвинения, сообщает New York Times.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, мародерство, всу, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, мародерство, ВСУ, ВС РФ
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников: 13 сбито над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
Вспышка открытой формы туберкулеза из-за мобилизации украинских заключенных фиксируется в 54-й бригаде ВСУ, распространяется заболевание и в частях 81-й бригады. У заболевших забрали телефоны, им запретили покидать блиндажи и палатки, а родственникам ничего не говорят, сообщили в подполье оккупированного Херсона.
Жительница села Большое Солдатское Курской области рассказала о военных преступлениях ВСУ: они намеренно бьют по мирным жителям дронами, например, атаковали семью, убив на месте мужа и жену. Также она заявила, что диверсанты ВСУ, переодетые в форму ВС РФ, мародёрствуют и угоняют автомобили.
Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ в районе Николаевки (к югу от Новогродовки) на Покровском направлении.
Американские власти начали расследование против своих же граждан, сотрудничающих с российскими СМИ, готовят обыски и уголовные обвинения, сообщает New York Times.