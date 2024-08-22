Главное за ночь 22 августа - 22.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 22 августа
Главное за ночь 22 августа - 22.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 22 августа
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников: 13 сбито над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской и по... Украина.ру, 22.08.2024
2024-08-22T08:09
2024-08-22T08:09
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вс рф
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Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников: 13 сбито над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.Вспышка открытой формы туберкулеза из-за мобилизации украинских заключенных фиксируется в 54-й бригаде ВСУ, распространяется заболевание и в частях 81-й бригады. У заболевших забрали телефоны, им запретили покидать блиндажи и палатки, а родственникам ничего не говорят, сообщили в подполье оккупированного Херсона.Жительница села Большое Солдатское Курской области рассказала о военных преступлениях ВСУ: они намеренно бьют по мирным жителям дронами, например, атаковали семью, убив на месте мужа и жену. Также она заявила, что диверсанты ВСУ, переодетые в форму ВС РФ, мародёрствуют и угоняют автомобили.Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ в районе Николаевки (к югу от Новогродовки) на Покровском направлении.Американские власти начали расследование против своих же граждан, сотрудничающих с российскими СМИ, готовят обыски и уголовные обвинения, сообщает New York Times.
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, мародерство, всу, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, мародерство, ВСУ, ВС РФ

Главное за ночь 22 августа

08:09 22.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников: 13 сбито над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
Вспышка открытой формы туберкулеза из-за мобилизации украинских заключенных фиксируется в 54-й бригаде ВСУ, распространяется заболевание и в частях 81-й бригады. У заболевших забрали телефоны, им запретили покидать блиндажи и палатки, а родственникам ничего не говорят, сообщили в подполье оккупированного Херсона.
Жительница села Большое Солдатское Курской области рассказала о военных преступлениях ВСУ: они намеренно бьют по мирным жителям дронами, например, атаковали семью, убив на месте мужа и жену. Также она заявила, что диверсанты ВСУ, переодетые в форму ВС РФ, мародёрствуют и угоняют автомобили.
Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ в районе Николаевки (к югу от Новогродовки) на Покровском направлении.
Американские власти начали расследование против своих же граждан, сотрудничающих с российскими СМИ, готовят обыски и уголовные обвинения, сообщает New York Times.
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраинымародерствоВСУВС РФ
 
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