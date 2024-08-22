После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
12:12 22.08.2024 (обновлено: 12:14 22.08.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Украинский гарнизон Покровска/Красноармейска обречен. Это признает даже военно-гражданская администрация города. На его подступах – в населенном пункте Гродовка - уже второй день идут городские бои. ВСУ вытесняются оттуда. Мирноград/Димитров, пригород Покровска, находится под постоянными ударами российских FPV-дронов.
Украинцам уже ничего не может помочь. Эксперты сейчас пытаются спрогнозировать, куда после освобождения города двинут российские штурмовые отряды. Никто не сомневается, что одно из самых перспективных направлений – юг ДНР.
Так, например, считает донецкий ополченец первой волны и бывший штабной работник с позывным "Оцелот". Он поделился своими соображениями по этому поводу с изданием Украина.ру:
"Расчёт такой: от Покровска можно повернуть на юг на Селидово и Курахово. До первого города по трассе Е-50 будет 19 км (по прямой – 17 км), а до второго – 41 км, причем по прямой еще меньше – 34 км.
Теперь вспомните, что от Авдеевки, которая пала 17 февраля, до Покровска 54 км. Вроде как его почти прошли за шесть месяцев. Могут сказать, что и для того, чтобы пройти с боями до Курахова тоже надо почти шесть месяцев, но это не так. Первое, темпы нашего наступления после падения Очеретино увеличились в разы. Второе, мы, взяв, Покровск, перекрываем трассу Е-50, по которой идет снабжение ВСУ в Селидово и Курахово. Третье, не забывайте, что на эти населенные пункты идет еще наше наступление с востока на запад. Поэтому скорее всего, решаться все будет быстро".
Падение Селидово – это и падение Карловки, бои за которую идут прямо сейчас. Последняя останется глубоко в российском тылу и попадет таким образом в окружение.
За освобождением Селидово, если российское наступление продолжится на юг, наступит очередь Курахово. Если оно падет, то украинская артиллерия больше не сможет обстреливать Донецка, в частности Петровского и Кировского районов, которые до сих пор страдают от варварских артиллерийских ударов ВСУ,.
5 июля, 03:44Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-ЙоркаДела украинской группировки в ДНР с каждым днем становятся всё хуже и хуже. Отвод оттуда наиболее боеспособных украинских частей на Харьковщину сказывается на возможностях ВСУ успешно держать оборону. Уже освобожден микрорайон "Канал" в Часовом Яре. Освобождение Нью-Йорка не за горами
С Курахово можно продолжить наступление на юг уже в сторону Угледара. Оно тоже будет идти с севера подобно тому, как оно сейчас успешно идет со стороны Марьинки. Если украинское командование примет самоубийственное решение: продолжить оборону Угледара, то судьба гарнизона этого населенного пункта самоочевидна – котел.
В свою очередь падение Угледара – это фактически окончательное и бесповоротное освобождение юга ДНР, что в свою очередь означает, что больше никакого "контрнаступа" ВСУ в сторону Мариуполя предпринять не смогут. Во-первых, далеко, во-вторых, сил на это у них не будет. В-третьих, для ВСУ станет угрожающей ситуация на Запорожском фронте.
"Никто из украинского начальства не будет даже планировать ударов не то что снова на Токмак и Мелитополь, но даже на Васильевку и Энергодар, так как им в спину ударит наша группировка, которая только что освободила юг ДНР", - не сомневается Оцелот.
О том, что происходит на других участках фронта, - в статье Александра Чаленко Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался жив