"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск - 22.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240822/1056984069.html
"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск
"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск - 22.08.2024 Украина.ру
"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск
Сейчас Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть сейчас границу будем прикрывать. Прорыв в Курской области - это нам наука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-22T05:30
2024-08-22T05:30
новости
россия
курская область
сумская область
андрей суздальцев
андрей белоусов
минобороны рф
война
сво
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/22/1033372236_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_f1b31d0b3e1485da2eeff1b0edb74be5.jpg
Относительно наступления ВСУ в Курской области - есть общее понятие, которое мы всегда должны себе представлять. Даже в самых благоприятных условиях существует огромный риск. Это война. Тем более фронт сейчас огромный, сообщил политолог.Сейчас не Вторая мировая война, когда советская армия достигала 10 млн человек. Граница была прикрыта только пограничниками и враг это знал, отметил он.Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация украинских войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область, отметил он."Главком ВСУ [Александр] Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но мы-то варимся в своем котле, а они еще обучались в структурах НАТО. Это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.руПодробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240821/1056979299.html
россия
курская область
сумская область
белгород
брянск
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/22/1033372236_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_9afe26079831742ff4a6bd82e6bb9731.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, сумская область, андрей суздальцев, андрей белоусов, минобороны рф, война, сво, граница, государственная граница, белгород, брянск, курск, всу
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Андрей Суздальцев, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, война, СВО, граница, государственная граница, Белгород, Брянск, Курск, ВСУ

"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск

05:30 22.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть сейчас границу будем прикрывать. Прорыв в Курской области - это нам наука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Относительно наступления ВСУ в Курской области - есть общее понятие, которое мы всегда должны себе представлять. Даже в самых благоприятных условиях существует огромный риск. Это война. Тем более фронт сейчас огромный, сообщил политолог.
Сейчас не Вторая мировая война, когда советская армия достигала 10 млн человек. Граница была прикрыта только пограничниками и враг это знал, отметил он.
"Сейчас [Министр обороны РФ Андрей] Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть границу мы будем прикрывать. Это нам наука. Были и неувязки, связанные с управлением войсками", - указал Суздальцев.
Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация украинских войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область, отметил он.
"Главком ВСУ [Александр] Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но мы-то варимся в своем котле, а они еще обучались в структурах НАТО. Это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
Подробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 15:48
Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьмиНаша пропаганда ведет себя так, как будто мы наводим порядок в детском саду. Мы должны понимать, что идет почти гражданская война. Главком ВСУ Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают.
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьАндрей СуздальцевАндрей БелоусовМинобороны РФвойнаСВОграницагосударственная границаБелгородБрянскКурскВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России
05:45"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области
05:30"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск
05:15Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"
05:00Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону
04:45Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться
04:30"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией
04:15Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"
04:00"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США
03:45Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины
03:33Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
03:31Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит
03:30Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла
03:28"Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ
03:22Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один
03:15"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии
03:00"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
22:09Владимир Овчинский: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией
22:02Свинья, которую подложили Германии в 2022-ом году, стала переходящей
18:03Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков
Лента новостейМолния