"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск
Сейчас Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть сейчас границу будем прикрывать. Прорыв в Курской области - это нам наука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Относительно наступления ВСУ в Курской области - есть общее понятие, которое мы всегда должны себе представлять. Даже в самых благоприятных условиях существует огромный риск. Это война. Тем более фронт сейчас огромный, сообщил политолог.
Сейчас не Вторая мировая война, когда советская армия достигала 10 млн человек. Граница была прикрыта только пограничниками и враг это знал, отметил он.
"Сейчас [Министр обороны РФ Андрей] Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть границу мы будем прикрывать. Это нам наука. Были и неувязки, связанные с управлением войсками", - указал Суздальцев.
Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация украинских войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область, отметил он.
"Главком ВСУ [Александр] Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но мы-то варимся в своем котле, а они еще обучались в структурах НАТО. Это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах", - заключил собеседник издания.
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Вчера, 15:48Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьмиНаша пропаганда ведет себя так, как будто мы наводим порядок в детском саду. Мы должны понимать, что идет почти гражданская война. Главком ВСУ Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают.