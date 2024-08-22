https://ukraina.ru/20240822/1056984069.html

"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск

"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск - 22.08.2024 Украина.ру

"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск

Сейчас Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть сейчас границу будем прикрывать. Прорыв в Курской области - это нам наука. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-22T05:30

2024-08-22T05:30

2024-08-22T05:30

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Относительно наступления ВСУ в Курской области - есть общее понятие, которое мы всегда должны себе представлять. Даже в самых благоприятных условиях существует огромный риск. Это война. Тем более фронт сейчас огромный, сообщил политолог.Сейчас не Вторая мировая война, когда советская армия достигала 10 млн человек. Граница была прикрыта только пограничниками и враг это знал, отметил он.Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация украинских войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область, отметил он."Главком ВСУ [Александр] Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но мы-то варимся в своем котле, а они еще обучались в структурах НАТО. Это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.руПодробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру

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