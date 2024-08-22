"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США - 22.08.2024 Украина.ру
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"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США
"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США - 22.08.2024 Украина.ру
"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США
Решения, которые будут приняты по итогам выборов в США, могут многое поменять. Пока делать резкие шаги в сторону компромисса или эскалации никому невыгодно, потому что все может перевернуться с ног на голову. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T04:00
2024-08-22T04:00
новости
выборы
сша
россия
украина
пётр скоробогатый
президентские выборы
сво
эскалация
конфликт
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России надо дождаться результатов выборов в США, от этого многое зависит. Просто будет понятен объем ресурсов, который стороны будут вынуждены потратить на дальнейшее ведение военной кампании, сообщил эксперт.Пока эта кампания идет по инерции. Российская армия еще не использовала значительные ресурсы, но мы их копим. Украина эти ресурсы по большей мере тратит, добавил он. А решения, которые будут приняты по итогам выборов в США, могут очень многое поменять для этого конфликта. Пока же делать резкие шаги в сторону компромисса или эскалации никому невыгодно, потому что все может перевернуться с ног на голову, отметил Скоробогатый.Именно это я имею в виду, когда говорю, что все ждут. Не в том смысле, что все сидят, сложа руки. А в том смысле, что все происходит в рамках российского плана на СВО и украинской кампании на 2024 год. Эти планы будут доведены до линии в виде американских выборов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО других военно-политических аспектах украинского конфликта - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240820/1056957436.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, выборы, сша, россия, украина, пётр скоробогатый, президентские выборы, сво, эскалация, конфликт, война
Новости, выборы, США, Россия, Украина, Пётр Скоробогатый, президентские выборы, СВО, эскалация, конфликт, война

"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США

04:00 22.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Решения, которые будут приняты по итогам выборов в США, могут многое поменять. Пока делать резкие шаги в сторону компромисса или эскалации никому невыгодно, потому что все может перевернуться с ног на голову. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
России надо дождаться результатов выборов в США, от этого многое зависит. Просто будет понятен объем ресурсов, который стороны будут вынуждены потратить на дальнейшее ведение военной кампании, сообщил эксперт.
Пока эта кампания идет по инерции. Российская армия еще не использовала значительные ресурсы, но мы их копим. Украина эти ресурсы по большей мере тратит, добавил он.
"Тут надо принимать твердое решение. Или вы сейчас говорите о том, что мы – враги, поэтому надо максимально наращивать вложения в ОПК. Или вы сейчас договариваетесь о завершении конфликта. Все сейчас ждут. И Россия, и Запад", - указал журналист.
А решения, которые будут приняты по итогам выборов в США, могут очень многое поменять для этого конфликта. Пока же делать резкие шаги в сторону компромисса или эскалации никому невыгодно, потому что все может перевернуться с ног на голову, отметил Скоробогатый.
Именно это я имею в виду, когда говорю, что все ждут. Не в том смысле, что все сидят, сложа руки. А в том смысле, что все происходит в рамках российского плана на СВО и украинской кампании на 2024 год. Эти планы будут доведены до линии в виде американских выборов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О других военно-политических аспектах украинского конфликта - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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