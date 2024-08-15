https://ukraina.ru/20240815/1056882970.html

"Рафик не виноват": Зеленский, алкоголь и "Северный поток"

"Рафик не виноват": Зеленский, алкоголь и "Северный поток" - 15.08.2024 Украина.ру

"Рафик не виноват": Зеленский, алкоголь и "Северный поток"

В Германии объявили в розыск украинского тренера по дайвингу Владимира З., которого подозревают в подрыве "Северного потока". Учитывая, что З – это буква, сразу же возникли вопросы, не тот ли это Владимир З. и когда он успел стать дайвером. Но тут The Wall Street Journal занялся антикризом и вопросов стало гораздо больше

2024-08-15T17:13

2024-08-15T17:13

2024-08-15T17:13

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the wall street journal

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роман червинский

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сша

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Опубликованная 14 августа статья действительно производит несколько странное впечатление. Уже хотя бы самим свои названием: "Пьяный вечер, арендованная яхта: настоящая история саботажа на трубопроводе "Северный поток".Как правило появление слов "подлинная история" означает, что сейчас мы столкнёмся или с убойной конспирологией, или с откровенной фантастикой. Мы вообще сначала решили, что это фельетон…Впрочем, о яхте Andromeda, якобы причастной к теракту, впервые написали ещё в марте прошлого года. Причём со ссылкой на немецкие правоохранительные органы. Так что ничего принципиально нового в этой версии не предполагалось – только литературные детали, призванные показать, что WSJ имеет какие-то "источники".По версии американского источника, дело было так.Сначала Владимир З. напился. Не тот Владимир З., который дайвер, а тот на которого вы с самого начала подумали.Хотя нет – напилась группа "старших украинских военных офицеров и бизнесменов". Но потом она направилась к Владимиру З., чтобы рассказать ему о своём захватывающем плане. И Владимир З. его утвердил, хотя для этого тоже нужно было находиться в изменённом состоянии сознания.Риски были запредельные – всё же речь шла об осуществлении теракта, который наносил реальный экономический ущерб государствам – членам ЕС и НАТО. WSJ цитирует неназванного украинского чиновника, который говорит:"Атака такого масштаба — достаточная причина для задействования пункта о коллективной обороне НАТО, но наша критическая инфраструктура была взорвана страной, которую мы поддерживаем крупными поставками оружия и миллиардами наличных денег".Более того, подчёркивается, что немецкие политики, озабоченные предоставлением Украине военной помощи, требовали прекратить расследование. Потому что может неудобно получиться. Но немецкая полиция такая независимая, что на мнение немецких политиков забила… (Господи, в это правда кто-то верит?)Сейчас это высказывание выглядит безответственным трёпом, но в 2022 году ещё никто не знал, что печерский карлик может вытирать о своих союзников ноги как угодно и ему за это ничего не будет (не совсем так, конечно, но в отношении Германии – точно).Потом об операции прознало ЦРУ (ему доложило голландское военное разведывательное агентство MIVD) и приказало Зеленскому осуществление операции прекратить.Он прекратил, но вот Валерий Залужный…"Украинская операция обошлась примерно в 300 000 долларов. (…) В ней участвовала небольшая арендованная яхта с шестью членами экипажа, включая обученных гражданских водолазов. Одним из них была женщина, чьё присутствие помогло создать иллюзию, что они были группой друзей на прогулочном круизе". Кстати говоря, женщина, некая Светлана У., действительно была и она всё отрицает. Другой участник, которого можно назвать, – полковник СБУ Роман Червинский (на Украине против него выдвинуто обвинение в связи с неудачной операцией по угону самолёта из России – превысил полномочия, говорят).Другие очаровательные подробности:- Операция проводилась на большой глубине, работа на которой требовала трёхчасовой декомпрессии. Но никто ничего не заметил. Даже несмотря на то, что яхта была под украинским флагом.- Когда Зеленский потребовал от Залужного прекратить операцию, Залужный отказался, мотивировав это тем, что в таком случае операция… будет отменена. Конечно, всё не так шизофренично. Имеется в виду, что связи с исполнителями не было, хотя WSJ рассказывает о перехвате множества переговоров исполнителей – т.е. связь с ними была у всех, кроме Залужного.- Польские спецслужбы отказались сотрудничать с союзниками по НАТО. И правда – он им НАТО?Советник главы ОП Подоляк уже всё опроверг:"Такой акт может быть осуществлён только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. И кто владел всем этим во время бомбардировки? Только РФ".Очень убедительно – ежу же понятно, что ни у Украины, ни у США не могло быть немыслимой суммы, эквивалентной стоимости двухкомнатной квартиры в Киеве. Правда, Подоляк статью не читал, иначе бы знал, что её выделили украинские бизнесмены. Наверное, последнюю квартиру продали…Итак, что нам хотели сказать американские журналисты?Во-первых, взрыв "Северного потока" организовала Украина. США и Великобритания тут не причём.Во-вторых, Зеленский одобрил подрыв "Северного потока", но вообще-то это самоуправство Залужного (предположение о том, что бывший главком – самостоятельная политическая фигура, само по себе довольно смелое).В-третьих, "привлечь к суду кого-либо из командующих офицеров невозможно, поскольку не существует никаких доказательств, кроме разговоров между высшими должностными лицами".Напомним, что в мае месяце о подобном же сценарии рассказывал бывший украинский депутат Андрей Деркач. Правда, среди названых им участников операции не было никаких "Владимира З." и "Светланы У.", но были упомянутый уже Червинский, а также Марина Ситала – "один из лучших технодайверов Украины, она специалист, в том числе по изготовлению подводных смесей" (при глубинных погружениях используется не атмосферный воздух, а специальные смеси, в которых азот замещается другими инертными газами).В целом, именно в такой форме, как дело описано в WSJ, ничего произойти не могло. Конечно в Европе (да и не только в Европе, если честно) бардак в плане безопасности, но дело даже не в нереальности операции, а в том, что она уже была расследована и вызвала бы грандиозный скандал.Собственно, ничего невероятного в такой акции, если принять во внимание сведения Деркача, нет. Невероятно то, что такая операция могла быть проведена группой частных лиц без прикрытия со стороны западных спецслужб.Ну и самое главное – почему информация эта появилась именно сейчас? Причём в форме, явно невыгодной украинскому руководству: Зеленский, если верить WSJ, операцию не одобрил, но не попытался ей воспрепятствовать, несмотря на риски, которые ставили под вопрос существование его режима.Очевидно, всё дело в том, что США сейчас настаивают на переходе к переговорному пути решения украинского кризиса. Пока что есть консенсус относительно того, чтобы публично считать операцию ВСУ в Курской области улучшением переговорных позиций Украины, но сохраняется и подозрение, что, учитывая предсказуемую реакцию российской стороны, таким образом Зеленский пытается соскочить с переговорного трека.И тут ему намекают – Вова, не делай так. Не поддержав эту операцию, он не предпринял мер, чтобы исключить её проведение. И в этой связи у Генеральной прокуратуры ФРГ, которая ведёт расследование, возникнет к нему много неприятных вопросов. Так что на переговоры всё же идти придётся.Ещё один намёк – обвинение в совершении теракта Залужного. Вроде бы ничего хорошего, но… представьте, какая будет реакций украинского общественного мнения? Теперь к лаврам "полководца" (более чем сомнительным) добавится слава организатора самого масштабного и успешного на протяжении длительного времени террористического акта. Насколько вырастет рейтинг главного конкурента Зеленского в борьбе за пост президента Украины?На этом фоне вывод из-под критики американских и британских спецслужб является фоновым – они и так в статусе жены Цезаря, а тут это только доказывается. ЦРУ вот даже пресечь теракт пыталось, но его обманули…В общем, Запад перешёл от практики завуалированного выкручивания рук Зеленскому (благодаря чему он пошёл на значительные уступки по вопросу переговоров с Россией) к выкручиванию публичному – через СМИ.Об уступках Зеленского в вопросах проведения переговоров с Россией можно прочитать в статье Василия Стоякина "Уступки Зеленского: сенсация продолжается"

https://ukraina.ru/20240815/1056879066.html

https://ukraina.ru/20230326/1044725834.html

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https://ukraina.ru/20220928/1039154224.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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