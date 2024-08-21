"Нью-Йорк возьмут, котёл зачистят": эксперт дал прогноз, как будут развиваться события в зоне СВО
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Взятие Красноармейской агломерации в котором проживало 200 тысяч человек, будет иметь стратегическое значение, это узел дорог. От него недалеко до Павлограда, одного из крупнейших городов Днепропетровской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если мы правильно оцениваем ситуацию, то в ближайшее время перед ВСУ будет выбор: продолжать давить в Курской области или подпирать фронт под Красноармейском (Покровск), рассказал эксперт.
Взятие Красноармейской агломерации в котором проживало 200 тысяч человек, будет иметь стратегическое значение, это узел дорог. От него недалеко до Павлограда, одного из крупнейших городов Днепропетровской области, отметил он.
"До нашего следующего разговора Нью-Йорк возьмут, котел севернее (Фенольная и Нелеповка) зачистят. Посмотрим, как пойдут дела на Красноармейском направлении, потому что противник будет реагировать и туда подбрасывать резервы", - подчеркнул Полетаев.
По его словам, Красноармейск стоит на втором месте по значимости среди городов, оставшихся под контролем противника, после Славянско-Краматорской агломерации.
Иной раз стратегические события бывают "у неизвестного посёлка, на безымянной высоте". Вся история с продвижением к Красноармейску началась после случайного прорыва у Очеретино в апреле, отметил эксперт.
"Возможно, он будет проявляться и дальше, а возможно, плотная застройка Красноармейска сведет его на нет, и все придется начинать по новой", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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