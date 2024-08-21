https://ukraina.ru/20240821/1056964393.html

"Нью-Йорк возьмут, котёл зачистят": эксперт дал прогноз, как будут развиваться события в зоне СВО

"Нью-Йорк возьмут, котёл зачистят": эксперт дал прогноз, как будут развиваться события в зоне СВО - 21.08.2024 Украина.ру

"Нью-Йорк возьмут, котёл зачистят": эксперт дал прогноз, как будут развиваться события в зоне СВО

Взятие Красноармейской агломерации в котором проживало 200 тысяч человек, будет иметь стратегическое значение, это узел дорог. От него недалеко до Павлограда, одного из крупнейших городов Днепропетровской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T05:45

2024-08-21T05:45

2024-08-21T05:45

новости

павлоград

днепропетровская область

нью-йорк

сергей полетаев

всу

потери всу

наступление

оборона

сво

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Если мы правильно оцениваем ситуацию, то в ближайшее время перед ВСУ будет выбор: продолжать давить в Курской области или подпирать фронт под Красноармейском (Покровск), рассказал эксперт.Взятие Красноармейской агломерации в котором проживало 200 тысяч человек, будет иметь стратегическое значение, это узел дорог. От него недалеко до Павлограда, одного из крупнейших городов Днепропетровской области, отметил он.По его словам, Красноармейск стоит на втором месте по значимости среди городов, оставшихся под контролем противника, после Славянско-Краматорской агломерации.Иной раз стратегические события бывают "у неизвестного посёлка, на безымянной высоте". Вся история с продвижением к Красноармейску началась после случайного прорыва у Очеретино в апреле, отметил эксперт."Возможно, он будет проявляться и дальше, а возможно, плотная застройка Красноармейска сведет его на нет, и все придется начинать по новой", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240820/1056961873.html

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днепропетровская область

нью-йорк

очеретино

покровск/красноармейск

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новости, павлоград, днепропетровская область, нью-йорк, сергей полетаев , всу, потери всу, наступление, оборона, сво, очеретино, покровск/красноармейск