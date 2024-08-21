ВСУ под Курском используют "тактику бомжа" - 21.08.2024 Украина.ру
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ВСУ под Курском используют "тактику бомжа"
ВСУ под Курском используют "тактику бомжа" - 21.08.2024 Украина.ру
ВСУ под Курском используют "тактику бомжа"
Торг территориями и создание буферной зоны – таковы цели украинского вторжения в Курскую область. Об этом стали говорить как сами украинские военные, так и западные эксперты в прессе. В российском экспертом сообществе уверены, что повышение ставок со стороны Украины – шаг отчаяния.
2024-08-21T05:19
2024-08-21T05:19
эксклюзив
курская область
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
хамас
пятерочка (сеть магазинов)
ленин
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Во-первых, поднять боевой дух внутри собственного общества, во-вторых, повысить свою значимость и потенцию в глазах западных партнеров, которым нужно не просто предъявлять успех, но и удивлять. Эффект неожиданности прошел быстро, а что дальше – пока не очень ясно. Эксперты поделились своими мыслями в соцсетях.Историк Борис МячинПо своей сути "атака 6 августа" мало чем отличается от атаки "7 октября", осуществленной в прошлом году ХАМАС. Это отчаянная террористическая попытка переиграть складывающееся положение дел.Разница только в том, что ХАМАС спонсировали арабские шейхи и расчет был на то, что другие исламские страны в порыве антисионизма тоже нападут на Израиль, как это было летом 1967 года. А украинцы всё рассчитывают на помощь Запада и на то, что натовские страны где-нибудь откроют второй фронт: на Кавказе, в Финляндии, в Белоруссии, Калининграде, в Приднестровье, неважно. Важно, что нужна эскалация, повышение ставок в игре.Это характерная тактика бомжа. Когда бомж понимает, что вы не отдадите ему свои золотые часы, он нападает на вас и кричит: "Люди, посмотрите, что происходит, этот человек напал на меня, чтобы отобрать мои золотые часы, а я просто защищаюсь". В итоге подходят люди, которые качают головой и говорят: "Слушай, ну ты чё в самом деле. Отдай бомжу золотые часы. Ты вроде прилично выглядишь, зарабатываешь нормально, наверное. Купишь себе другие часы. А эти отдай. Зачем ты, вообще, затеял драку с этим прекрасным бомжом?!", - ну и всё далее в таком духе, интонация понятна.Понятно также, что бомж ухватится за часы мертвой хваткой в расчете, что вы устанете с ним бороться и в итоге отступите, тяжело вздохнув. ВСУ будут цепляться за захваченный кусок Курской области до упора. Они будут там окапываться, сопротивляться, терроризировать округу. А главное - они будут очень громко кричать о том, что они "просто защищаются". И всё это будет ярко подсвечиваться в западных СМИ.… Судя по обрывочным цитатам, Кремль настроен включить более агрессивный режим и закончить эту войну. Вот чего Зеленский и его укробеглые подпевалы по эту сторону границы добились своим террором и паникерством, которое всегда сопутствует террору. Крайне жесткого ответа и закручивания гаек в медийной сфере.Всё это можно было закончить мирным путем. Теперь же всё будет закончено мирным путем с предварительным переломом. Вот и всё.Общественный деятель Александр СкубченкоЗеленский озвучил новые "цели" захода ВСУ в Курскую область: это создание буферной зоны и снижение боеспособности Армии России. Какая-то странная буферная зона получается, учитывая эвакуацию около 300 населённых пунктов в Сумской области.Россия тоже могла создать буфер на территории Сумской области, надо было просто попросить. А снижение боеспособности — это, надо полагать, мародерство в магазине "Пятёрочка" и снос памятника Ленину. Армия России после такого урона не оправится уже.Ну, а если серьёзно, Зеленский просто пытается оправдать текущее положение дел. Завтра и через неделю у него появятся новые "цели", чтобы оправдать новое положение дел. Он же не признается, что его очередная авантюра снова терпит крах — он просто новыми "целями" обнулит завышенные ранее ожидания.Общественный деятель Татьяна МонтянИнтересная мысль прозвучала в статье The New York Times, посвящённой тому, как скажется вторжение в Курскую область на возможность мирных переговоров между РФ и Салорейхом. В издании приходят к выводу, что скажется плохо, ведь "теперь Путин нацелен не на мир, а на месть".И мысль, и формулировка её достаточно ожидаемы для американских СМИ: воображение так и рисует разгневанного Путина, который бегает по Кремлю с воплями "Я буду мстить, и мстя моя будет ужасна!"Но если отвлечься от пропагандистско-риторической шелухи, то мысли в материале приводятся интересные. Там отмечают, что накануне вторжения в Курскую область Зеленский проявлял небывалую склонность к переговорам и даже намекал на возможность мира ценой территориальных уступок. Однако после начала вторжения вся примирительная риторика сошла на нет.В The New York Times полагают, что все заявления о возможности переговоров и действия, указывающие на такую возможность (вроде визита главы МИД Украины в Китай) могли быть всего лишь частью кампании по отвлечению внимания от подготовки к вторжению. Ну а отсюда буквально напрашивается вывод (в статье, впрочем, прямо его не делают): не получится ли так, что теперь любые мирные инициативы в Кремле будут воспринимать исключительно как очередной отвлекающий манёвр?То есть, дело вовсе не в том, что "Путин обозлился и хочет отомстить". Перспективы договорнячка могут стать неактуальными по куда более веской причине: в результате всей этой истории в Кремле могут наконец-то понять, что любые дипломатические инициативы Киева и стоящего за ним Запада всегда и в любой ситуации будут иметь целью исключительно обман, мошенничество и другие формы кидалова. И если это и правда так, то такое понимание можно только приветствовать. Хотя и хотелось бы, чтобы подобные озарения давались не столь дорогой ценой.Украинский политик Александр ДубинскийУже очевидно, что Украина остро нуждается в сокращении призывного возраста для резкого увеличения количества мобилизованных, в том числе, из-за нарастающего продвижения РФ в Донбассе. В связи с этим, операция в Курской области могла стать хорошим подспорьем, объяви Путин мобилизацию – Зеленский был бы "вынужден" сделать ответный шаг.Однако Путин не объявил. И теперь Владимир Александрович сам оказался в заложниках "оперативного задуму" - снижать мобилизационный возраст надо, но обосновывать придется своей некомпетентностью, в том числе, после потери мотивированного резерва в Курской области.Ставки растут. Вариантов для маневра становится все меньше. Рисков от необдуманных решений все больше.Общественный деятель Татьяна ПопНу вот мы и дожили до тех дней, когда искренне сожалеешь, что американцы не читают русский "Телеграм". Представляю, как вытягивались бы лица бизнесменов на Уолл-стрит и давились бы кофе политик Вашингтона от заголовков: "Русские взяли Нью-Йорк".По этому поводу нашла вам старую фотографию с Порошенко, который тогда лично приперся декоммунизировать, а по факту дерусифицировать небольшой донбасский поселок Новгородское. Но все возвращается на круги своя - американизируй, не американизируй названия, можно даже в честь Байдена что-то назвать, а русские все равно возьмут свое. Везде возьмут, можно даже не сомневаться – и из Курской области выгонят, и Белгородчина рано или поздно будет спать спокойно, и Донбасс вернется в Россию целиком.Ещё на тему вторжения ВСУ в Курскую область - в материале Ирины Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, курская область, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, хамас, пятерочка (сеть магазинов), ленин
Эксклюзив, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, Пятерочка (сеть магазинов), Ленин

ВСУ под Курском используют "тактику бомжа"

05:19 21.08.2024
 
Курск
Курск
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Торг территориями и создание буферной зоны – таковы цели украинского вторжения в Курскую область. Об этом стали говорить как сами украинские военные, так и западные эксперты в прессе. В российском экспертом сообществе уверены, что повышение ставок со стороны Украины – шаг отчаяния.
Во-первых, поднять боевой дух внутри собственного общества, во-вторых, повысить свою значимость и потенцию в глазах западных партнеров, которым нужно не просто предъявлять успех, но и удивлять. Эффект неожиданности прошел быстро, а что дальше – пока не очень ясно. Эксперты поделились своими мыслями в соцсетях.
Историк Борис Мячин
По своей сути "атака 6 августа" мало чем отличается от атаки "7 октября", осуществленной в прошлом году ХАМАС. Это отчаянная террористическая попытка переиграть складывающееся положение дел.
Разница только в том, что ХАМАС спонсировали арабские шейхи и расчет был на то, что другие исламские страны в порыве антисионизма тоже нападут на Израиль, как это было летом 1967 года. А украинцы всё рассчитывают на помощь Запада и на то, что натовские страны где-нибудь откроют второй фронт: на Кавказе, в Финляндии, в Белоруссии, Калининграде, в Приднестровье, неважно. Важно, что нужна эскалация, повышение ставок в игре.
Это характерная тактика бомжа. Когда бомж понимает, что вы не отдадите ему свои золотые часы, он нападает на вас и кричит: "Люди, посмотрите, что происходит, этот человек напал на меня, чтобы отобрать мои золотые часы, а я просто защищаюсь". В итоге подходят люди, которые качают головой и говорят: "Слушай, ну ты чё в самом деле. Отдай бомжу золотые часы. Ты вроде прилично выглядишь, зарабатываешь нормально, наверное. Купишь себе другие часы. А эти отдай. Зачем ты, вообще, затеял драку с этим прекрасным бомжом?!", - ну и всё далее в таком духе, интонация понятна.
Понятно также, что бомж ухватится за часы мертвой хваткой в расчете, что вы устанете с ним бороться и в итоге отступите, тяжело вздохнув. ВСУ будут цепляться за захваченный кусок Курской области до упора. Они будут там окапываться, сопротивляться, терроризировать округу. А главное - они будут очень громко кричать о том, что они "просто защищаются". И всё это будет ярко подсвечиваться в западных СМИ.
… Судя по обрывочным цитатам, Кремль настроен включить более агрессивный режим и закончить эту войну. Вот чего Зеленский и его укробеглые подпевалы по эту сторону границы добились своим террором и паникерством, которое всегда сопутствует террору. Крайне жесткого ответа и закручивания гаек в медийной сфере.
Всё это можно было закончить мирным путем. Теперь же всё будет закончено мирным путем с предварительным переломом. Вот и всё.
Общественный деятель Александр Скубченко
Зеленский озвучил новые "цели" захода ВСУ в Курскую область: это создание буферной зоны и снижение боеспособности Армии России. Какая-то странная буферная зона получается, учитывая эвакуацию около 300 населённых пунктов в Сумской области.
Россия тоже могла создать буфер на территории Сумской области, надо было просто попросить. А снижение боеспособности — это, надо полагать, мародерство в магазине "Пятёрочка" и снос памятника Ленину. Армия России после такого урона не оправится уже.
Ну, а если серьёзно, Зеленский просто пытается оправдать текущее положение дел. Завтра и через неделю у него появятся новые "цели", чтобы оправдать новое положение дел. Он же не признается, что его очередная авантюра снова терпит крах — он просто новыми "целями" обнулит завышенные ранее ожидания.
Общественный деятель Татьяна Монтян
Интересная мысль прозвучала в статье The New York Times, посвящённой тому, как скажется вторжение в Курскую область на возможность мирных переговоров между РФ и Салорейхом. В издании приходят к выводу, что скажется плохо, ведь "теперь Путин нацелен не на мир, а на месть".
Зеленский Сырский
19 августа, 15:53
The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения Информационно-пропагандистская шумиха вокруг украинского наступления в Курской области продолжается. Собственно, во многом оно именно для этого и затевалось – показать, что российская территория тоже уязвима для атак и даже для оккупации. Однако и в этих условиях независимые от Киева СМИ выдают интересный контент, далёкий от прямой пропаганды
И мысль, и формулировка её достаточно ожидаемы для американских СМИ: воображение так и рисует разгневанного Путина, который бегает по Кремлю с воплями "Я буду мстить, и мстя моя будет ужасна!"
Но если отвлечься от пропагандистско-риторической шелухи, то мысли в материале приводятся интересные. Там отмечают, что накануне вторжения в Курскую область Зеленский проявлял небывалую склонность к переговорам и даже намекал на возможность мира ценой территориальных уступок. Однако после начала вторжения вся примирительная риторика сошла на нет.
В The New York Times полагают, что все заявления о возможности переговоров и действия, указывающие на такую возможность (вроде визита главы МИД Украины в Китай) могли быть всего лишь частью кампании по отвлечению внимания от подготовки к вторжению. Ну а отсюда буквально напрашивается вывод (в статье, впрочем, прямо его не делают): не получится ли так, что теперь любые мирные инициативы в Кремле будут воспринимать исключительно как очередной отвлекающий манёвр?
То есть, дело вовсе не в том, что "Путин обозлился и хочет отомстить". Перспективы договорнячка могут стать неактуальными по куда более веской причине: в результате всей этой истории в Кремле могут наконец-то понять, что любые дипломатические инициативы Киева и стоящего за ним Запада всегда и в любой ситуации будут иметь целью исключительно обман, мошенничество и другие формы кидалова. И если это и правда так, то такое понимание можно только приветствовать. Хотя и хотелось бы, чтобы подобные озарения давались не столь дорогой ценой.
Украинский политик Александр Дубинский
Уже очевидно, что Украина остро нуждается в сокращении призывного возраста для резкого увеличения количества мобилизованных, в том числе, из-за нарастающего продвижения РФ в Донбассе. В связи с этим, операция в Курской области могла стать хорошим подспорьем, объяви Путин мобилизацию – Зеленский был бы "вынужден" сделать ответный шаг.
Однако Путин не объявил. И теперь Владимир Александрович сам оказался в заложниках "оперативного задуму" - снижать мобилизационный возраст надо, но обосновывать придется своей некомпетентностью, в том числе, после потери мотивированного резерва в Курской области.
Ставки растут. Вариантов для маневра становится все меньше. Рисков от необдуманных решений все больше.
Общественный деятель Татьяна Поп
Ну вот мы и дожили до тех дней, когда искренне сожалеешь, что американцы не читают русский "Телеграм". Представляю, как вытягивались бы лица бизнесменов на Уолл-стрит и давились бы кофе политик Вашингтона от заголовков: "Русские взяли Нью-Йорк".
По этому поводу нашла вам старую фотографию с Порошенко, который тогда лично приперся декоммунизировать, а по факту дерусифицировать небольшой донбасский поселок Новгородское. Но все возвращается на круги своя - американизируй, не американизируй названия, можно даже в честь Байдена что-то назвать, а русские все равно возьмут свое. Везде возьмут, можно даже не сомневаться – и из Курской области выгонят, и Белгородчина рано или поздно будет спать спокойно, и Донбасс вернется в Россию целиком.
Ещё на тему вторжения ВСУ в Курскую область - в материале Ирины Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра
 
ЭксклюзивКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныХАМАСПятерочка (сеть магазинов)Ленин
 
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