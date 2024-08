https://ukraina.ru/20240821/1056962874.html

ВСУ под Курском используют "тактику бомжа"

Торг территориями и создание буферной зоны – таковы цели украинского вторжения в Курскую область. Об этом стали говорить как сами украинские военные, так и западные эксперты в прессе. В российском экспертом сообществе уверены, что повышение ставок со стороны Украины – шаг отчаяния.

Во-первых, поднять боевой дух внутри собственного общества, во-вторых, повысить свою значимость и потенцию в глазах западных партнеров, которым нужно не просто предъявлять успех, но и удивлять. Эффект неожиданности прошел быстро, а что дальше – пока не очень ясно. Эксперты поделились своими мыслями в соцсетях.Историк Борис МячинПо своей сути "атака 6 августа" мало чем отличается от атаки "7 октября", осуществленной в прошлом году ХАМАС. Это отчаянная террористическая попытка переиграть складывающееся положение дел.Разница только в том, что ХАМАС спонсировали арабские шейхи и расчет был на то, что другие исламские страны в порыве антисионизма тоже нападут на Израиль, как это было летом 1967 года. А украинцы всё рассчитывают на помощь Запада и на то, что натовские страны где-нибудь откроют второй фронт: на Кавказе, в Финляндии, в Белоруссии, Калининграде, в Приднестровье, неважно. Важно, что нужна эскалация, повышение ставок в игре.Это характерная тактика бомжа. Когда бомж понимает, что вы не отдадите ему свои золотые часы, он нападает на вас и кричит: "Люди, посмотрите, что происходит, этот человек напал на меня, чтобы отобрать мои золотые часы, а я просто защищаюсь". В итоге подходят люди, которые качают головой и говорят: "Слушай, ну ты чё в самом деле. Отдай бомжу золотые часы. Ты вроде прилично выглядишь, зарабатываешь нормально, наверное. Купишь себе другие часы. А эти отдай. Зачем ты, вообще, затеял драку с этим прекрасным бомжом?!", - ну и всё далее в таком духе, интонация понятна.Понятно также, что бомж ухватится за часы мертвой хваткой в расчете, что вы устанете с ним бороться и в итоге отступите, тяжело вздохнув. ВСУ будут цепляться за захваченный кусок Курской области до упора. Они будут там окапываться, сопротивляться, терроризировать округу. А главное - они будут очень громко кричать о том, что они "просто защищаются". И всё это будет ярко подсвечиваться в западных СМИ.… Судя по обрывочным цитатам, Кремль настроен включить более агрессивный режим и закончить эту войну. Вот чего Зеленский и его укробеглые подпевалы по эту сторону границы добились своим террором и паникерством, которое всегда сопутствует террору. Крайне жесткого ответа и закручивания гаек в медийной сфере.Всё это можно было закончить мирным путем. Теперь же всё будет закончено мирным путем с предварительным переломом. Вот и всё.Общественный деятель Александр СкубченкоЗеленский озвучил новые "цели" захода ВСУ в Курскую область: это создание буферной зоны и снижение боеспособности Армии России. Какая-то странная буферная зона получается, учитывая эвакуацию около 300 населённых пунктов в Сумской области.Россия тоже могла создать буфер на территории Сумской области, надо было просто попросить. А снижение боеспособности — это, надо полагать, мародерство в магазине "Пятёрочка" и снос памятника Ленину. Армия России после такого урона не оправится уже.Ну, а если серьёзно, Зеленский просто пытается оправдать текущее положение дел. Завтра и через неделю у него появятся новые "цели", чтобы оправдать новое положение дел. Он же не признается, что его очередная авантюра снова терпит крах — он просто новыми "целями" обнулит завышенные ранее ожидания.Общественный деятель Татьяна МонтянИнтересная мысль прозвучала в статье The New York Times, посвящённой тому, как скажется вторжение в Курскую область на возможность мирных переговоров между РФ и Салорейхом. В издании приходят к выводу, что скажется плохо, ведь "теперь Путин нацелен не на мир, а на месть".И мысль, и формулировка её достаточно ожидаемы для американских СМИ: воображение так и рисует разгневанного Путина, который бегает по Кремлю с воплями "Я буду мстить, и мстя моя будет ужасна!"Но если отвлечься от пропагандистско-риторической шелухи, то мысли в материале приводятся интересные. Там отмечают, что накануне вторжения в Курскую область Зеленский проявлял небывалую склонность к переговорам и даже намекал на возможность мира ценой территориальных уступок. Однако после начала вторжения вся примирительная риторика сошла на нет.В The New York Times полагают, что все заявления о возможности переговоров и действия, указывающие на такую возможность (вроде визита главы МИД Украины в Китай) могли быть всего лишь частью кампании по отвлечению внимания от подготовки к вторжению. Ну а отсюда буквально напрашивается вывод (в статье, впрочем, прямо его не делают): не получится ли так, что теперь любые мирные инициативы в Кремле будут воспринимать исключительно как очередной отвлекающий манёвр?То есть, дело вовсе не в том, что "Путин обозлился и хочет отомстить". Перспективы договорнячка могут стать неактуальными по куда более веской причине: в результате всей этой истории в Кремле могут наконец-то понять, что любые дипломатические инициативы Киева и стоящего за ним Запада всегда и в любой ситуации будут иметь целью исключительно обман, мошенничество и другие формы кидалова. И если это и правда так, то такое понимание можно только приветствовать. Хотя и хотелось бы, чтобы подобные озарения давались не столь дорогой ценой.Украинский политик Александр ДубинскийУже очевидно, что Украина остро нуждается в сокращении призывного возраста для резкого увеличения количества мобилизованных, в том числе, из-за нарастающего продвижения РФ в Донбассе. В связи с этим, операция в Курской области могла стать хорошим подспорьем, объяви Путин мобилизацию – Зеленский был бы "вынужден" сделать ответный шаг.Однако Путин не объявил. И теперь Владимир Александрович сам оказался в заложниках "оперативного задуму" - снижать мобилизационный возраст надо, но обосновывать придется своей некомпетентностью, в том числе, после потери мотивированного резерва в Курской области.Ставки растут. Вариантов для маневра становится все меньше. Рисков от необдуманных решений все больше.Общественный деятель Татьяна ПопНу вот мы и дожили до тех дней, когда искренне сожалеешь, что американцы не читают русский "Телеграм". Представляю, как вытягивались бы лица бизнесменов на Уолл-стрит и давились бы кофе политик Вашингтона от заголовков: "Русские взяли Нью-Йорк".По этому поводу нашла вам старую фотографию с Порошенко, который тогда лично приперся декоммунизировать, а по факту дерусифицировать небольшой донбасский поселок Новгородское. Но все возвращается на круги своя - американизируй, не американизируй названия, можно даже в честь Байдена что-то назвать, а русские все равно возьмут свое. Везде возьмут, можно даже не сомневаться – и из Курской области выгонят, и Белгородчина рано или поздно будет спать спокойно, и Донбасс вернется в Россию целиком.Ещё на тему вторжения ВСУ в Курскую область - в материале Ирины Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра

