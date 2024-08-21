Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась
Если раньше можно было "рисовать стрелочки" и фантазировать, что Дзержинск (Торецк) станет следующей целью наступления ВС РФ и окажется в увеличенной версии Авдеевского котла, то сейчас ситуация поменялась. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Фронт движется рывками. Путь от Авдеевки до Новогродовки занял полгода, это расстояние в 25 километров. А от Новогродовки до Красноармейска (Покровска) – 15 километров. Если получится взять его до зимы, это будет очень большим успехом, рассказал эксперт.
Он обратил внимание, что бои за поселок Новгородское (Нью-Йорк), который в два раза больше Суджи тоже ведутся уже два месяца. Это тяжелые уличные штурмовые действия. Две клешни охвата хорошо видны на карте, отметил аналитик.
"И это только подступы к Дзержинску. Мы закончим с Нью-Йорком и нужно будет начинать следующую кропотливую многомесячную работу по боям за сам город. Плюс северная клешня наступления через Часов Яр (Клещеевка) стоит на том же месте", - указал Полетаев.
Если раньше можно было "рисовать стрелочки" и фантазировать, что Дзержинск станет следующей целью наступления и окажется в увеличенной версии Авдеевского котла. То сейчас уже все поменялось, добавил он.
"Потому что южная клешня, которая должна была сформировать охват Дзержинска, повернула на юг, а северная застопорилась. Пока же бои в Дзержинске и Нью-Йорке стали местными, потеряв даже оперативный уровень", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
О том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
19 августа, 19:30Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше ТрампаПо подсчетам "Блумберг" и "Экономист", если у нас будет такой бюджетный дефицит, как сейчас, то можем без проблем воевать пять лет. А я утверждаю, что можем воевать сколько угодно, учитывая программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка.