Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась - 21.08.2024 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась
Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась - 21.08.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась
Если раньше можно было "рисовать стрелочки" и фантазировать, что Дзержинск (Торецк) станет следующей целью наступления ВС РФ и окажется в увеличенной версии Авдеевского котла, то сейчас ситуация поменялась. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-08-21T03:15
2024-08-21T03:15
новости
россия
нью-йорк
курская область
сергей полетаев
вс рф
покровск/красноармейск
наступление
всу
сво
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Фронт движется рывками. Путь от Авдеевки до Новогродовки занял полгода, это расстояние в 25 километров. А от Новогродовки до Красноармейска (Покровска) – 15 километров. Если получится взять его до зимы, это будет очень большим успехом, рассказал эксперт.Он обратил внимание, что бои за поселок Новгородское (Нью-Йорк), который в два раза больше Суджи тоже ведутся уже два месяца. Это тяжелые уличные штурмовые действия. Две клешни охвата хорошо видны на карте, отметил аналитик.Если раньше можно было "рисовать стрелочки" и фантазировать, что Дзержинск станет следующей целью наступления и окажется в увеличенной версии Авдеевского котла. То сейчас уже все поменялось, добавил он."Потому что южная клешня, которая должна была сформировать охват Дзержинска, повернула на юг, а северная застопорилась. Пока же бои в Дзержинске и Нью-Йорке стали местными, потеряв даже оперативный уровень", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
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нью-йорк
курская область
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Новости
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новости, россия, нью-йорк, курская область, сергей полетаев , вс рф, покровск/красноармейск, наступление, всу, сво
Новости, Россия, Нью-Йорк, Курская область, Сергей Полетаев , ВС РФ, Покровск/Красноармейск, наступление, ВСУ, СВО

Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась

03:15 21.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад"
Работа РСЗО Ураган группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если раньше можно было "рисовать стрелочки" и фантазировать, что Дзержинск (Торецк) станет следующей целью наступления ВС РФ и окажется в увеличенной версии Авдеевского котла, то сейчас ситуация поменялась. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Фронт движется рывками. Путь от Авдеевки до Новогродовки занял полгода, это расстояние в 25 километров. А от Новогродовки до Красноармейска (Покровска) – 15 километров. Если получится взять его до зимы, это будет очень большим успехом, рассказал эксперт.
Он обратил внимание, что бои за поселок Новгородское (Нью-Йорк), который в два раза больше Суджи тоже ведутся уже два месяца. Это тяжелые уличные штурмовые действия. Две клешни охвата хорошо видны на карте, отметил аналитик.
"И это только подступы к Дзержинску. Мы закончим с Нью-Йорком и нужно будет начинать следующую кропотливую многомесячную работу по боям за сам город. Плюс северная клешня наступления через Часов Яр (Клещеевка) стоит на том же месте", - указал Полетаев.
Если раньше можно было "рисовать стрелочки" и фантазировать, что Дзержинск станет следующей целью наступления и окажется в увеличенной версии Авдеевского котла. То сейчас уже все поменялось, добавил он.
"Потому что южная клешня, которая должна была сформировать охват Дзержинска, повернула на юг, а северная застопорилась. Пока же бои в Дзержинске и Нью-Йорке стали местными, потеряв даже оперативный уровень", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
О том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
Дмитрий Голубовский интервью
19 августа, 19:30
Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше ТрампаПо подсчетам "Блумберг" и "Экономист", если у нас будет такой бюджетный дефицит, как сейчас, то можем без проблем воевать пять лет. А я утверждаю, что можем воевать сколько угодно, учитывая программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка.
 
НовостиРоссияНью-ЙоркКурская областьСергей ПолетаевВС РФПокровск/КрасноармейскнаступлениеВСУСВО
 
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