https://ukraina.ru/20240821/1056961281.html

Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась

Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась - 21.08.2024 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему в Дзержинске "южная клешня" повернула на юг, а северная – застопорилась

Если раньше можно было "рисовать стрелочки" и фантазировать, что Дзержинск (Торецк) станет следующей целью наступления ВС РФ и окажется в увеличенной версии Авдеевского котла, то сейчас ситуация поменялась. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T03:15

2024-08-21T03:15

2024-08-21T03:15

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Фронт движется рывками. Путь от Авдеевки до Новогродовки занял полгода, это расстояние в 25 километров. А от Новогродовки до Красноармейска (Покровска) – 15 километров. Если получится взять его до зимы, это будет очень большим успехом, рассказал эксперт.Он обратил внимание, что бои за поселок Новгородское (Нью-Йорк), который в два раза больше Суджи тоже ведутся уже два месяца. Это тяжелые уличные штурмовые действия. Две клешни охвата хорошо видны на карте, отметил аналитик.Если раньше можно было "рисовать стрелочки" и фантазировать, что Дзержинск станет следующей целью наступления и окажется в увеличенной версии Авдеевского котла. То сейчас уже все поменялось, добавил он."Потому что южная клешня, которая должна была сформировать охват Дзержинска, повернула на юг, а северная застопорилась. Пока же бои в Дзержинске и Нью-Йорке стали местными, потеряв даже оперативный уровень", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240819/1056944888.html

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нью-йорк

курская область

покровск/красноармейск

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новости, россия, нью-йорк, курская область, сергей полетаев , вс рф, покровск/красноармейск, наступление, всу, сво