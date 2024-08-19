Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину - 19.08.2024 Украина.ру
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Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину
Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину - 19.08.2024 Украина.ру
Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину
Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у нее тоже есть. Если бы российское командование перебросило под Курск множество резервов с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все было бы гораздо хуже
2024-08-19T14:07
2024-08-19T14:07
интервью
россия
курская область
вооруженные силы украины
сво
провокация
информационная война
донбасс
покровск/красноармейск
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Но мы видим, что темпы нашего продвижения в разы увеличились. Украинская оборона там сыплется. Конечно, киевскому режиму удалось за счет Курской операции подбодрить свое население. Но оно еще не осознает, в какую бойню с эфемерными целями они ввязались, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Максимович, какова сейчас обстановка в Курской области? Что у нас с границей? Какие именно украинские подразделения там воюют? Что представляют собой наши российские резервы, которые были переброшены туда из Донбасса и с юга?- Сразу скажу, что Украина использовала в Курской области наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало и которые пребывают в размотанном состоянии. Я имею в виду аэромобильные и десантно-штурмовые бригады. В частности, 80-ю и 82-ю бригады. Их костяк готовился в Великобритании. Они участвовали в Харьковской операции. Вдобавок ко всему, они проявили себя еще и как мародеры. Самое главное, что эти силы могут беспринципно использовать населенные пункты вместе с мирными жителями в качестве укрепрайонов. То есть в городской герилье они преуспели.Поэтому российское командование оперативно перебросило в Курскую область именно такие резервы, которые специализируются в городских боях. Это штурмовики, которые будут выкуривать ВСУ из жилых домов.Ситуация в тактическом смысле выглядела именно так.ВСУ прорывали тралами минных заграждений, осуществляли бросок к населенному пункту, пытались его обойти или брали паузы для подхода резервов и закрепления, а потом оборудовали позиции в городской застройке. Противник задействовал для этой операции 11-тысячную группировку.ВСУ были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову (я лично видел фотографии ликвидированных боевиков, у которых были противогазы). Они готовили не просто провокацию против Курской АЭС. Они собирались создать экологическую катастрофу на нашей территории. Для этого они были готовы отдать и свои жизни, и жизни мирного населения.Киевский режим официально заявляет, что Курская операция ставит целью улучшить их переговорные позиции. То есть он признает, что его боевикам была уготовлена роль смертников.Тем не менее, мы отражаем эти атаки. Мы даже захватываем вражескую технику, которую киевский режим расконсервировал и прятал до последних моментов.В частности, наши морпехи из 810-й бригады на днях притащили International MaxxPro, способный везти шесть-восемь человек десанта и с в-образным днищем (то есть он прошел модификацию).Всего мы уничтожаем до 10 единиц вражеской техники в день. Мы там так разматываем противника, что мало не показалось никому. Все украинские подразделения блокируются. Непосредственная угроза Курской АЭС будет устранена.- Все эти действия врага сопровождались массированной информационной кампанией. Такой паники в социальных сетях не было даже со времен харьковского и херсонского отступления. Удалось ли ему внести сумятицу в наше общество?- Это была спецоперация, подготовленная всеми четырьмя украинскими подразделениями ИПСО и центром психологических операций НАТО в Быдгоще, который распространяет свое влияние и на Белоруссию. Это подтверждает множество радиоперехватов с польской речью. Неслучайно Лукашенко перебросил несколько бригад для усиления границы в районе Брянской области. Провокации возможны и там.Есть ли у Украины на это силы? Если киевский режим бросает собственных солдат на смерть ради фотографий на фоне административных зданий, возможно все.В целом Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у нее тоже есть. Если бы российское командование перебросило под Курск множество резервов с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все было бы гораздо хуже.Но мы видим, что темпы нашего продвижения в разы увеличились. Украинская оборона там сыплется.Конечно, киевскому режиму удалось за счет Курской операции подбодрить свое население. Но оно еще не осознает, в какую бойню с эфемерными целями они ввязались.- Насколько критичным для ВСУ станет потеря Красноармейска? Поможет ли Курская операция перекрыть этот провал?- Уж извините за мой пафос, но я уверен, что Красная армия зайдет в Красноармейск. Потому что задачи верховного главнокомандующего очевидны. А этих задач уже три, а не две: денацификация, демилитаризация, создание санитарной зоны.Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Может быть, ее придется создать даже на белорусско-украинской границе. Не говоря уже о Запорожской области.А на Красноармейском направлении мы наступаем по всем канонам военной науки: вытесняем ВСУ по флангам, организовываем оперативные окружения, затрудняем врагу логистику и используем дроны для дистанционного разминирования.Я не призываю закидывать противника шапками. Весь мировой военпром, включая оружейных баронов, работает на киевских бандитов, а мы работаем как системное государство. Сейчас идет борьба систем. Либо одержит верх махновская система комплектования по бригадному принципу (когда, например, какая-то банда может не согласиться с переговорами и запустить ракету), либо победит "красная машина".А система всегда перемалывает махновщину. Правда, не всегда быстро.О других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года
https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html
https://ukraina.ru/20240819/1056920848.html
https://ukraina.ru/20240816/1056895383.html
россия
курская область
донбасс
покровск/красноармейск
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво, провокация, информационная война, донбасс, покровск/красноармейск
Интервью, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, СВО, провокация, информационная война, Донбасс, Покровск/Красноармейск

Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину

14:07 19.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЕраносянВладимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Ераносян
Читать в
Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у нее тоже есть. Если бы российское командование перебросило под Курск множество резервов с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все было бы гораздо хуже
Но мы видим, что темпы нашего продвижения в разы увеличились. Украинская оборона там сыплется. Конечно, киевскому режиму удалось за счет Курской операции подбодрить свое население. Но оно еще не осознает, в какую бойню с эфемерными целями они ввязались, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Владимир Максимович, какова сейчас обстановка в Курской области? Что у нас с границей? Какие именно украинские подразделения там воюют? Что представляют собой наши российские резервы, которые были переброшены туда из Донбасса и с юга?
- Сразу скажу, что Украина использовала в Курской области наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало и которые пребывают в размотанном состоянии. Я имею в виду аэромобильные и десантно-штурмовые бригады. В частности, 80-ю и 82-ю бригады. Их костяк готовился в Великобритании. Они участвовали в Харьковской операции. Вдобавок ко всему, они проявили себя еще и как мародеры. Самое главное, что эти силы могут беспринципно использовать населенные пункты вместе с мирными жителями в качестве укрепрайонов. То есть в городской герилье они преуспели.
Владимир Ераносян - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 15:13
Владимир Ераносян: кто онПолитолог, писатель, эксперт бюро военно-политического анализа
Поэтому российское командование оперативно перебросило в Курскую область именно такие резервы, которые специализируются в городских боях. Это штурмовики, которые будут выкуривать ВСУ из жилых домов.
Ситуация в тактическом смысле выглядела именно так.
ВСУ прорывали тралами минных заграждений, осуществляли бросок к населенному пункту, пытались его обойти или брали паузы для подхода резервов и закрепления, а потом оборудовали позиции в городской застройке. Противник задействовал для этой операции 11-тысячную группировку.
ВСУ были экипированы таким образом, чтобы прорваться к Курчатову (я лично видел фотографии ликвидированных боевиков, у которых были противогазы). Они готовили не просто провокацию против Курской АЭС. Они собирались создать экологическую катастрофу на нашей территории. Для этого они были готовы отдать и свои жизни, и жизни мирного населения.
Киевский режим официально заявляет, что Курская операция ставит целью улучшить их переговорные позиции. То есть он признает, что его боевикам была уготовлена роль смертников.
Тем не менее, мы отражаем эти атаки. Мы даже захватываем вражескую технику, которую киевский режим расконсервировал и прятал до последних моментов.
В частности, наши морпехи из 810-й бригады на днях притащили International MaxxPro, способный везти шесть-восемь человек десанта и с в-образным днищем (то есть он прошел модификацию).
Всего мы уничтожаем до 10 единиц вражеской техники в день. Мы там так разматываем противника, что мало не показалось никому. Все украинские подразделения блокируются. Непосредственная угроза Курской АЭС будет устранена.
- Все эти действия врага сопровождались массированной информационной кампанией. Такой паники в социальных сетях не было даже со времен харьковского и херсонского отступления. Удалось ли ему внести сумятицу в наше общество?
- Это была спецоперация, подготовленная всеми четырьмя украинскими подразделениями ИПСО и центром психологических операций НАТО в Быдгоще, который распространяет свое влияние и на Белоруссию. Это подтверждает множество радиоперехватов с польской речью. Неслучайно Лукашенко перебросил несколько бригад для усиления границы в районе Брянской области. Провокации возможны и там.
Есть ли у Украины на это силы? Если киевский режим бросает собственных солдат на смерть ради фотографий на фоне административных зданий, возможно все.
В целом Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у нее тоже есть. Если бы российское командование перебросило под Курск множество резервов с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все было бы гораздо хуже.
Но мы видим, что темпы нашего продвижения в разы увеличились. Украинская оборона там сыплется.
Ростислав Ищенко интервью
06:53
Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую областьНельзя сказать, что украинская операция в Курской области была абсолютно бессмысленной. С военной точки зрения — да. Но киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя
Конечно, киевскому режиму удалось за счет Курской операции подбодрить свое население. Но оно еще не осознает, в какую бойню с эфемерными целями они ввязались.
- Насколько критичным для ВСУ станет потеря Красноармейска? Поможет ли Курская операция перекрыть этот провал?
- Уж извините за мой пафос, но я уверен, что Красная армия зайдет в Красноармейск. Потому что задачи верховного главнокомандующего очевидны. А этих задач уже три, а не две: денацификация, демилитаризация, создание санитарной зоны.
Над созданием санитарной зоны сейчас работает не только группировка "Север". В Сумской области ее тоже надо создавать. Может быть, ее придется создать даже на белорусско-украинской границе. Не говоря уже о Запорожской области.
А на Красноармейском направлении мы наступаем по всем канонам военной науки: вытесняем ВСУ по флангам, организовываем оперативные окружения, затрудняем врагу логистику и используем дроны для дистанционного разминирования.
Я не призываю закидывать противника шапками. Весь мировой военпром, включая оружейных баронов, работает на киевских бандитов, а мы работаем как системное государство. Сейчас идет борьба систем. Либо одержит верх махновская система комплектования по бригадному принципу (когда, например, какая-то банда может не согласиться с переговорами и запустить ракету), либо победит "красная машина".
Евгений Норин интервью
16 августа, 08:14
Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под КурскомНа длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно
А система всегда перемалывает махновщину. Правда, не всегда быстро.
О других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года
 
ИнтервьюРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСВОпровокацияинформационная войнаДонбассПокровск/Красноармейск
 
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