"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты" - 21.08.2024 Украина.ру
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"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты"
"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты" - 21.08.2024 Украина.ру
"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты"
Красноармейск – это классическая агломерация Донбасса с городами и поселками на 200 тысяч населения. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-08-21T03:30
2024-08-21T03:30
новости
россия
донбасс
курская область
сергей полетаев
вс рф
авдеевка
наступление
всу
резервы
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После падения Авдеевки и прорыва ВС РФ под Очеретино наступление на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами, рассказал эксперт.Красноармейск (Покровске) – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Поселки здесь расположены плотнее, чем в Курской области. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом, добавил он.Наступление шло потому, что в Донбассе российские войска поймали темп, а противник не успевал на это реагировать. Говорят, что ВСУ стало сложнее воевать в Донбассе из-за Курской авантюры. Это лишний раз подтверждает, что украинские резервы тоже не бесконечные, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, курская область, сергей полетаев , вс рф, авдеевка, наступление, всу, резервы, сво
Новости, Россия, Донбасс, Курская область, Сергей Полетаев , ВС РФ, Авдеевка, наступление, ВСУ, резервы, СВО

"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты"

03:30 21.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Красноармейск – это классическая агломерация Донбасса с городами и поселками на 200 тысяч населения. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
После падения Авдеевки и прорыва ВС РФ под Очеретино наступление на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами, рассказал эксперт.
Красноармейск (Покровске) – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Поселки здесь расположены плотнее, чем в Курской области. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом, добавил он.
"Хотя быстрого успеха я здесь не ожидаю. Я ожидаю, что, подойдя к городской застройке, наше наступление либо застопорится, либо придется опять придумывать охваты, как это было в Авдеевке, Торецке и Часов Яре", - подчеркнул Полетаев.
Наступление шло потому, что в Донбассе российские войска поймали темп, а противник не успевал на это реагировать. Говорят, что ВСУ стало сложнее воевать в Донбассе из-за Курской авантюры. Это лишний раз подтверждает, что украинские резервы тоже не бесконечные, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
О том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
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