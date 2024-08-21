https://ukraina.ru/20240821/1056959269.html

"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты"

"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты" - 21.08.2024 Украина.ру

"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты"

Красноармейск – это классическая агломерация Донбасса с городами и поселками на 200 тысяч населения. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T03:30

2024-08-21T03:30

2024-08-21T03:30

новости

россия

донбасс

курская область

сергей полетаев

вс рф

авдеевка

наступление

всу

резервы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056879474_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ca79e1fc402fed306ce29a5442a9bcb.jpg

После падения Авдеевки и прорыва ВС РФ под Очеретино наступление на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами, рассказал эксперт.Красноармейск (Покровске) – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Поселки здесь расположены плотнее, чем в Курской области. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом, добавил он.Наступление шло потому, что в Донбассе российские войска поймали темп, а противник не успевал на это реагировать. Говорят, что ВСУ стало сложнее воевать в Донбассе из-за Курской авантюры. Это лишний раз подтверждает, что украинские резервы тоже не бесконечные, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240820/1056957436.html

россия

донбасс

курская область

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, курская область, сергей полетаев , вс рф, авдеевка, наступление, всу, резервы, сво