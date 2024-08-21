"Быстрого успеха я не ожидаю": эксперт о том, почему в Покровске ВС РФ нужно будет "придумывать охваты"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Красноармейск – это классическая агломерация Донбасса с городами и поселками на 200 тысяч населения. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
После падения Авдеевки и прорыва ВС РФ под Очеретино наступление на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами, рассказал эксперт.
Красноармейск (Покровске) – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Поселки здесь расположены плотнее, чем в Курской области. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом, добавил он.
"Хотя быстрого успеха я здесь не ожидаю. Я ожидаю, что, подойдя к городской застройке, наше наступление либо застопорится, либо придется опять придумывать охваты, как это было в Авдеевке, Торецке и Часов Яре", - подчеркнул Полетаев.
Наступление шло потому, что в Донбассе российские войска поймали темп, а противник не успевал на это реагировать. Говорят, что ВСУ стало сложнее воевать в Донбассе из-за Курской авантюры. Это лишний раз подтверждает, что украинские резервы тоже не бесконечные, резюмировал собеседник издания.
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