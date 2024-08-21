Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску - 21.08.2024 Украина.ру
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Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску
Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску - 21.08.2024 Украина.ру
Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску
После падения Авдеевки и прорыва под Очеретино наступление на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами. Это очень удобное место. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-08-21T06:00
2024-08-21T06:00
новости
россия
курская область
авдеевка
сергей полетаев
всу
вс рф
донбасс
наступление
железная дорога
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Задолго до нападения ВСУ на Курскую область эксперты предполагали, что ВС РФ завяжут бои за Гродовку и Новогродовку – населенные пункты, важные для овладения Красноармейском (Покровском). Сейчас этот сценарий реализуется, отметил эксперт.После падения Авдеевки и прорыва под Очеретино наступление российских войск на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами. Она ведет в Новогродовку, а оттуда – в Красноармейск, добавил он.Красноармейск – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Гродовка - это поселок на 2500 жителей. Хотя она на фоне других она кажется маленькой, отметил аналитик."Здесь намного все плотнее [чем в Курской области]. Новогродовка, Мирногорад, Покровск, Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом. Хотя быстрого успеха я здесь не ожидаю", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
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россия
курская область
авдеевка
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новости, россия, курская область, авдеевка, сергей полетаев , всу, вс рф, донбасс, наступление, железная дорога
Новости, Россия, Курская область, Авдеевка, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, Донбасс, наступление, железная дорога

Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску

06:00 21.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После падения Авдеевки и прорыва под Очеретино наступление на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами. Это очень удобное место. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Задолго до нападения ВСУ на Курскую область эксперты предполагали, что ВС РФ завяжут бои за Гродовку и Новогродовку – населенные пункты, важные для овладения Красноармейском (Покровском). Сейчас этот сценарий реализуется, отметил эксперт.
После падения Авдеевки и прорыва под Очеретино наступление российских войск на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами. Она ведет в Новогродовку, а оттуда – в Красноармейск, добавил он.
"Мы пытались расширить этот прорыв. Там вроде бы намечалась северная клешня через Новоалександровку к трассе "Красноармейск-Константиновка", но большего прогресса мы добились, наступая в районе Прогресса. Вдоль железной дороги мы фактически дошли до этого большого узла", - указал Полетаев.
Красноармейск – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Гродовка - это поселок на 2500 жителей. Хотя она на фоне других она кажется маленькой, отметил аналитик.
"Здесь намного все плотнее [чем в Курской области]. Новогродовка, Мирногорад, Покровск, Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом. Хотя быстрого успеха я здесь не ожидаю", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
О том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
Евгений Федоров интервью
Вчера, 12:04
Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" Вся наша пропагандистская машина утверждает, что мы ведем боевые действия с Украиной. Это не так. Мы воюем с США и НАТО. А их нельзя победить в Курской, Донецкой или Запорожской областях. Их можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР
 
НовостиРоссияКурская областьАвдеевкаСергей ПолетаевВСУВС РФДонбасснаступлениежелезная дорога
 
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