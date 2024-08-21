https://ukraina.ru/20240821/1056957829.html

Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску

Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску - 21.08.2024 Украина.ру

Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску

После падения Авдеевки и прорыва под Очеретино наступление на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами. Это очень удобное место. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T06:00

2024-08-21T06:00

2024-08-21T06:00

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авдеевка

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наступление

железная дорога

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Задолго до нападения ВСУ на Курскую область эксперты предполагали, что ВС РФ завяжут бои за Гродовку и Новогродовку – населенные пункты, важные для овладения Красноармейском (Покровском). Сейчас этот сценарий реализуется, отметил эксперт.После падения Авдеевки и прорыва под Очеретино наступление российских войск на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами. Она ведет в Новогродовку, а оттуда – в Красноармейск, добавил он.Красноармейск – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Гродовка - это поселок на 2500 жителей. Хотя она на фоне других она кажется маленькой, отметил аналитик."Здесь намного все плотнее [чем в Курской области]. Новогродовка, Мирногорад, Покровск, Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом. Хотя быстрого успеха я здесь не ожидаю", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240820/1056950997.html

россия

курская область

авдеевка

донбасс

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новости, россия, курская область, авдеевка, сергей полетаев , всу, вс рф, донбасс, наступление, железная дорога