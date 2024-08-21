Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
После падения Авдеевки и прорыва под Очеретино наступление на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами. Это очень удобное место. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Задолго до нападения ВСУ на Курскую область эксперты предполагали, что ВС РФ завяжут бои за Гродовку и Новогродовку – населенные пункты, важные для овладения Красноармейском (Покровском). Сейчас этот сценарий реализуется, отметил эксперт.
После падения Авдеевки и прорыва под Очеретино наступление российских войск на Красноармейск проходит вдоль железной дороги, которая находится на возвышенности и с двух сторон прикрыта лесополосами. Она ведет в Новогродовку, а оттуда – в Красноармейск, добавил он.
"Мы пытались расширить этот прорыв. Там вроде бы намечалась северная клешня через Новоалександровку к трассе "Красноармейск-Константиновка", но большего прогресса мы добились, наступая в районе Прогресса. Вдоль железной дороги мы фактически дошли до этого большого узла", - указал Полетаев.
Красноармейск – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Гродовка - это поселок на 2500 жителей. Хотя она на фоне других она кажется маленькой, отметил аналитик.
"Здесь намного все плотнее [чем в Курской области]. Новогродовка, Мирногорад, Покровск, Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом. Хотя быстрого успеха я здесь не ожидаю", - резюмировал собеседник издания.
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