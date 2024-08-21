Хотят выстроить там оборону: военный эксперт рассказал, зачем ВСУ взорвали мосты через Сейм
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУстановка наплавного моста в Ростовской области
Территория между местом первоначального вторжения и районом Теткино – это пространство между границей и рекой Сейм, где ВСУ хотят выстроить оборону. Они разрушают мосты для того, чтобы затруднить снабжение группировки ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ранее сообщалось о том, что ВСУ взорвали мосты на реке Сейм в районе поселка Теткино.
Сейчас в Курской области противник попытается выстроить оборону по удобной местности – по реке Сейм (к западу от места прорыва в Курской области). То есть они пытаются расширить зону своего контроля, не прорываясь в глубину, рассказал военный эксперт.
Территория между местом первоначального вторжения и районом Теткино – это и есть пространство между границей и рекой Сейм. Именно это пространство ВСУ сейчас попытаются занять, чтобы выстроить там оборону, указал аналитик.
"То, что мы отошли от Теткино – это наше встречное действие. Мы там пытаемся выстроить оборону, чтобы сорвать их план. А мосты в нашем ближнем тылу ВСУ разрушают именно для того, чтобы затруднить снабжение нашей группировки в местности, на которую они претендуют", - отметил Полетаев.
По его мнению, в рамках СВО нет смысла считать квадратные километры. Надо смотреть, что имеет стратегическое значение. Если бы ВСУ продвинулись на 50 километров или (гипотетически) смогли бы захватить Курскую АЭС, это был бы стратегический успех, сообщил он.
"А если они будут контролировать два поселка в приграничной зоне, это не будет иметь стратегического значения", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область на сайте Украина.ру
Вчера, 12:04Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" Вся наша пропагандистская машина утверждает, что мы ведем боевые действия с Украиной. Это не так. Мы воюем с США и НАТО. А их нельзя победить в Курской, Донецкой или Запорожской областях. Их можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР