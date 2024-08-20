Конец УПЦ, женщины-шахтёры, защита приграничья. Итоги 20 августа
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМолебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси
На Украине принят закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ; украинские шахты сталкиваются со все большей нехваткой рабочих рук; в России созданы группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск"
Запрет церкви
Во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект Владимира Зеленского о "запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ".
"Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования", – написал в своем телеграм-канале депутат ВР Ярослав Железняк.
Адвокат Украинской православной церкви Роберт Амстердам назвал принятый закон "религиозной чисткой". Это – новая черная страница в истории нарушений прав человека на Украине, уверен он.
"Это форма целенаправленной дискриминации, которая ущемляет права миллионов граждан Украины, принадлежащих к старейшей христианской конфессии страны", - заявил Амстердам.
Большинство депутатов Рады, по его мнению, "поддались националистическому давлению".
По словам юриста, устанавливать связи между УПЦ и РПЦ будет Госслужба по этнополитике и свободе совести. И, если она определит, что эти церкви связаны, то подаст иск в административный суд прекращении деятельности УПЦ.
Если суд удовлетворит иск, это лишит УПЦ ее юридической идентичности и прав собственности, а также запретит ее религиозную деятельность, "заставив прихожан молиться подпольно". При этом, напоминает юрист, подача иска в суд может произойти лишь через девять месяцев после установления факта "связей с РПЦ".
Автор законопроекта, Зеленский, похвалил работу парламента и назвал закон "законом духовной независимости".
Далее он собирается обратиться по этому вопросу к Вселенскому патриарху Варфоломею, как это в свое время сделал пятый президент Украины Пётр Порошенко, добившись для Украины Томас и организовав новую церковь – ПЦУ.
"Если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то очевидно на выборах сформировали бы совершенно иной его состав", – сказал в комментарии изданию "Страна" председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент.
Против закона с трибуны Верховной Рады выступил депутат Артём Дмитрук, которому уже несколько дней из-за этой позиции угрожают националисты и "активисты".
17:55Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православиеВсе, неонацистский режим в Украине в очередной раз подтвердил, что в этой стране к власти таки пришли не только расисты-ксенофобы и садисты-убийцы, но еще и сатанисты, которым мало надругаться над телами своих жертв -- им надо еще и убить их душу, растоптать святое в человеке.
"Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу", – считает автор издания Украина.ру Владимир Скачко.
"Запрет УПЦ – это шаг к духовному оскоплению народов, триумф беспамятство и торжество сатанизма. Что, собственно, украинским неонацистам и заказывал коллективный Запад – для классического пушечного мяса ему нужны не только покорные, но и бездуховные рабы. И он их получает. И посылает на фронт.
Еще одна суть происходящего – политическая. Своим решением киевский режим в очередной раз подтверждает, что за проплату малую и оружейные поставки, сохраняющие его у власти в Киеве, он способен на окончательный разрыв с Россией, с которой готов воевать до конца. Это очередное подтверждение киевских неонацистов Зеленского готовности быть в руках Запада агрессивным ударным кулаком, направленным против России", – написал он.
Женщины в шахтах
Ежедневно в разных областях Украины снимают десятки видео конфликтов местных жителей с военкомами, попыток женщин отбить своих родных и просто прохожих.
Насильственная мобилизация тем не менее идет полным ходом, а те, кому еще удается спрятаться от ТЦК, увольняются с работы и стараются практически не выходить на улицу.
В этой связи многие украинские отрасли жалуются на острый кадровый голод. Во вторник американское издание The New York Times опубликовало статью о женщинах, которые работают в шахтах и на других традиционно "мужских", тяжелых работах.
На одной из шахт Донбасса (речь о шахтах в районе Красноармейска (Покровска) на войну мобилизовали тысячу мужчин - пятую часть всего коллектива. Чтобы их частично заменить, на работу набрали около 330 женщин. Собеседница издания – украинка Яцина рассказывает, что до этой работы была няней, но теперь вдохновилась работой на шахте и хочется выучиться на электромеханика.
"Шахта стала возможностью для десятков тысяч людей получить стабильную работу в условиях разрушенной войной экономики. Несколько женщин сказали, что работа в шахте стала способом принять участие в военных действиях, поддерживая украинскую экономику, пока мужчины сражаются на фронте.
Женщины говорят, что сначала у мужчин-коллег были гендерные стереотипы, но со временем они поняли, что женщины могут выполнять эту работу так же хорошо, как и мужчины", – сказано в материале.
Ранее украинские компании-перевозчики заявляли об огромном количестве вакансий водителей для женщин из-за критической нехватки мужчин.
Российское приграничье
Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о создании трех группировок войск и ряде назначений, связанных с защитой приграничных регионов, которые атакуют ВСУ.
– Определены зоны ответственности в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий, сообщил министр обороны РФ Белоусов.
– Замминистра обороны Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан.
– Замминистра Алексей Криворучко – за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника).
– Замминистра Павел Фрадков – за инженерное обустройство и строительство.
– Замминистра Олег Савельев – за межведомственное взаимодействие и координацию.
– Начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин – за медицинское обеспечение.
– За защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения отвечают представитель Генштаба и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск".
– Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
"Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом МО", – также сообщил глава военного ведомства.
Подробнее о ситуации на фронте и на Курщине - в интервью Кирилла Курбатова Сергей Полетаев: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда на сайте Украина.ру.