Конец УПЦ, женщины-шахтёры, защита приграничья. Итоги 20 августа - 20.08.2024 Украина.ру
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Конец УПЦ, женщины-шахтёры, защита приграничья. Итоги 20 августа
Конец УПЦ, женщины-шахтёры, защита приграничья. Итоги 20 августа - 20.08.2024 Украина.ру
Конец УПЦ, женщины-шахтёры, защита приграничья. Итоги 20 августа
На Украине принят закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ; украинские шахты сталкиваются со все большей нехваткой рабочих рук; в России созданы группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск"
2024-08-20T18:35
2024-08-20T18:35
эксклюзив
хроники
украина
россия
запад
упц
верховная рада
андрей белоусов
ярослав железняк
владимир зеленский
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Запрет церквиВо вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект Владимира Зеленского о "запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ"."Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования", – написал в своем телеграм-канале депутат ВР Ярослав Железняк.Адвокат Украинской православной церкви Роберт Амстердам назвал принятый закон "религиозной чисткой". Это – новая черная страница в истории нарушений прав человека на Украине, уверен он.Большинство депутатов Рады, по его мнению, "поддались националистическому давлению".По словам юриста, устанавливать связи между УПЦ и РПЦ будет Госслужба по этнополитике и свободе совести. И, если она определит, что эти церкви связаны, то подаст иск в административный суд прекращении деятельности УПЦ.Если суд удовлетворит иск, это лишит УПЦ ее юридической идентичности и прав собственности, а также запретит ее религиозную деятельность, "заставив прихожан молиться подпольно". При этом, напоминает юрист, подача иска в суд может произойти лишь через девять месяцев после установления факта "связей с РПЦ".Автор законопроекта, Зеленский, похвалил работу парламента и назвал закон "законом духовной независимости".Далее он собирается обратиться по этому вопросу к Вселенскому патриарху Варфоломею, как это в свое время сделал пятый президент Украины Пётр Порошенко, добившись для Украины Томас и организовав новую церковь – ПЦУ."Если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то очевидно на выборах сформировали бы совершенно иной его состав", – сказал в комментарии изданию "Страна" председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент.Против закона с трибуны Верховной Рады выступил депутат Артём Дмитрук, которому уже несколько дней из-за этой позиции угрожают националисты и "активисты"."Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу", – считает автор издания Украина.ру Владимир Скачко."Запрет УПЦ – это шаг к духовному оскоплению народов, триумф беспамятство и торжество сатанизма. Что, собственно, украинским неонацистам и заказывал коллективный Запад – для классического пушечного мяса ему нужны не только покорные, но и бездуховные рабы. И он их получает. И посылает на фронт.Еще одна суть происходящего – политическая. Своим решением киевский режим в очередной раз подтверждает, что за проплату малую и оружейные поставки, сохраняющие его у власти в Киеве, он способен на окончательный разрыв с Россией, с которой готов воевать до конца. Это очередное подтверждение киевских неонацистов Зеленского готовности быть в руках Запада агрессивным ударным кулаком, направленным против России", – написал он.Женщины в шахтахЕжедневно в разных областях Украины снимают десятки видео конфликтов местных жителей с военкомами, попыток женщин отбить своих родных и просто прохожих.Насильственная мобилизация тем не менее идет полным ходом, а те, кому еще удается спрятаться от ТЦК, увольняются с работы и стараются практически не выходить на улицу.В этой связи многие украинские отрасли жалуются на острый кадровый голод. Во вторник американское издание The New York Times опубликовало статью о женщинах, которые работают в шахтах и на других традиционно "мужских", тяжелых работах.На одной из шахт Донбасса (речь о шахтах в районе Красноармейска (Покровска) на войну мобилизовали тысячу мужчин - пятую часть всего коллектива. Чтобы их частично заменить, на работу набрали около 330 женщин. Собеседница издания – украинка Яцина рассказывает, что до этой работы была няней, но теперь вдохновилась работой на шахте и хочется выучиться на электромеханика."Шахта стала возможностью для десятков тысяч людей получить стабильную работу в условиях разрушенной войной экономики. Несколько женщин сказали, что работа в шахте стала способом принять участие в военных действиях, поддерживая украинскую экономику, пока мужчины сражаются на фронте.Женщины говорят, что сначала у мужчин-коллег были гендерные стереотипы, но со временем они поняли, что женщины могут выполнять эту работу так же хорошо, как и мужчины", – сказано в материале.Ранее украинские компании-перевозчики заявляли об огромном количестве вакансий водителей для женщин из-за критической нехватки мужчин.Российское приграничьеМинистр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о создании трех группировок войск и ряде назначений, связанных с защитой приграничных регионов, которые атакуют ВСУ.– Определены зоны ответственности в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий, сообщил министр обороны РФ Белоусов.– Замминистра обороны Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан.– Замминистра Алексей Криворучко – за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника).– Замминистра Павел Фрадков – за инженерное обустройство и строительство.– Замминистра Олег Савельев – за межведомственное взаимодействие и координацию.– Начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин – за медицинское обеспечение.– Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров."Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом МО", – также сообщил глава военного ведомства.Подробнее о ситуации на фронте и на Курщине - в интервью Кирилла Курбатова Сергей Полетаев: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240820/1056957219.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, россия, запад, упц, верховная рада, андрей белоусов, ярослав железняк, владимир зеленский
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Запад, УПЦ, Верховная Рада, Андрей Белоусов, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский

Конец УПЦ, женщины-шахтёры, защита приграничья. Итоги 20 августа

18:35 20.08.2024
 
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Сергей Зуев
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На Украине принят закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ; украинские шахты сталкиваются со все большей нехваткой рабочих рук; в России созданы группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск"
Запрет церкви
Во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект Владимира Зеленского о "запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ".
"Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования", – написал в своем телеграм-канале депутат ВР Ярослав Железняк.
Адвокат Украинской православной церкви Роберт Амстердам назвал принятый закон "религиозной чисткой". Это – новая черная страница в истории нарушений прав человека на Украине, уверен он.
"Это форма целенаправленной дискриминации, которая ущемляет права миллионов граждан Украины, принадлежащих к старейшей христианской конфессии страны", - заявил Амстердам.
Большинство депутатов Рады, по его мнению, "поддались националистическому давлению".
По словам юриста, устанавливать связи между УПЦ и РПЦ будет Госслужба по этнополитике и свободе совести. И, если она определит, что эти церкви связаны, то подаст иск в административный суд прекращении деятельности УПЦ.
Если суд удовлетворит иск, это лишит УПЦ ее юридической идентичности и прав собственности, а также запретит ее религиозную деятельность, "заставив прихожан молиться подпольно". При этом, напоминает юрист, подача иска в суд может произойти лишь через девять месяцев после установления факта "связей с РПЦ".
Автор законопроекта, Зеленский, похвалил работу парламента и назвал закон "законом духовной независимости".
Далее он собирается обратиться по этому вопросу к Вселенскому патриарху Варфоломею, как это в свое время сделал пятый президент Украины Пётр Порошенко, добившись для Украины Томас и организовав новую церковь – ПЦУ.
"Если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то очевидно на выборах сформировали бы совершенно иной его состав", – сказал в комментарии изданию "Страна" председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент.
Против закона с трибуны Верховной Рады выступил депутат Артём Дмитрук, которому уже несколько дней из-за этой позиции угрожают националисты и "активисты".
17:55
Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православиеВсе, неонацистский режим в Украине в очередной раз подтвердил, что в этой стране к власти таки пришли не только расисты-ксенофобы и садисты-убийцы, но еще и сатанисты, которым мало надругаться над телами своих жертв -- им надо еще и убить их душу, растоптать святое в человеке.
"Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу", – считает автор издания Украина.ру Владимир Скачко.
"Запрет УПЦ – это шаг к духовному оскоплению народов, триумф беспамятство и торжество сатанизма. Что, собственно, украинским неонацистам и заказывал коллективный Запад – для классического пушечного мяса ему нужны не только покорные, но и бездуховные рабы. И он их получает. И посылает на фронт.
Еще одна суть происходящего – политическая. Своим решением киевский режим в очередной раз подтверждает, что за проплату малую и оружейные поставки, сохраняющие его у власти в Киеве, он способен на окончательный разрыв с Россией, с которой готов воевать до конца. Это очередное подтверждение киевских неонацистов Зеленского готовности быть в руках Запада агрессивным ударным кулаком, направленным против России", – написал он.
Женщины в шахтах
Ежедневно в разных областях Украины снимают десятки видео конфликтов местных жителей с военкомами, попыток женщин отбить своих родных и просто прохожих.
Насильственная мобилизация тем не менее идет полным ходом, а те, кому еще удается спрятаться от ТЦК, увольняются с работы и стараются практически не выходить на улицу.
В этой связи многие украинские отрасли жалуются на острый кадровый голод. Во вторник американское издание The New York Times опубликовало статью о женщинах, которые работают в шахтах и на других традиционно "мужских", тяжелых работах.
На одной из шахт Донбасса (речь о шахтах в районе Красноармейска (Покровска) на войну мобилизовали тысячу мужчин - пятую часть всего коллектива. Чтобы их частично заменить, на работу набрали около 330 женщин. Собеседница издания – украинка Яцина рассказывает, что до этой работы была няней, но теперь вдохновилась работой на шахте и хочется выучиться на электромеханика.
"Шахта стала возможностью для десятков тысяч людей получить стабильную работу в условиях разрушенной войной экономики. Несколько женщин сказали, что работа в шахте стала способом принять участие в военных действиях, поддерживая украинскую экономику, пока мужчины сражаются на фронте.
Женщины говорят, что сначала у мужчин-коллег были гендерные стереотипы, но со временем они поняли, что женщины могут выполнять эту работу так же хорошо, как и мужчины", – сказано в материале.
Ранее украинские компании-перевозчики заявляли об огромном количестве вакансий водителей для женщин из-за критической нехватки мужчин.
УДА ВСУ Украинская добровольческая армия солдаты - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Российское приграничье
Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о создании трех группировок войск и ряде назначений, связанных с защитой приграничных регионов, которые атакуют ВСУ.
– Определены зоны ответственности в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий, сообщил министр обороны РФ Белоусов.
– Замминистра обороны Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан.
– Замминистра Алексей Криворучко – за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника).
– Замминистра Павел Фрадков – за инженерное обустройство и строительство.
– Замминистра Олег Савельев – за межведомственное взаимодействие и координацию.
– Начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин – за медицинское обеспечение.
– За защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения отвечают представитель Генштаба и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск".
– Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
"Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом МО", – также сообщил глава военного ведомства.
Подробнее о ситуации на фронте и на Курщине - в интервью Кирилла Курбатова Сергей Полетаев: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияЗападУПЦВерховная РадаАндрей БелоусовЯрослав ЖелезнякВладимир Зеленский
 
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19:45Крестовый поход против веры наших отцов: парламент Украины запретил каноническую УПЦ
19:30Руслан Калинчук о запрете УПЦ: Церковь не смогли победить Нерон и Диоклетиан − куда уж Зеленскому
19:29Публичная и непубличная составляющие визита Путина в Баку
18:35Конец УПЦ, женщины-шахтёры, защита приграничья. Итоги 20 августа
18:05Минобороны РФ: Курская и Белгородская области обеспечены необходимым для отражения агрессии ВСУ
17:55Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие
17:54Путин пообещал покарать украинских неонацистов, как это было с террористами на Кавказе
17:31Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру
17:20Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"
17:12Хроника энергетической войны: русский газ из Арктики обходит западные санкции
16:57ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины
16:37Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ
16:22Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область
16:16Почему далеко не каждый боец может быть пилотом FPV дрона: "Турист" о главных ошибках и прогрессе
16:1280-летие Яссо-Кишиневской операции: и числом, и умением
15:40Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась
15:27"Великий исторический день": Порошенко поблагодарил Раду за запрет УПЦ
15:26Губернатор Севастополя предложил единственный выход для православных на Украине после запрета УПЦ
15:25Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
14:54Съезд Демпартии: как проводили Байдена
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