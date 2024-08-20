https://ukraina.ru/20240820/1056959099.html

Почему далеко не каждый боец может быть пилотом FPV дрона: "Турист" о главных ошибках и прогрессе

Почему далеко не каждый боец может быть пилотом FPV дрона: "Турист" о главных ошибках и прогрессе - 20.08.2024 Украина.ру

Почему далеко не каждый боец может быть пилотом FPV дрона: "Турист" о главных ошибках и прогрессе

Военкор Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, встретился с инженером-конструктором БПЛА с позывным "Турист", который рассказал об... Украина.ру, 20.08.2024

2024-08-20T16:16

2024-08-20T16:16

2024-08-20T16:16

видео

россия

запорожская область

сша

александр чаленко

нато

украина

сво

бпла

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056958977_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a738ebdd533e72d99e155f17bc1c2f9.jpg

Военкор Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, встретился с инженером-конструктором БПЛА с позывным "Турист", который рассказал об особенностях современной войны, а также о том, насколько хорошо в России готовят операторов беспилотников, о том, кто круче - российские или украинские конструкторы дронов, а также о том, как выглядит и как применяется научно-технический прогресс в современной войне: 00:38 — Об использовании технологий искусственного интеллекта в беспилотниках; 02:56 — о макетах техники; 04:23 — о технологическом преимуществе: на чьей оно стороне сейчас; 06:45 — возможен ли тотальный РЭБ? 10:08 — "Баба яга" и принципы борьбы с ней; 11:58 — о разработках на поле боя; 17:21 — о школе операторов БПЛА; 20:47 — о качестве поставляемых беспилотников.

россия

запорожская область

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, запорожская область, сша, александр чаленко, нато, украина, сво, бпла, дроны, беспилотники, оружие, видео