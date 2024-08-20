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Почему далеко не каждый боец может быть пилотом FPV дрона: "Турист" о главных ошибках и прогрессе
Почему далеко не каждый боец может быть пилотом FPV дрона: "Турист" о главных ошибках и прогрессе - 20.08.2024 Украина.ру
Почему далеко не каждый боец может быть пилотом FPV дрона: "Турист" о главных ошибках и прогрессе
Военкор Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, встретился с инженером-конструктором БПЛА с позывным "Турист", который рассказал об... Украина.ру, 20.08.2024
2024-08-20T16:16
2024-08-20T16:16
2024-08-20T16:16
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Военкор Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, встретился с инженером-конструктором БПЛА с позывным "Турист", который рассказал об особенностях современной войны, а также о том, насколько хорошо в России готовят операторов беспилотников, о том, кто круче - российские или украинские конструкторы дронов, а также о том, как выглядит и как применяется научно-технический прогресс в современной войне: 00:38 — Об использовании технологий искусственного интеллекта в беспилотниках; 02:56 — о макетах техники; 04:23 — о технологическом преимуществе: на чьей оно стороне сейчас; 06:45 — возможен ли тотальный РЭБ? 10:08 — "Баба яга" и принципы борьбы с ней; 11:58 — о разработках на поле боя; 17:21 — о школе операторов БПЛА; 20:47 — о качестве поставляемых беспилотников.
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видео, россия, запорожская область, сша, александр чаленко, нато, украина, сво, бпла, дроны, беспилотники, оружие, видео
Видео, Россия, Запорожская область, США, Александр Чаленко, НАТО, Украина, СВО, БПЛА, дроны, беспилотники, оружие
Военкор Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Запорожской области, встретился с инженером-конструктором БПЛА с позывным "Турист", который рассказал об особенностях современной войны, а также о том, насколько хорошо в России готовят операторов беспилотников, о том, кто круче - российские или украинские конструкторы дронов, а также о том, как выглядит и как применяется научно-технический прогресс в современной войне:
00:38 — Об использовании технологий искусственного интеллекта в беспилотниках;
02:56 — о макетах техники;
04:23 — о технологическом преимуществе: на чьей оно стороне сейчас;
06:45 — возможен ли тотальный РЭБ?
10:08 — "Баба яга" и принципы борьбы с ней;
11:58 — о разработках на поле боя;
17:21 — о школе операторов БПЛА;
20:47 — о качестве поставляемых беспилотников.