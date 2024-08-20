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80-летие Яссо-Кишиневской операции: и числом, и умением

80-летие Яссо-Кишиневской операции: и числом, и умением - 20.08.2024 Украина.ру

80-летие Яссо-Кишиневской операции: и числом, и умением

20 августа 1944 года Красная Армия начала одну из самых успешных своих операций в Великой Отечественной войне. Всего за 10 дней слаженными действиями двух фронтов удалось разгромить прикрывавшую Балканы вражескую группировку врага, начать их стремительное освобождение, а также отобрать у Третьего Рейха Румынию и сделать её своим союзником

2024-08-20T16:12

2024-08-20T16:12

2024-08-20T16:12

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Попытки форсировать Днестр и начать освобождение Молдавии и Румынии проводились ещё с начала апреля 1944 года, а также в мае и июне. Однако советские войска были слишком измотаны быстрым продвижением на запад и ожесточёнными боями на Днепре, Южном Буге и при освобождении Одессы. По той же причине имелись перебои с боеприпасами и вооружением. В частях был большой некомплект людей.Немцы же и румыны старались зацепиться хоть за какую-то водную преграду, раз уж не удалось выстроить "Восточный вал" на Днепре. К тому же они были всё ближе к своим главным базам снабжения, транспортное плечо уменьшалось, в тылу не было партизан, и потому со снабжением у них становилось всё лучше. Румыны вообще приблизились к своим границам, а потому сражались все ожесточеннее…, но всё равно, не так упорно, как немцы. На это и решили снова сделать ставку в советском Генеральном штабе – форсировать Днестр и нанести удары там, где оборонялись менее стойкие румынские войска, проломить их оборону, а немецкую 6-ю армию взять в клещи. Задачу облегчал тот факт, что севернее – в Белоруссии и Польше заканчивалось проведение операции "Багратион". Немецкая группа армий "Центр" была практически уничтожена. Стремясь залатать образовавшуюся в Восточном фронте гигантскую "дыру" Гитлер приказал забрать из группы армий "Южная Украина" 12 дивизий. Заместить эту потерю можно было только войсками союзников.Усложняло задачу то, что за 2,5 месяца затишья враг успел подготовить глубоко эшелонированную оборону, которую теперь предстояло прорывать. Решением могла стать концентрация ударных группировок на узком участке фронта и мощная артиллерийская подготовка, концентрированная и по ширине полосы наступления, и в глубину.Нанести удар в Москве планировали силами сразу двух фронтов – 2-го Украинского одессита генерал-полковника Родиона Яковлевича Малиновского, и 3-го Украинского генерала армии Фёдора Ивановича Толбухина. Им противостояла группа армий "Южная Украина", командовал которой генерал-полковник Йоханнес Фриснер. Он принял командование группой армий 25 июля 1944 года, то есть менее чем за месяц до советского наступления. Линия фронта, которую удерживала группа, представляла собой почти прямой угол, одну сторону которого, обращённую на восток, приходилось держать по Днестру против 3-го Украинского фронта, а северную – против 2-го Украинского. Предшественники немецкого генерала, когда Гитлер с подачи Гудериана приказал им перебросить все свои танковые и моторизованные дивизии, то есть подвижный резерв, в Белоруссию, малого того, что не возражали против этого, но ещё и не вытребовали для группы отвода назад с целью выпрямления фронта, что позволило бы уплотнить оборонительные порядки. В результате оборонявшаяся в вершине "угла", северо-западнее Кишинева, 6-я армия фактически уже была полуохваченной и не имела подвижных резервов. Румынский диктатор Йон Антонеску обращался к Гитлеру с предложением выровнять фронт ещё за две недели до советского наступления. Генерал Хайнц Гудериан писал об этом в своих мемуарах:"Антонеску предложил со своей стороны оставить Молдову и отойти на линию Галац, Фокшаны, гребень Карпат, если этого потребуют общие интересы союзников".Такое же предложение содержал и доклад Гитлеру командующего группой армий "Южная Украина" генерала Фриснера. Но Гитлер эти предложения проигнорировал.Справа от немцев с севера на юг по Днестру оборону держался потрепанная под Сталинградом, Херсоном, Николаевом и Одессой 3-я румынская армия генерал-майора Петре Думитреску, левее с востока на запад – не менее потрепанная 4-я армия генерал-майора Иоана Раковицэ, которого буквально перед самым советским наступлением сменили, но сменщик приехать не успел.Общая численность группировки группы армий "Южная Украина", которая обороняла линию фронта протяженностью 700 км, достигала 900 тыс. человек, при 7600 орудиях и миномётах, 400 танках и САУ. Небо прикрывали 810 самолётов. Этим силам противостояли 1300 советских солдат, 16 тысяч стволов артиллерии и миномётов, 1900 танков и САУ и порядка 2,2 тыс. самолётов.2-й Украинский фронт наносил удар северо-западнее Ясс, 3-й Украинский фронт – южнее Бендер. Чтобы убедить противника, будто удар будет наноситься на другом направлении, в районе Кишинёва, были разработаны и проведены специальные дезинформационные меры.Наступление фронтов должно было проходить по сходящимся направлением с тем, чтобы сразу замкнуть в котёл 6-ю армию вермахта. После этого, не давая противнику залатать образовавшуюся в его порядках дыру, войскам фронтов предстояло наступать вглубь территории Румынии. Для занятия её прибрежных территорий на третий день наступления предполагалось высадить на южном побережье Днестровского лимана морской десант, форсировать лиман и освободить город Аккерман. После этого предстояло стремительным броском освободить придунайские советские города – Рени, Килию, Измаил и форсировать Дунай, высадив десанты в дельте Дуная у портов Сулина, Килия и Вилково, и в главном румынском порту на Чёрном море Констанца.Операция прошла без сучка, без задоринки, и является одним из эталонных образцов воинского искусства, как на стадии планирования, так и на стадии реализации. Началась она рано утром 20 августа 1944 года с массированной артиллерийской подготовки. В 7:40, следуя за двойным огневым валом, войска двинулись вперед.Плотность огня была такой, что румынские траншем и блиндажи на направлении главных ударов были буквально перепаханы вместе со всем живым, что в них укрывалось. Те немногие выжившие румынские и немецкие солдаты и офицеры из подразделений, которым не повезло здесь очутиться, были в основном своей массе ранены или контужены. К падающим с неба снарядам после артподготовки добавились массированные налеты советских штурмовиков Ил-2. В первый же день советские войска прорвали первую линию вражеской обороны, а в некоторых местах и вторую. В армейской группе 3-й румынской армии генерала Думитреску фактически перестали существовать две дивизии 29-го армейского корпуса: 4-я горнопехотная и 21-я пехотная. В армейской группе 4-й румынской армии таких дивизий оказалось пять.Нужно было срочно выводить войска 6-й армии из мешка, в котором они тут же оказались. Командующий группой армий "Южная Украина" Йоханнес Фриснер запросил об этом Гитлера, но тот по своему обыкновению в подобных ситуациях отмалчивался. Тогда Фриснер решил отдать приказ на отход без одобрения сверху, на свой страх и риск. Ему не хотелось, чтобы 6-я армия, носившая тот же номер, что и армия фельдмаршала Паулюса, повторила её судьбу в Сталинграде. 21 августа приказ был доведён до ведома войск 6-й армии и они начали отходить, 22 августа, хоть и с запозданием, но этот приказ подтвердил и Генштаб сухопутных войск вермахта… однако было уже слишком поздно.Уже к исходу 23 августа 6-я армия (второй раз за свою историю) оказалась в оперативном окружении. В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии и десантная группа 46-й армии успешно форсировали 11-километровый Днестровский лиман, освободили Аккерман и начали стремительно продвигаться к Дунаю. Оборона 3-й румынской армии окончательно рассыпалась, её отход через Бессарабию по направлению к довоенной госграницы Румынии превратился в бегство. Однако путей отступления вдоль черноморского побережья, изобилующего в этом месте множество устьев рек, озер, лиманов и плавней, было немного. 24 августа Дунайская военная флотилия высадила десант в Жебриянах – Вилково, тем самым лишив 3-ю армию путей отступления, и она капитулировала. В этот же день 5-я ударная армия 3-го Украинского фронта освободила Кишинёв.В столице Румынии Бухаресте 23 августа началось восстание против фашистского режима Антонеску. Король Михай I занял сторону восставших, приказал арестовать диктатора и его генералов. Было сформировано новое правительство, которое заявило о выходе Румынии из войны на стороне Третьего рейха и потребовало от немецких войск немедленно покинуть территорию страны. Конечно же, был получен отказ, и утром следующего дня Бухарест подвергся бомбардировке немецкой авиацией. Вермахт перешел в наступление на румынскую столицу, и король Михай I запросил помощи у советского командования. В результаты в планы наступления войск обоих фронтов были внесены коррективы, чтобы помочь румынским союзникам. 27 августа была ликвидирована вражеская группировка, окруженная восточнее реки Прут. Это в основном были соединения 6-й армии вермахта, которая в очередной раз перестала существовать, только в этот раз её командующий не остался с ней, как Паулюс, а бросил её и бежал. На следующий день судьбу окруженных разделили и те войска, которые успели переправиться на западный берег Прута и пытались пробиться к Карпатам.Одновременно, чтобы предупредить действия настроенных пронацистки румынских морских офицеров, морская пехота Дунайской военной флотилии взяла под контроль главную румынскую военно-морскую базу на Дунае город Сулину, а затем 29 августа была высажена десантом в Констанце. Флотские экипажи ссадили с кораблей на берег.На этом Яссо-Кишиневская операция закончилась. Группа армий "Южная Украина" была разгромлена, Молдавию удалось окончательно освободить, а Румыния из союзника Третьего рейха превратилась в союзника СССР и 25 августа 1944 года объявила войну Германии. Был дан старт долгому и кровопролитному освобождению Балкан.

https://ukraina.ru/20240622/1031688680.html

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https://ukraina.ru/20240415/1023301152.html

https://ukraina.ru/20230706/1047796531.html

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история, история ссср, история украины, история новороссии, молдавия, румыния, 1944 г, великая отечественная война, дунай