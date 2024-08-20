Украинская авиация применила французскую управляемую авиабомбу в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру
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Украинская авиация применила французскую управляемую авиабомбу в Курской области
Украинская авиация применила французскую управляемую авиабомбу в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру
Украинская авиация применила французскую управляемую авиабомбу в Курской области
Французские управляемые авиабомбы AASM Hammer применяются военной авиацией Украины в Курской области. Об этом 20 августа заявил командующий украинскими Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук
2024-08-20T11:45
2024-08-20T11:45
новости
курская область
франция
украина
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
ес
военная помощь
авиабомбы
украина-нато
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Украинский генерал опубликовал в телеграм-канале видеозапись применения ВСУ поставленных Францией авиабомб на территории Российской Федерации."Авиация Воздушных Сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. На видео – украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer",- сообщил Олещук.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.ЕС и США поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.Эммануэль Макрон обещал Владимиру Зеленскому поставить на Украину сотни управляемых авиабомб Hammer для применения против российской армии. Президент Франции также заявлял намерение отправить французских военнослужащих в зону СВО. Франция входит в пул крупнейших поставщиков военной помощи для ВСУ.Автор Украина.ру Геннадий Алёхин рассмотрел применение таких боеприпасов в публикации "Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться
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Новости
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новости, курская область, франция, украина, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, ес, военная помощь, авиабомбы, украина-нато, украина-ес, сво, кто
Новости, Курская область, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, ЕС, военная помощь, авиабомбы, Украина-НАТО, Украина-ЕС, СВО, КТО

Украинская авиация применила французскую управляемую авиабомбу в Курской области

11:45 20.08.2024
 
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
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Французские управляемые авиабомбы AASM Hammer применяются военной авиацией Украины в Курской области. Об этом 20 августа заявил командующий украинскими Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук
Украинский генерал опубликовал в телеграм-канале видеозапись применения ВСУ поставленных Францией авиабомб на территории Российской Федерации.
"Авиация Воздушных Сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. На видео – украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer",- сообщил Олещук.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
ЕС и США поддержали украинскую интервенцию в российский регион. ВСУ на территории Курской области используют военную технику и другую военную помощь НАТО.
Эммануэль Макрон обещал Владимиру Зеленскому поставить на Украину сотни управляемых авиабомб Hammer для применения против российской армии. Президент Франции также заявлял намерение отправить французских военнослужащих в зону СВО. Франция входит в пул крупнейших поставщиков военной помощи для ВСУ.
Автор Украина.ру Геннадий Алёхин рассмотрел применение таких боеприпасов в публикации "Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться
 
НовостиКурская областьФранцияУкраинаЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныЕСвоенная помощьавиабомбыУкраина-НАТОУкраина-ЕССВОКТО
 
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12:04Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь"
11:45Украинская авиация применила французскую управляемую авиабомбу в Курской области
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