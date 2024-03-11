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"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться

"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться - 11.03.2024 Украина.ру

"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться

В начале марта Минобороны России впервые сообщило об уничтожении авиабомбы AASM Hammer в зоне спецоперации. По данным ведомства, произведенная во Франции управляемая бомба была перехвачена средствами противовоздушной обороны РФ.

2024-03-11T12:53

2024-03-11T12:53

2024-03-11T12:53

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AASM Hammer – высокоточный боеприпас всепогодного действия. Он запускается вне зоны действия ПВО противника. В чем особенности французской авиабомбы, какие истребители могут нести боеприпас и сколько таких бомб Франция может передать ВСУ?Вначале об истории создания этой "умной" авиабомбы, каковой её считают западные специалисты и эксперты. Это управляемая авиационная бомба класса "воздух-земля". Разработка боеприпаса началась в 1997 году по инициативе министерства обороны Франции. Производить авиабомбы взялась крупная промышленно-технологическая группа Safran Electronics Defense, которая занимается разработкой и производством авиадвигателей, вертолетов, ракет и авиационного оборудования.Боевое применение изделий AASM началось в 2008 году – истребители Rafale поразили с их помощью объекты в Афганистане. В дальнейшем бомбы этой линейки использовались в ходе ливийской операции. AASM Hammer состоит из двух модулей: крыльевого комплекта и собственно системы наведения. Последняя имеет несколько разновидностей: только спутниковая или с добавлением тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения.Первый серийный вариант строился на базе неуправляемой бомбы Mk 82 (вес – около 250 кг). Позже были разработаны модификации управляемой AASM на основе свободнопадающих боеприпасов калибров 125, 500 и 1000 кг. Сейчас AASM Hammer представляют собой современные управляемые бомбы с высокими техническими и боевыми характеристиками и гибкостью применения. Их сопоставляют с американской системой JDAM.Авиабомба имеет "переменную" дальность полета – она зависит от высоты сброса. Чем выше носитель бомбы поднялся и осуществил спуск, тем дальше полетит ракетная бомба. Минимальная дальность полета составляет 20 километров, в максимально возможном варианте бомба может пролететь 100 километров.Для увеличения дальности полета может быть использован небольшой реактивный двигатель. Одним из преимуществ AASM Hammer считается простота конструкции и изготовления, возможность сборки на основе нескольких бомб, а также модульная архитектура новой аппаратуры.Недостатком изделий является их высокая стоимость. Даже в простых модификациях бомбы стоили порядка 250 тысяч евро.Носителем авиабомбы является французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Известно также, что их используют F-16, Mirage 2000 и Mirage F1, на которые дополнительно устанавливают систему Hasas. На Украине авиабомбы смогут запускать с имеющихся на вооружении ВСУ советских самолетов, в том числе МиГ и Су.Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение 2024 года Франция планирует передавать ВСУ по 50 авиабомб AASM каждый месяц. "Мы также начнем поставлять авиабомбы AASM, которые сделаны под истребители Mistral, но которые мы успешно адаптировали к самолетам советского типа – МиГ и "Сухой". Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год, начиная с января", – сообщил министр.США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB с дальностью стрельбы до 150 км. Это авиационная бомба GBU-39 Small Diameter Bomb, состыкованная с двигателем стандартного 227-мм реактивного снаряда М26 от РСЗО М142 HIMARS и M270 MLRS. Дальность стрельбы GLSDB превышает 150 километров. Обе системы состоят на вооружении сил США и их союзников уже многие десятилетия и доступны в больших количествах.Малогабаритная планирующая бомба GBU-39 SDB была разработана в начале 2000-х годов специально для внутренних оружейных отсеков самолетов с малой радиолокационной заметностью. В тот период остро стояла задача – убрать вооружение с подкрыльевых пилонов многофункциональных истребителей, поскольку они резко увеличивали ЭОП (эффективную поверхность рассеивания) самолетов. Поэтому и были разработаны бомбы малого диаметра, которые можно было бы в больших количествах размещать во внутренних оружейных отсеках истребителей 5-го поколения. Для ведения боевых действий в Афганистане было изготовлено более 45 тыс. бомб GBU-39 SBD. Более половины из них в настоящее время находятся на складах.Что касается неуправляемых ракет М26, то в распоряжении сухопутных войск США их насчитывается сотни тысяч единиц. Так и родилась идея – объединить М26 и GBU-39 SBD и на выходе получить высокоточное оружие с дальностью стрельбы более 150 км.Боевое применение GLSDB осуществляется следующим образом: после старта М26 изделие выходит на заданную траекторию, набирает необходимую высоту и скорость, после чего двигатель отстыковывается. Далее к цели летит только GBU-39, управляемая по данным GPS и инерциальной навигационной системы INS Navigation и оснащенная раскладным крылом и оперением. Масса GBU-39 составляет 129 кг, а вес боевой части – около 93 кг.Таким образом, GLSDB имеет вдвое большую дальность стрельбы, чем управляемые ракеты M30/M31, которые ранее применяла украинская армия. Характеристики боевых частей обоих изделий примерно аналогичны.Скорость и высота полета GLSDB несколько меньше, чем у управляемой ракеты M30/M31. Это делает ее более уязвимой для поражения ЗРК/ЗРС. Однако траектория полета GLSDB более сложна (может атаковать цель под любым углом, облетает препятствия и даже поражает объекты, облетев вокруг пусковой установки). Помимо всего прочего, бомба малого диаметра способна маневрировать в ходе полета.Если подобное оружие будет передано в достаточных количествах ВСУ, то GLSDB смогут создать существенные проблемы для российских сил. Многое придется пересматривать и в действующей системе управления войсками в зоне специальной военной операции. Командные, запасные командные, тыловые и вспомогательные пункты управления либо придется отодвигать от линии боевого соприкосновения на существенно большие расстояния, либо более тщательно маскировать и усиливать меры радио- и радиотехнической маскировки. Наконец, придется существенно чаще менять места их дислокации.Бомбы малого диаметра наземного запуска (Ground Launched Small Diameter Bomb) самым существенным образом скажутся и на функционировании узлов связи пунктов управления, которые, как известно, обеспечивают образование каналов различных видов связи и являются составной частью пунктов управления. Только один неосторожный выход в эфир может повлечь за собой удар по передающему центру бомб GLSDB. Разумеется, борьба с GLSDB выдвигает более высокие требования к системе радиолокационной разведки, степени боевой готовности и напряженности боевого дежурства зенитных ракетных войск.Средствами зенитного ракетного прикрытия поразить бомбы малого диаметра вполне возможно. С GLSDB способны эффективно бороться зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Тор" (во многом он и создавался для борьбы с планирующими авиационными средствами поражения) и зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1".Кроме того, бомбы малого диаметра могут успешно поражаться зенитными ракетными системами С-300ПМ и С-400. Из средств войсковой ПВО GLSDB вполне по силам ЗРК "Бук-М2 и М3. То есть российской армии есть что противопоставить бомбам малого диаметра.Если Украина стала совершать свои первые удары французскими бомбами, то Россия может сбрасывать больше сотни своих бомб в день. В воздухе ВКС РФ сейчас обладают огромным преимуществом. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-35 ежедневно совершают около сотни вылетов, сбрасывая планирующие бомбы со спутниковым наведением по украинским позициям.Совсем недавно украинские ВВС получили американские управляемые авиабомбы JDAM-ER, сообщил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер. Разработка компании Boeing способна поражать цели на расстоянии до 72 км при сбросе с высоты в 14 км. "Недавно мы направили на Украину высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность применения и могут применяться с большего расстояния, чем свободно падающие авиабомбы, и обладают высокой точностью. Это недавняя возможность, которую мы смогли реализовать в последние три недели", -отметил Хекер. По словам генерала, в распоряжении украинских ВВС имеется "некоторое количество" таких бомб, которые пока не могут повлиять на ход боевых действий.Практически одновременно с сообщением генерала Хекера, официальный представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил о том, что российские военные самолёты активно применяют планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б. С ее помощью можно поражать цель на расстоянии до 50 км при высоте сброса в 15 км. Использование таких боеприпасов выявляет слабые места в украинской ПВО и требует поставок дополнительных вооружений, в том числе истребителей."Самолеты более мобильны, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 км отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможность сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут", — приводила слова Игната "Украинская правда". Этот же представитель командования ВВС противника признал, что российские бомбы УПАБ могут наносить значительно больший урон, чем ракеты.Свою эффективность, ювелирную точность наши корректируемые и управляемые авиабомбы продемонстрировали при освобождении мощного авдеевского укрепрайона.

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