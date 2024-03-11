"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться - 11.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240311/1053808185.html
"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться
"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться - 11.03.2024 Украина.ру
"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться
В начале марта Минобороны России впервые сообщило об уничтожении авиабомбы AASM Hammer в зоне спецоперации. По данным ведомства, произведенная во Франции управляемая бомба была перехвачена средствами противовоздушной обороны РФ.
2024-03-11T12:53
2024-03-11T12:53
эксклюзив
сво
бомба
россия
украина
всу
пво
франция
авиабомбы
rafale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053810063_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_03b4e1bc869bb32e2f524c08f0f00995.jpg
AASM Hammer – высокоточный боеприпас всепогодного действия. Он запускается вне зоны действия ПВО противника. В чем особенности французской авиабомбы, какие истребители могут нести боеприпас и сколько таких бомб Франция может передать ВСУ?Вначале об истории создания этой "умной" авиабомбы, каковой её считают западные специалисты и эксперты. Это управляемая авиационная бомба класса "воздух-земля". Разработка боеприпаса началась в 1997 году по инициативе министерства обороны Франции. Производить авиабомбы взялась крупная промышленно-технологическая группа Safran Electronics Defense, которая занимается разработкой и производством авиадвигателей, вертолетов, ракет и авиационного оборудования.Боевое применение изделий AASM началось в 2008 году – истребители Rafale поразили с их помощью объекты в Афганистане. В дальнейшем бомбы этой линейки использовались в ходе ливийской операции. AASM Hammer состоит из двух модулей: крыльевого комплекта и собственно системы наведения. Последняя имеет несколько разновидностей: только спутниковая или с добавлением тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения.Первый серийный вариант строился на базе неуправляемой бомбы Mk 82 (вес – около 250 кг). Позже были разработаны модификации управляемой AASM на основе свободнопадающих боеприпасов калибров 125, 500 и 1000 кг. Сейчас AASM Hammer представляют собой современные управляемые бомбы с высокими техническими и боевыми характеристиками и гибкостью применения. Их сопоставляют с американской системой JDAM.Авиабомба имеет "переменную" дальность полета – она зависит от высоты сброса. Чем выше носитель бомбы поднялся и осуществил спуск, тем дальше полетит ракетная бомба. Минимальная дальность полета составляет 20 километров, в максимально возможном варианте бомба может пролететь 100 километров.Для увеличения дальности полета может быть использован небольшой реактивный двигатель. Одним из преимуществ AASM Hammer считается простота конструкции и изготовления, возможность сборки на основе нескольких бомб, а также модульная архитектура новой аппаратуры.Недостатком изделий является их высокая стоимость. Даже в простых модификациях бомбы стоили порядка 250 тысяч евро.Носителем авиабомбы является французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Известно также, что их используют F-16, Mirage 2000 и Mirage F1, на которые дополнительно устанавливают систему Hasas. На Украине авиабомбы смогут запускать с имеющихся на вооружении ВСУ советских самолетов, в том числе МиГ и Су.Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение 2024 года Франция планирует передавать ВСУ по 50 авиабомб AASM каждый месяц. "Мы также начнем поставлять авиабомбы AASM, которые сделаны под истребители Mistral, но которые мы успешно адаптировали к самолетам советского типа – МиГ и "Сухой". Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год, начиная с января", – сообщил министр.США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB с дальностью стрельбы до 150 км. Это авиационная бомба GBU-39 Small Diameter Bomb, состыкованная с двигателем стандартного 227-мм реактивного снаряда М26 от РСЗО М142 HIMARS и M270 MLRS. Дальность стрельбы GLSDB превышает 150 километров. Обе системы состоят на вооружении сил США и их союзников уже многие десятилетия и доступны в больших количествах.Малогабаритная планирующая бомба GBU-39 SDB была разработана в начале 2000-х годов специально для внутренних оружейных отсеков самолетов с малой радиолокационной заметностью. В тот период остро стояла задача – убрать вооружение с подкрыльевых пилонов многофункциональных истребителей, поскольку они резко увеличивали ЭОП (эффективную поверхность рассеивания) самолетов. Поэтому и были разработаны бомбы малого диаметра, которые можно было бы в больших количествах размещать во внутренних оружейных отсеках истребителей 5-го поколения. Для ведения боевых действий в Афганистане было изготовлено более 45 тыс. бомб GBU-39 SBD. Более половины из них в настоящее время находятся на складах.Что касается неуправляемых ракет М26, то в распоряжении сухопутных войск США их насчитывается сотни тысяч единиц. Так и родилась идея – объединить М26 и GBU-39 SBD и на выходе получить высокоточное оружие с дальностью стрельбы более 150 км.Боевое применение GLSDB осуществляется следующим образом: после старта М26 изделие выходит на заданную траекторию, набирает необходимую высоту и скорость, после чего двигатель отстыковывается. Далее к цели летит только GBU-39, управляемая по данным GPS и инерциальной навигационной системы INS Navigation и оснащенная раскладным крылом и оперением. Масса GBU-39 составляет 129 кг, а вес боевой части – около 93 кг.Таким образом, GLSDB имеет вдвое большую дальность стрельбы, чем управляемые ракеты M30/M31, которые ранее применяла украинская армия. Характеристики боевых частей обоих изделий примерно аналогичны.Скорость и высота полета GLSDB несколько меньше, чем у управляемой ракеты M30/M31. Это делает ее более уязвимой для поражения ЗРК/ЗРС. Однако траектория полета GLSDB более сложна (может атаковать цель под любым углом, облетает препятствия и даже поражает объекты, облетев вокруг пусковой установки). Помимо всего прочего, бомба малого диаметра способна маневрировать в ходе полета.Если подобное оружие будет передано в достаточных количествах ВСУ, то GLSDB смогут создать существенные проблемы для российских сил. Многое придется пересматривать и в действующей системе управления войсками в зоне специальной военной операции. Командные, запасные командные, тыловые и вспомогательные пункты управления либо придется отодвигать от линии боевого соприкосновения на существенно большие расстояния, либо более тщательно маскировать и усиливать меры радио- и радиотехнической маскировки. Наконец, придется существенно чаще менять места их дислокации.Бомбы малого диаметра наземного запуска (Ground Launched Small Diameter Bomb) самым существенным образом скажутся и на функционировании узлов связи пунктов управления, которые, как известно, обеспечивают образование каналов различных видов связи и являются составной частью пунктов управления. Только один неосторожный выход в эфир может повлечь за собой удар по передающему центру бомб GLSDB. Разумеется, борьба с GLSDB выдвигает более высокие требования к системе радиолокационной разведки, степени боевой готовности и напряженности боевого дежурства зенитных ракетных войск.Средствами зенитного ракетного прикрытия поразить бомбы малого диаметра вполне возможно. С GLSDB способны эффективно бороться зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Тор" (во многом он и создавался для борьбы с планирующими авиационными средствами поражения) и зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1".Кроме того, бомбы малого диаметра могут успешно поражаться зенитными ракетными системами С-300ПМ и С-400. Из средств войсковой ПВО GLSDB вполне по силам ЗРК "Бук-М2 и М3. То есть российской армии есть что противопоставить бомбам малого диаметра.Если Украина стала совершать свои первые удары французскими бомбами, то Россия может сбрасывать больше сотни своих бомб в день. В воздухе ВКС РФ сейчас обладают огромным преимуществом. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-35 ежедневно совершают около сотни вылетов, сбрасывая планирующие бомбы со спутниковым наведением по украинским позициям.Совсем недавно украинские ВВС получили американские управляемые авиабомбы JDAM-ER, сообщил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер. Разработка компании Boeing способна поражать цели на расстоянии до 72 км при сбросе с высоты в 14 км. "Недавно мы направили на Украину высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность применения и могут применяться с большего расстояния, чем свободно падающие авиабомбы, и обладают высокой точностью. Это недавняя возможность, которую мы смогли реализовать в последние три недели", -отметил Хекер. По словам генерала, в распоряжении украинских ВВС имеется "некоторое количество" таких бомб, которые пока не могут повлиять на ход боевых действий.Практически одновременно с сообщением генерала Хекера, официальный представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил о том, что российские военные самолёты активно применяют планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б. С ее помощью можно поражать цель на расстоянии до 50 км при высоте сброса в 15 км. Использование таких боеприпасов выявляет слабые места в украинской ПВО и требует поставок дополнительных вооружений, в том числе истребителей."Самолеты более мобильны, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 км отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможность сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут", — приводила слова Игната "Украинская правда". Этот же представитель командования ВВС противника признал, что российские бомбы УПАБ могут наносить значительно больший урон, чем ракеты.Свою эффективность, ювелирную точность наши корректируемые и управляемые авиабомбы продемонстрировали при освобождении мощного авдеевского укрепрайона.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20240308/1053768354.html
https://ukraina.ru/20240310/1053719031.html
https://ukraina.ru/20240311/1053802175.html
россия
украина
франция
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053810063_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a6282009318a571294e33700a6d917b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, бомба, россия, украина, всу, пво, франция, авиабомбы, rafale, сша, glsdb, минобороны рф
Эксклюзив, СВО, бомба, Россия, Украина, ВСУ, ПВО, Франция, авиабомбы, Rafale, США, GLSDB, Минобороны РФ

"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться

12:53 11.03.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
В начале марта Минобороны России впервые сообщило об уничтожении авиабомбы AASM Hammer в зоне спецоперации. По данным ведомства, произведенная во Франции управляемая бомба была перехвачена средствами противовоздушной обороны РФ.
AASM Hammer – высокоточный боеприпас всепогодного действия. Он запускается вне зоны действия ПВО противника. В чем особенности французской авиабомбы, какие истребители могут нести боеприпас и сколько таких бомб Франция может передать ВСУ?
Вначале об истории создания этой "умной" авиабомбы, каковой её считают западные специалисты и эксперты. Это управляемая авиационная бомба класса "воздух-земля". Разработка боеприпаса началась в 1997 году по инициативе министерства обороны Франции. Производить авиабомбы взялась крупная промышленно-технологическая группа Safran Electronics Defense, которая занимается разработкой и производством авиадвигателей, вертолетов, ракет и авиационного оборудования.
Боевое применение изделий AASM началось в 2008 году – истребители Rafale поразили с их помощью объекты в Афганистане. В дальнейшем бомбы этой линейки использовались в ходе ливийской операции. AASM Hammer состоит из двух модулей: крыльевого комплекта и собственно системы наведения. Последняя имеет несколько разновидностей: только спутниковая или с добавлением тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения.
Первый серийный вариант строился на базе неуправляемой бомбы Mk 82 (вес – около 250 кг). Позже были разработаны модификации управляемой AASM на основе свободнопадающих боеприпасов калибров 125, 500 и 1000 кг. Сейчас AASM Hammer представляют собой современные управляемые бомбы с высокими техническими и боевыми характеристиками и гибкостью применения. Их сопоставляют с американской системой JDAM.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Авиабомба имеет "переменную" дальность полета – она зависит от высоты сброса. Чем выше носитель бомбы поднялся и осуществил спуск, тем дальше полетит ракетная бомба. Минимальная дальность полета составляет 20 километров, в максимально возможном варианте бомба может пролететь 100 километров.
Для увеличения дальности полета может быть использован небольшой реактивный двигатель. Одним из преимуществ AASM Hammer считается простота конструкции и изготовления, возможность сборки на основе нескольких бомб, а также модульная архитектура новой аппаратуры.
Недостатком изделий является их высокая стоимость. Даже в простых модификациях бомбы стоили порядка 250 тысяч евро.
Носителем авиабомбы является французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Известно также, что их используют F-16, Mirage 2000 и Mirage F1, на которые дополнительно устанавливают систему Hasas. На Украине авиабомбы смогут запускать с имеющихся на вооружении ВСУ советских самолетов, в том числе МиГ и Су.
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение 2024 года Франция планирует передавать ВСУ по 50 авиабомб AASM каждый месяц. "Мы также начнем поставлять авиабомбы AASM, которые сделаны под истребители Mistral, но которые мы успешно адаптировали к самолетам советского типа – МиГ и "Сухой". Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год, начиная с января", – сообщил министр.
США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB с дальностью стрельбы до 150 км. Это авиационная бомба GBU-39 Small Diameter Bomb, состыкованная с двигателем стандартного 227-мм реактивного снаряда М26 от РСЗО М142 HIMARS и M270 MLRS.
Дальность стрельбы GLSDB превышает 150 километров. Обе системы состоят на вооружении сил США и их союзников уже многие десятилетия и доступны в больших количествах.
Алексей Кочетков интервью
8 марта, 13:44
Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу На наших женщинах держится большая часть этой тяжелой войны. Без них мужчинам на фронте было бы тяжело воевать. Поэтому я бы хотел пожелать всем девушкам счастья и здоровья.
Малогабаритная планирующая бомба GBU-39 SDB была разработана в начале 2000-х годов специально для внутренних оружейных отсеков самолетов с малой радиолокационной заметностью. В тот период остро стояла задача – убрать вооружение с подкрыльевых пилонов многофункциональных истребителей, поскольку они резко увеличивали ЭОП (эффективную поверхность рассеивания) самолетов.
Поэтому и были разработаны бомбы малого диаметра, которые можно было бы в больших количествах размещать во внутренних оружейных отсеках истребителей 5-го поколения. Для ведения боевых действий в Афганистане было изготовлено более 45 тыс. бомб GBU-39 SBD. Более половины из них в настоящее время находятся на складах.
Что касается неуправляемых ракет М26, то в распоряжении сухопутных войск США их насчитывается сотни тысяч единиц. Так и родилась идея – объединить М26 и GBU-39 SBD и на выходе получить высокоточное оружие с дальностью стрельбы более 150 км.
Боевое применение GLSDB осуществляется следующим образом: после старта М26 изделие выходит на заданную траекторию, набирает необходимую высоту и скорость, после чего двигатель отстыковывается. Далее к цели летит только GBU-39, управляемая по данным GPS и инерциальной навигационной системы INS Navigation и оснащенная раскладным крылом и оперением. Масса GBU-39 составляет 129 кг, а вес боевой части – около 93 кг.
Таким образом, GLSDB имеет вдвое большую дальность стрельбы, чем управляемые ракеты M30/M31, которые ранее применяла украинская армия. Характеристики боевых частей обоих изделий примерно аналогичны.
Скорость и высота полета GLSDB несколько меньше, чем у управляемой ракеты M30/M31. Это делает ее более уязвимой для поражения ЗРК/ЗРС. Однако траектория полета GLSDB более сложна (может атаковать цель под любым углом, облетает препятствия и даже поражает объекты, облетев вокруг пусковой установки). Помимо всего прочего, бомба малого диаметра способна маневрировать в ходе полета.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Вчера, 05:10
Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке западных войск на Украину, чтобы показать себя сильным политиком. Об этом рассказал писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру
Если подобное оружие будет передано в достаточных количествах ВСУ, то GLSDB смогут создать существенные проблемы для российских сил. Многое придется пересматривать и в действующей системе управления войсками в зоне специальной военной операции.
Командные, запасные командные, тыловые и вспомогательные пункты управления либо придется отодвигать от линии боевого соприкосновения на существенно большие расстояния, либо более тщательно маскировать и усиливать меры радио- и радиотехнической маскировки. Наконец, придется существенно чаще менять места их дислокации.
Бомбы малого диаметра наземного запуска (Ground Launched Small Diameter Bomb) самым существенным образом скажутся и на функционировании узлов связи пунктов управления, которые, как известно, обеспечивают образование каналов различных видов связи и являются составной частью пунктов управления. Только один неосторожный выход в эфир может повлечь за собой удар по передающему центру бомб GLSDB. Разумеется, борьба с GLSDB выдвигает более высокие требования к системе радиолокационной разведки, степени боевой готовности и напряженности боевого дежурства зенитных ракетных войск.
Средствами зенитного ракетного прикрытия поразить бомбы малого диаметра вполне возможно. С GLSDB способны эффективно бороться зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Тор" (во многом он и создавался для борьбы с планирующими авиационными средствами поражения) и зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1".
Кроме того, бомбы малого диаметра могут успешно поражаться зенитными ракетными системами С-300ПМ и С-400. Из средств войсковой ПВО GLSDB вполне по силам ЗРК "Бук-М2 и М3. То есть российской армии есть что противопоставить бомбам малого диаметра.
Если Украина стала совершать свои первые удары французскими бомбами, то Россия может сбрасывать больше сотни своих бомб в день. В воздухе ВКС РФ сейчас обладают огромным преимуществом. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-35 ежедневно совершают около сотни вылетов, сбрасывая планирующие бомбы со спутниковым наведением по украинским позициям.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
05:10
ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под КураховоВС РФ настолько эффективно воздействуют на ВСУ планирующими авиабомбами, что противник вынужден слишком близко подводить к линии фронта "Патриоты". Пытаясь защититься от планирующих бомб, противник лишает себя систем ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Совсем недавно украинские ВВС получили американские управляемые авиабомбы JDAM-ER, сообщил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер. Разработка компании Boeing способна поражать цели на расстоянии до 72 км при сбросе с высоты в 14 км.
"Недавно мы направили на Украину высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность применения и могут применяться с большего расстояния, чем свободно падающие авиабомбы, и обладают высокой точностью. Это недавняя возможность, которую мы смогли реализовать в последние три недели", -отметил Хекер. По словам генерала, в распоряжении украинских ВВС имеется "некоторое количество" таких бомб, которые пока не могут повлиять на ход боевых действий.
Практически одновременно с сообщением генерала Хекера, официальный представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил о том, что российские военные самолёты активно применяют планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б. С ее помощью можно поражать цель на расстоянии до 50 км при высоте сброса в 15 км. Использование таких боеприпасов выявляет слабые места в украинской ПВО и требует поставок дополнительных вооружений, в том числе истребителей.
"Самолеты более мобильны, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 км отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможность сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут", — приводила слова Игната "Украинская правда". Этот же представитель командования ВВС противника признал, что российские бомбы УПАБ могут наносить значительно больший урон, чем ракеты.
Свою эффективность, ювелирную точность наши корректируемые и управляемые авиабомбы продемонстрировали при освобождении мощного авдеевского укрепрайона.
 
ЭксклюзивСВОбомбаРоссияУкраинаВСУПВОФранцияавиабомбыRafaleСШАGLSDBМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Российские войска бьются за Работино и используют опыт Авдеевки под Донецком
15:07В Белоруссии начали проверку боевой готовности армии
15:04"Ненависть к России, госпереворот на Украине, война и разрушение". Киселев о том, чем запомнится Нуланд
15:01Залужный отказался от соперничества с Зеленским за круглую сумму и должность за границей - СМИ
13:52Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму
13:22Дефолт неизбежен? Что в ближайшее время ждёт украинскую экономику и валюту
13:19Кремль отреагировал на попытки Парижа созвать коалицию для отправки войск на Украину
13:13Игры для взрослых. Кто и как на Украине, прикрываясь войной, разоряет иностранных инвесторов
13:00Сорванное наступление на Белгородскую область, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 марта
12:53"Умные" натовские бомбы в зоне СВО: чем они опасны и как с ними бороться
12:51Проблемы фортификатора Зеленского: что не так с украинским аналогом "линии Суровикина"
12:40"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского
12:33Весна в Донецке: с надеждой, но без самообмана
12:26Системы ПВО сбили семь украинских беспилотников, никто не пострадал - Минобороны РФ
12:25Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT
11:43В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента России
11:25Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес
10:56ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб человек
10:54Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне
10:35Spiegel: Бербок и Кэмерон придумали, как передать Киеву ракеты
Лента новостейМолния