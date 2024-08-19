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"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку

"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку - 19.08.2024 Украина.ру

"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку

Американский обозреватель указал на ухудшение психического и физического здоровья президента США Джо Байдена, а также осудил его провальную политику по расширению НАТО и войне на Украине, передает michigandaily.com

2024-08-19T12:38

2024-08-19T12:38

2024-08-19T12:38

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"Он больше не в здравом уме и теле, и позволить ему оставаться президентом в течение следующих шести месяцев представляет опасность для страны. <...> необходимо позволить вице-президенту Камале Харрис исполнять обязанности до тех пор, пока избранный кандидат не вступит в должность в январе 2025 года", - говорится в материале.Также обозреватель обвинил Байдена в том, что он не способен "свернуть конфликты" на Украине и в Израиле.Обозреватель подчеркнул, что учитывая масштаб этих конфликтов, которым не видно конца, Байдену нельзя позволять продолжать представлять усилия США по достижению мира.Подробнее об отношении США к собственному лидеру - в материале В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.

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новости, сша, джо байден, украина, россия, камала харрис, нато