"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку - 19.08.2024 Украина.ру
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"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку
"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку - 19.08.2024 Украина.ру
"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку
Американский обозреватель указал на ухудшение психического и физического здоровья президента США Джо Байдена, а также осудил его провальную политику по расширению НАТО и войне на Украине, передает michigandaily.com
2024-08-19T12:38
2024-08-19T12:38
новости
сша
джо байден
украина
россия
камала харрис
нато
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"Он больше не в здравом уме и теле, и позволить ему оставаться президентом в течение следующих шести месяцев представляет опасность для страны. &lt;...&gt; необходимо позволить вице-президенту Камале Харрис исполнять обязанности до тех пор, пока избранный кандидат не вступит в должность в январе 2025 года", - говорится в материале.Также обозреватель обвинил Байдена в том, что он не способен "свернуть конфликты" на Украине и в Израиле.Обозреватель подчеркнул, что учитывая масштаб этих конфликтов, которым не видно конца, Байдену нельзя позволять продолжать представлять усилия США по достижению мира.Подробнее об отношении США к собственному лидеру - в материале В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.
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новости, сша, джо байден, украина, россия, камала харрис, нато
Новости, США, Джо Байден, Украина, Россия, Камала Харрис, НАТО

"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку

12:38 19.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Американский обозреватель указал на ухудшение психического и физического здоровья президента США Джо Байдена, а также осудил его провальную политику по расширению НАТО и войне на Украине, передает michigandaily.com
"Он больше не в здравом уме и теле, и позволить ему оставаться президентом в течение следующих шести месяцев представляет опасность для страны. <...> необходимо позволить вице-президенту Камале Харрис исполнять обязанности до тех пор, пока избранный кандидат не вступит в должность в январе 2025 года", - говорится в материале.
Также обозреватель обвинил Байдена в том, что он не способен "свернуть конфликты" на Украине и в Израиле.

"Хотя Байден расхваливает дальнейшее расширение НАТО как одну из главных побед своего президентства, эти усилия мало что сделали для достижения глобального мира и служат лишь углублению разногласий между Соединенными Штатами и их противниками. <...> Война на Украине переросла в войну на истощение, в которой уменьшающаяся помощь и сокращение численности личного состава означают, что достижение Россией своих целей — лишь вопрос времени", - указал он.

Обозреватель подчеркнул, что учитывая масштаб этих конфликтов, которым не видно конца, Байдену нельзя позволять продолжать представлять усилия США по достижению мира.
Подробнее об отношении США к собственному лидеру - в материале В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДжо БайденУкраинаРоссияКамала ХаррисНАТО
 
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