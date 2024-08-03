https://ukraina.ru/20240803/1056659598.html

В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ

В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ - 03.08.2024 Украина.ру

В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ

После приземления самолета с заключенными, которые прибыли в США в результате масштабного обмена с Россией, глава Белого дома Джо Байден поднялся на борт якобы для того, чтобы поприветствовать экипаж. Об этом в субботу сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс

2024-08-03T12:38

2024-08-03T12:38

2024-08-03T12:43

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Судя по распространенным в сети кадрам, глава государства своими действиями оставил в недоумении всех присутствующих на церемонии, в том числе недоумении вице-президента Камалу Харрис. В сети предположили, что Байден намерено зашел в самолет, прибывший из России для того, чтобы полететь в Москву. Другие указывали, что глава американского государства в очередной раз потерялся, не смог вспомнить зачем его привели к трапу и по привычке поднялся на борт. Турецкая разведка стала посредником в самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенных из семи стран, которая произошла 1 августа. Так, в Москву вернулись восемь россиян, осужденных в основном за шпионаж в странах Запада.Читайте подробнее о том, как прошел обмен века, кого и почему обменяли в результате операции в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240802/1056649513.html

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новости, джо байден, запад, россия