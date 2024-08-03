В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ - 03.08.2024 Украина.ру
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В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ
В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ - 03.08.2024 Украина.ру
В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ
После приземления самолета с заключенными, которые прибыли в США в результате масштабного обмена с Россией, глава Белого дома Джо Байден поднялся на борт якобы для того, чтобы поприветствовать экипаж. Об этом в субботу сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс
2024-08-03T12:38
2024-08-03T12:43
новости
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Судя по распространенным в сети кадрам, глава государства своими действиями оставил в недоумении всех присутствующих на церемонии, в том числе недоумении вице-президента Камалу Харрис. В сети предположили, что Байден намерено зашел в самолет, прибывший из России для того, чтобы полететь в Москву. Другие указывали, что глава американского государства в очередной раз потерялся, не смог вспомнить зачем его привели к трапу и по привычке поднялся на борт. Турецкая разведка стала посредником в самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенных из семи стран, которая произошла 1 августа. Так, в Москву вернулись восемь россиян, осужденных в основном за шпионаж в странах Запада.Читайте подробнее о том, как прошел обмен века, кого и почему обменяли в результате операции в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
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Новости, Джо Байден, Запад, Россия

В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ

12:38 03.08.2024 (обновлено: 12:43 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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После приземления самолета с заключенными, которые прибыли в США в результате масштабного обмена с Россией, глава Белого дома Джо Байден поднялся на борт якобы для того, чтобы поприветствовать экипаж. Об этом в субботу сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс
“Байден лично благодарил членов экипажа, которые доставили этих отважных людей (вернувшихся заключенных – Ред.) домой к их семьям”, – написал он на своей странице в соцсети Х.
Судя по распространенным в сети кадрам, глава государства своими действиями оставил в недоумении всех присутствующих на церемонии, в том числе недоумении вице-президента Камалу Харрис.
В сети предположили, что Байден намерено зашел в самолет, прибывший из России для того, чтобы полететь в Москву. Другие указывали, что глава американского государства в очередной раз потерялся, не смог вспомнить зачем его привели к трапу и по привычке поднялся на борт.
Турецкая разведка стала посредником в самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенных из семи стран, которая произошла 1 августа. Так, в Москву вернулись восемь россиян, осужденных в основном за шпионаж в странах Запада.
Читайте подробнее о том, как прошел обмен века, кого и почему обменяли в результате операции в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
Андрей Ковалёв интервью - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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