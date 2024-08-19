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"Зачем вы нужны стране?": Алаудинов призвал срочников не отсиживаться, когда враг атакует
"Зачем вы нужны стране?": Алаудинов призвал срочников не отсиживаться, когда враг атакует - 19.08.2024 Украина.ру
"Зачем вы нужны стране?": Алаудинов призвал срочников не отсиживаться, когда враг атакует
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов призвал срочников воевать за страну
2024-08-19T11:32
2024-08-19T11:32
2024-08-19T11:32
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россия
апти алаудинов
курская область
минобороны
"ахмат"
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"Я в последний период наблюдаю такую картину: всхлипы, возмущения по поводу того, что срочники вообще не должны воевать и вообще почему они даже находятся в Курской области. На этот вопрос я бы ответил так — а если ваши дети 18-летние (уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими) не должны защищать свое отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня встает вопрос к вам - а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня эти вопросы странные, я вас не понимаю", - возмутился Алаудинов.Он заверил, что у него в "Ахмате" большой процент ребят в возрасте от 18 до 20 лет. Он назвал их героями и указал, что они сражаются как мужчины.Он указал, что сегодня за страну должны стоять все от мала до велика и призвал мужчин собраться и пойти на фронт.Об успехах "Ахмата - в материале "Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, апти алаудинов, курская область, минобороны, "ахмат"
Новости, Россия, Апти Алаудинов, Курская область, Минобороны, "Ахмат"
"Зачем вы нужны стране?": Алаудинов призвал срочников не отсиживаться, когда враг атакует
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов призвал срочников воевать за страну
"Я в последний период наблюдаю такую картину: всхлипы, возмущения по поводу того, что срочники вообще не должны воевать и вообще почему они даже находятся в Курской области. На этот вопрос я бы ответил так — а если ваши дети 18-летние (уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими) не должны защищать свое отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня встает вопрос к вам - а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня эти вопросы странные, я вас не понимаю", - возмутился Алаудинов.
Он заверил, что у него в "Ахмате" большой процент ребят в возрасте от 18 до 20 лет. Он назвал их героями и указал, что они сражаются как мужчины.
"Не надо из 18-летних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправит спать. Это такой же защитник отечества как и мы, его надо к этому готовить", - сказал он.
Он указал, что сегодня за страну должны стоять все от мала до велика и призвал мужчин собраться и пойти на фронт.