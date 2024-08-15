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Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов

Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов - 15.08.2024 Украина.ру

Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов

Бойцы спецназа "Ахмат" вывели из Суджи Курской области 73 человека, включая раненых и женщин. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов

2024-08-15T12:46

2024-08-15T12:46

2024-08-15T12:46

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"В Судже еще находятся наши подразделения. Вчера непосредственно через моего командира отряда Аида вышли на связь 73 человека. Мы их замкнули на наших ребят, вывели на них (бойцов спецназа "Ахмат" - ред.) для того, чтобы они могли с ранеными, с женщинами – они вышли 73 человека. Там часть раненых, оттуда вывели срочников, которые были в Судже, находились на этом участке. Мы их вывели", - сказал Алаудинов.Он также заверил, что украинские военные не контролируют Суджу полностью: первая пограничная линия местами еще контролируется российскими силами, а в районе Суджи есть и российские, и украинские военные.На прошлой неделе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.Национальный антитеррористический комитет ввел в Курской, Белгородской и Брянской областях режим контртеррористической операции.Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ должно выдавить противника с российской территории.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Курское направление: Онуфринеко рассказал, зачем ВСУ хотят создать плацдарм в глубине от линии фронта на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, апти алаудинов, валерий герасимов, "ахмат", владимир путин, вооруженные силы украины