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Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов
Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов - 15.08.2024 Украина.ру
Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" вывели из Суджи Курской области 73 человека, включая раненых и женщин. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
2024-08-15T12:46
2024-08-15T12:46
2024-08-15T12:46
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курская область
апти алаудинов
валерий герасимов
"ахмат"
владимир путин
вооруженные силы украины
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"В Судже еще находятся наши подразделения. Вчера непосредственно через моего командира отряда Аида вышли на связь 73 человека. Мы их замкнули на наших ребят, вывели на них (бойцов спецназа "Ахмат" - ред.) для того, чтобы они могли с ранеными, с женщинами – они вышли 73 человека. Там часть раненых, оттуда вывели срочников, которые были в Судже, находились на этом участке. Мы их вывели", - сказал Алаудинов.Он также заверил, что украинские военные не контролируют Суджу полностью: первая пограничная линия местами еще контролируется российскими силами, а в районе Суджи есть и российские, и украинские военные.На прошлой неделе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.Национальный антитеррористический комитет ввел в Курской, Белгородской и Брянской областях режим контртеррористической операции.Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ должно выдавить противника с российской территории.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Курское направление: Онуфринеко рассказал, зачем ВСУ хотят создать плацдарм в глубине от линии фронта на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, апти алаудинов, валерий герасимов, "ахмат", владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, "Ахмат", Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" вывели из Суджи Курской области 73 человека, включая раненых и женщин. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
"В Судже еще находятся наши подразделения. Вчера непосредственно через моего командира отряда Аида вышли на связь 73 человека. Мы их замкнули на наших ребят, вывели на них (бойцов спецназа "Ахмат" - ред.) для того, чтобы они могли с ранеными, с женщинами – они вышли 73 человека. Там часть раненых, оттуда вывели срочников, которые были в Судже, находились на этом участке. Мы их вывели", - сказал Алаудинов.
Он также заверил, что украинские военные не контролируют Суджу полностью: первая пограничная линия местами еще контролируется российскими силами, а в районе Суджи есть и российские, и украинские военные.
На прошлой неделе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.
Национальный антитеррористический комитет ввел в Курской, Белгородской и Брянской областях режим контртеррористической операции.
Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ должно выдавить противника с российской территории.