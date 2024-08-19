Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августа - 19.08.2024 Украина.ру
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Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августа
Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августа - 19.08.2024 Украина.ру
Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августа
Западные СМИ сообщили, что на вторжение в Курскую область главком ВСУ Александр Сырский решился под давлением. Украина привлекла западных журналистов к информационной атаке в Курской области
2024-08-19T09:50
2024-08-19T11:33
эксклюзив
хроники
курская область
украина
россия
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
сс
the economist
александр сырский
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Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского хотели уволить перед вторжением украинских формирований в Курскую область, сообщило британское издание The Economist."Тогда (в начале июля. — Ред.) ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения", — указывалось в материале.Как писало издание, план вторжения "возник не от лёгкой жизни". Сам же Сырский находился под давлением.В то же время, по информации The Economist, Сырский намеренной утаил от Запада подготовку ко вторжению в Курскую область."У Сырского было две предыдущие операции, подорванные Западом. Одну из них передали русским, а в другом случае нам было приказано отменить операцию", - сообщил изданию анонимный источник.Ранее, 14 августа, народный депутат Украины Марьяна Безуглая у себя в соцсетях сообщила подробности подготовки в Курскую область."Отмечу принципиальную разницу по сравнению с бездарным наступлением Залужного в 2023 году на юге: сейчас было выбрано самое неожиданное направление, элитные подразделения вместо недоученных мобилизованных новых бригад и обеспечена информационная тишина", - отметила Безуглая.Она отметила, что Сырский добился через Ставку верховного главнокомандующего, чтобы украинских десантников не направляли на юг."Итак: неожиданность, элитные подразделения, информационная тишина", - указывала нардеп.По её словам, принять решение, что именно десантно-штурмовые войска будут играть ключевую роль, Сырскому было "морально тяжело", т. к. он командовал сухопутными войсками ВСУ в течение 5 лет подряд и "не имеет отношения к тому, что украинские десантники стали самой боеспособной и самой скоординированной частью армии, имеют общество, культуру и более-менее устоявшиеся коллективы управления".При этом Безуглая обвинила Сырского в том, что, став главкомом ВСУ, тот попытался размыть украинские ДШВ, превратив их в пехоту."Этот процесс на стадии финального планирования имел ещё и дополнительную цель: если бы прорыв не удался, то вина была бы на ДШВ и на командовании в частности, что дало бы возможность ускорить интеграцию в сухопутные войска и отвести удар от главнокомандующего ВСУ, ведь "то же ДШВ, не мои, испорченные". А если успех, то главнокомандующий ВСУ — молодец и полководец, а усилия десантников "размоем" другими", - рассказывала Безуглая.Также Сырский, по её словам, недоукомплектовал ключевые бригады, а вместо этого создал из большого количества мобилизованных "бригады-зомби".Более того, первоначальный замысел атаки на Курскую область, как утверждала Безуглая, "выглядел как "задание 200" в один конец"."Не выдержав такого отношения, один из самых авторитетных командиров десантников, комбриг 80-й бригады Эмиль Ишкулов открыто указал главнокомандующему на нереалистичность задания", - отметила народный депутат.Сырский уволил Ишкулова, но после протеста бригады и общественного резонанса Сырский усовершенствовал замысел."И это можно считать позитивным результатом, спасшим не одну жизнь", - подчеркнула Безуглая.Также, по словам народного депутата, уже во время вторжения Сырский улучил момент для того, чтобы прибрать к рукам новый род войск.""Под шумок" Курской "эйфории" Сырский выпустил распоряжение об отправке всего новосозданного Командования сил беспилотных систем, которое возглавляет Сухаревский и которое создавалось несмотря на его желание, на восток, что фактически означает его ликвидацию как института. А "серый кардинал" Сырского генерал "кошелёк" Голоднюк проводит ряд интересных реорганизационных изменений с зачисткой молодёжи и несогласных на стратегическом уровне. И это только несколько примеров", - заявила Безуглая.Ранее западные издания сообщали о том, что в Курской области Украина расходует гораздо больше западной военной техники, чем на других направлениях.Косвенным подтверждением этого является и вечернее заявление Владимира Зеленского от 18 августа."Только что докладывал главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", и по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы. Но по поставкам [оружия и техники] от наших партнёров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединённым Штатам, к Великобритании, к Франции", - заявил Зеленский.При этом, как утверждают украинские СМИ, без западных поставок ВСУ в ближайшие два месяца ждёт серьёзный кризис."Наш источник сообщает, что если западные партнёры/спонсоры сейчас будут медлить с "пакетами" военной помощи, то через 60 дней у ВСУ будет самый масштабный дефицит техники, боеприпасов, ПВО, за весь период войны", - писал утром 19 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации канала, именно наступление в Курской области сожгло резервы ВСУ в технике.На побегушках у ЦИПсОСотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли иностранных журналистов для постановочной съёмки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить российских военных в обстреле собственного гражданского населения в Курской области, сообщил РИА Новости осведомлённый источник на месте."В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах", — рассказал источник.Также источник рассказал, что от пленных требовали выражать благодарность за "освобождение". Некоторых пленных, которых привлекли к постановкам, после съёмок из больницы увезли.При этом в больнице находится большое количество раненых украинских военных."Система здравоохранения области здесь (в Сумской области — Ред.) уже не вывозит, раненых много", — добавил источник.По его словам, целью постановочных репортажей является попытка обвинить российскую армию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые якобы благодарны украинским военным за помощь.При этом ранее итальянских журналистов телеканала Rai уличили в глорификации нацизма, а также незаконном пересечении границы с Россией."Как вы знаете, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против итальянских журналистов за незаконное пересечение российской границы. И это, на мой взгляд, не самое большое преступление сотрудников телеканала Rai. Что справедливо возбудило общественность, так это то, что западные СМИ продолжают заниматься целенаправленной реабилитацией украинских неонацистов и ревизией решений Нюрнбергского трибунала. Ранее корреспондент Иларио Пьянерелли уже отметился сюжетами про Бучу и погибшего неонациста из запрещённого в России "Правого сектора"*. Теперь он вышел на новый уровень, а лучше сказать - нырнул на новую глубину, взяв видеоинтервью у вэсэушника в кепке со знаком дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер". Кто не знает, это было элитное формирование, созданное на базе личной охраны Гитлера, позднее развёрнутое в 1-й танковый корпус СС. На основании материалов Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков дивизия "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" включена в список соединений и частей вермахта и СС, совершивших военные преступления на территории СССР. Дивизия участвовала в Курской битве, отметилась в Италии, воевала против союзников в Нормандии, Арденнах. На Нюрнбергском процессе вся организация войск СС, включая "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер", была признана преступной", - отметила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала, что "не исключено, что в следующий раз Пьянерелли снимет укронациста с символикой дивизии СС "Рейхсфюрер СС"."Это было бы символичнее для итальянской аудитории накануне 80-летия трагедии в деревне Мардзаботто к югу от Болоньи. В период с 29 сентября по 5 октября 1944 года в отместку за нападения партизан и Сопротивления на немецких солдат, каратели этой дивизии убили по разным данным от 770 до 1830 мирных жителей (из них 155 были в возрасте до 10 лет, 95 - от 10 до 16 лет, 142 - старше 60 лет, 316 - женщинами, пятеро — священниками)", - отметила Захарова.По её словам, итальянские СМИ всё больше напоминают орган НСДАП "Фёлькишер Беобахтер". Также она отметила, что Москва ждёт реакцию от Рима на произошедшее.О происходящем в Курской области - в статье Сергея Зуева "Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем".* - запрещённая в РФ организация
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эксклюзив, хроники, курская область, украина, россия, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, сс, the economist, александр сырский, адольф гитлер
Эксклюзив, Хроники, Курская область, Украина, Россия, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, СС, The Economist, Александр Сырский, Адольф Гитлер

Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августа

09:50 19.08.2024 (обновлено: 11:33 19.08.2024)
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Западные СМИ сообщили, что на вторжение в Курскую область главком ВСУ Александр Сырский решился под давлением. Украина привлекла западных журналистов к информационной атаке в Курской области
Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского хотели уволить перед вторжением украинских формирований в Курскую область, сообщило британское издание The Economist.
"Тогда (в начале июля. — Ред.) ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения", — указывалось в материале.
Как писало издание, план вторжения "возник не от лёгкой жизни". Сам же Сырский находился под давлением.
В то же время, по информации The Economist, Сырский намеренной утаил от Запада подготовку ко вторжению в Курскую область.
"У Сырского было две предыдущие операции, подорванные Западом. Одну из них передали русским, а в другом случае нам было приказано отменить операцию", - сообщил изданию анонимный источник.
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Ранее, 14 августа, народный депутат Украины Марьяна Безуглая у себя в соцсетях сообщила подробности подготовки в Курскую область.
"Отмечу принципиальную разницу по сравнению с бездарным наступлением Залужного в 2023 году на юге: сейчас было выбрано самое неожиданное направление, элитные подразделения вместо недоученных мобилизованных новых бригад и обеспечена информационная тишина", - отметила Безуглая.
Она отметила, что Сырский добился через Ставку верховного главнокомандующего, чтобы украинских десантников не направляли на юг.
"Итак: неожиданность, элитные подразделения, информационная тишина", - указывала нардеп.
По её словам, принять решение, что именно десантно-штурмовые войска будут играть ключевую роль, Сырскому было "морально тяжело", т. к. он командовал сухопутными войсками ВСУ в течение 5 лет подряд и "не имеет отношения к тому, что украинские десантники стали самой боеспособной и самой скоординированной частью армии, имеют общество, культуру и более-менее устоявшиеся коллективы управления".
При этом Безуглая обвинила Сырского в том, что, став главкомом ВСУ, тот попытался размыть украинские ДШВ, превратив их в пехоту.
"Этот процесс на стадии финального планирования имел ещё и дополнительную цель: если бы прорыв не удался, то вина была бы на ДШВ и на командовании в частности, что дало бы возможность ускорить интеграцию в сухопутные войска и отвести удар от главнокомандующего ВСУ, ведь "то же ДШВ, не мои, испорченные". А если успех, то главнокомандующий ВСУ — молодец и полководец, а усилия десантников "размоем" другими", - рассказывала Безуглая.
Также Сырский, по её словам, недоукомплектовал ключевые бригады, а вместо этого создал из большого количества мобилизованных "бригады-зомби".
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Более того, первоначальный замысел атаки на Курскую область, как утверждала Безуглая, "выглядел как "задание 200" в один конец".
"Не выдержав такого отношения, один из самых авторитетных командиров десантников, комбриг 80-й бригады Эмиль Ишкулов открыто указал главнокомандующему на нереалистичность задания", - отметила народный депутат.
Сырский уволил Ишкулова, но после протеста бригады и общественного резонанса Сырский усовершенствовал замысел.
"И это можно считать позитивным результатом, спасшим не одну жизнь", - подчеркнула Безуглая.
Также, по словам народного депутата, уже во время вторжения Сырский улучил момент для того, чтобы прибрать к рукам новый род войск.
""Под шумок" Курской "эйфории" Сырский выпустил распоряжение об отправке всего новосозданного Командования сил беспилотных систем, которое возглавляет Сухаревский и которое создавалось несмотря на его желание, на восток, что фактически означает его ликвидацию как института. А "серый кардинал" Сырского генерал "кошелёк" Голоднюк проводит ряд интересных реорганизационных изменений с зачисткой молодёжи и несогласных на стратегическом уровне. И это только несколько примеров", - заявила Безуглая.
Ранее западные издания сообщали о том, что в Курской области Украина расходует гораздо больше западной военной техники, чем на других направлениях.
Косвенным подтверждением этого является и вечернее заявление Владимира Зеленского от 18 августа.
"Только что докладывал главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", и по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы. Но по поставкам [оружия и техники] от наших партнёров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединённым Штатам, к Великобритании, к Франции", - заявил Зеленский.
При этом, как утверждают украинские СМИ, без западных поставок ВСУ в ближайшие два месяца ждёт серьёзный кризис.
"Наш источник сообщает, что если западные партнёры/спонсоры сейчас будут медлить с "пакетами" военной помощи, то через 60 дней у ВСУ будет самый масштабный дефицит техники, боеприпасов, ПВО, за весь период войны", - писал утром 19 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
По информации канала, именно наступление в Курской области сожгло резервы ВСУ в технике.
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На побегушках у ЦИПсО
Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли иностранных журналистов для постановочной съёмки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить российских военных в обстреле собственного гражданского населения в Курской области, сообщил РИА Новости осведомлённый источник на месте.
"В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах", — рассказал источник.
Также источник рассказал, что от пленных требовали выражать благодарность за "освобождение". Некоторых пленных, которых привлекли к постановкам, после съёмок из больницы увезли.
При этом в больнице находится большое количество раненых украинских военных.
"Система здравоохранения области здесь (в Сумской области — Ред.) уже не вывозит, раненых много", — добавил источник.
По его словам, целью постановочных репортажей является попытка обвинить российскую армию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые якобы благодарны украинским военным за помощь.
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При этом ранее итальянских журналистов телеканала Rai уличили в глорификации нацизма, а также незаконном пересечении границы с Россией.
"Как вы знаете, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против итальянских журналистов за незаконное пересечение российской границы. И это, на мой взгляд, не самое большое преступление сотрудников телеканала Rai. Что справедливо возбудило общественность, так это то, что западные СМИ продолжают заниматься целенаправленной реабилитацией украинских неонацистов и ревизией решений Нюрнбергского трибунала. Ранее корреспондент Иларио Пьянерелли уже отметился сюжетами про Бучу и погибшего неонациста из запрещённого в России "Правого сектора"*. Теперь он вышел на новый уровень, а лучше сказать - нырнул на новую глубину, взяв видеоинтервью у вэсэушника в кепке со знаком дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер". Кто не знает, это было элитное формирование, созданное на базе личной охраны Гитлера, позднее развёрнутое в 1-й танковый корпус СС. На основании материалов Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков дивизия "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" включена в список соединений и частей вермахта и СС, совершивших военные преступления на территории СССР. Дивизия участвовала в Курской битве, отметилась в Италии, воевала против союзников в Нормандии, Арденнах. На Нюрнбергском процессе вся организация войск СС, включая "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер", была признана преступной", - отметила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что "не исключено, что в следующий раз Пьянерелли снимет укронациста с символикой дивизии СС "Рейхсфюрер СС".
"Это было бы символичнее для итальянской аудитории накануне 80-летия трагедии в деревне Мардзаботто к югу от Болоньи. В период с 29 сентября по 5 октября 1944 года в отместку за нападения партизан и Сопротивления на немецких солдат, каратели этой дивизии убили по разным данным от 770 до 1830 мирных жителей (из них 155 были в возрасте до 10 лет, 95 - от 10 до 16 лет, 142 - старше 60 лет, 316 - женщинами, пятеро — священниками)", - отметила Захарова.
По её словам, итальянские СМИ всё больше напоминают орган НСДАП "Фёлькишер Беобахтер". Также она отметила, что Москва ждёт реакцию от Рима на произошедшее.
О происходящем в Курской области - в статье Сергея Зуева "Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем".
* - запрещённая в РФ организация
 
ЭксклюзивХроникиКурская областьУкраинаРоссияМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныССThe EconomistАлександр СырскийАдольф Гитлер
 
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