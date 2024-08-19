Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области - 19.08.2024 Украина.ру
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Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области - 19.08.2024 Украина.ру
Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью ударил по пункту временной дислокации и бронетехнике Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-08-19T07:50
2024-08-19T07:50
су-34
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
истребитель
бомба
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Удар был нанесен по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-500.Ведомство также опубликовало видеоролик, где виден взлет самолета и попадание бомб по целям.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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су-34, новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, истребитель, бомба
Су-34, Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, истребитель, бомба

Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области

07:50 19.08.2024
 
© РИА Новости . Игорь Коваленко / Перейти в фотобанкПервая группа бомбардировщиков Су-34 из Сирии приземлилась под Воронежем
Первая группа бомбардировщиков Су-34 из Сирии приземлилась под Воронежем - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Игорь Коваленко
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью ударил по пункту временной дислокации и бронетехнике Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Удар был нанесен по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-500.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - рассказали в МО РФ.

Ведомство также опубликовало видеоролик, где виден взлет самолета и попадание бомб по целям.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
Су-34НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украиныистребительбомба
 
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