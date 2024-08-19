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Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области

Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области - 19.08.2024 Украина.ру

Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью ударил по пункту временной дислокации и бронетехнике Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-08-19T07:50

2024-08-19T07:50

2024-08-19T07:50

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Удар был нанесен по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-500.Ведомство также опубликовало видеоролик, где виден взлет самолета и попадание бомб по целям.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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су-34, новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, истребитель, бомба