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ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи - 19.08.2024 Украина.ру

ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил оператор расчета FPV-дронов с позывным "Панда", передает РИА Новости

2024-08-19T07:13

2024-08-19T07:13

2024-08-19T07:20

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"На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов. По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы", - заверил "Панда".По его словам, противник пытается пробиваться не только на Суджу, на север, но и обойти, чтобы отрезать пути на Курск. "Соответственно, укрепляем в данный момент с помощью расчетов FPV, бьем противника, отрезаем ему тоже пути подвоза, пути передвижения техники", - сказал "Панда".В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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