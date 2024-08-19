ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи - 19.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240819/1056933942.html
ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи - 19.08.2024 Украина.ру
ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил оператор расчета FPV-дронов с позывным "Панда", передает РИА Новости
2024-08-19T07:13
2024-08-19T07:20
новости
курская область
россия
украина
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055813438_0:101:3246:1927_1920x0_80_0_0_5a27dc6d168adcff1f28385ed7c53729.jpg
"На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов. По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы", - заверил "Панда".По его словам, противник пытается пробиваться не только на Суджу, на север, но и обойти, чтобы отрезать пути на Курск. "Соответственно, укрепляем в данный момент с помощью расчетов FPV, бьем противника, отрезаем ему тоже пути подвоза, пути передвижения техники", - сказал "Панда".В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055813438_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_0265a8408e782267f4e44b9c79b70159.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, всу, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ

ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

07:13 19.08.2024 (обновлено: 07:20 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил оператор расчета FPV-дронов с позывным "Панда", передает РИА Новости
"На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов. По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы", - заверил "Панда".
По его словам, противник пытается пробиваться не только на Суджу, на север, но и обойти, чтобы отрезать пути на Курск.
"Соответственно, укрепляем в данный момент с помощью расчетов FPV, бьем противника, отрезаем ему тоже пути подвоза, пути передвижения техники", - сказал "Панда".
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
07:13ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
06:54Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС
06:53Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область
06:30Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
06:21Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем
06:15Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери
06:00"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха
05:45Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"
05:30"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск
05:15"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
05:00"Вымерли бы с голоду или ушли": Самойлов о том, почему в Курской области у ВСУ не было военной цели
04:45"Отметились, сорвали флаг и ускакали": военный политолог рассказал, как действуют ВСУ в Курской области
04:30"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе
04:15"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев
04:00Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области
03:45Район прорыва будут сужать: Самойлов о том, смогут ли ВСУ выстроить оборону на реках Псел и Снагость
03:30Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону
03:15"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология
03:00"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского
Лента новостейМолния