"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
На ситуацию в Донбассе наступление ВСУ в Курской области сильно не повлияло, но некоторую часть сил туда перетянули. В первую очередь это касается авиации, ЗРК, при этом наступление ВС РФ в Донбассе продолжается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
У ВСУ оперативная мысль закончилась после провального "контрнаступа", но после событий в Курской области они могли ее "возродить". Они попытались за очень долгое время перехватить стратегическую инициативу, рассказал журналист.
И впервые за долгое время это была относительно удачная попытка. Заявка на это была еще весной, когда ВСУ пытались продраться в Белгородскую область. Сейчас эта попытка оказалась "полууспешной", отметил он.
"Война — это игра, в которую играют двое и более участников. Они сделали ход, и он оказался небезрезультатным", - сообщил Норин.
На ситуацию в Донбассе наступление в Курской области сильно не повлияло, но некоторую часть сил туда перетянули. В первую очередь это касается авиации, ЗРК, при этом наступление ВС РФ в Донбассе продолжается. Резервы снимались с других направлений, подчеркнул эксперт.
"Если украинское командование ставило такую цель - замедлить наше продвижение в Донбассе, то эта цель достигнута не была. Донбасское направление по-прежнему остаётся самым перспективным", - заключил собеседник издания.
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