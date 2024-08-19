"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе - 19.08.2024 Украина.ру
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"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе
"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе - 19.08.2024 Украина.ру
"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе
На ситуацию в Донбассе наступление ВСУ в Курской области сильно не повлияло, но некоторую часть сил туда перетянули. В первую очередь это касается авиации, ЗРК, при этом наступление ВС РФ в Донбассе продолжается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-19T04:30
2024-08-19T04:30
новости
донбасс
курская область
россия
евгений норин
всу
наступление
вс рф
белгородская область
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У ВСУ оперативная мысль закончилась после провального "контрнаступа", но после событий в Курской области они могли ее "возродить". Они попытались за очень долгое время перехватить стратегическую инициативу, рассказал журналист.И впервые за долгое время это была относительно удачная попытка. Заявка на это была еще весной, когда ВСУ пытались продраться в Белгородскую область. Сейчас эта попытка оказалась "полууспешной", отметил он.На ситуацию в Донбассе наступление в Курской области сильно не повлияло, но некоторую часть сил туда перетянули. В первую очередь это касается авиации, ЗРК, при этом наступление ВС РФ в Донбассе продолжается. Резервы снимались с других направлений, подчеркнул эксперт."Если украинское командование ставило такую цель - замедлить наше продвижение в Донбассе, то эта цель достигнута не была. Донбасское направление по-прежнему остаётся самым перспективным", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руО том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины - в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства на сайте Украина.ру
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новости, донбасс, курская область, россия, евгений норин, всу, наступление, вс рф, белгородская область
Новости, Донбасс, Курская область, Россия, Евгений Норин, ВСУ, наступление, ВС РФ, Белгородская область

"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе

04:30 19.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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На ситуацию в Донбассе наступление ВСУ в Курской области сильно не повлияло, но некоторую часть сил туда перетянули. В первую очередь это касается авиации, ЗРК, при этом наступление ВС РФ в Донбассе продолжается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, журналист, автор книг о двух чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
У ВСУ оперативная мысль закончилась после провального "контрнаступа", но после событий в Курской области они могли ее "возродить". Они попытались за очень долгое время перехватить стратегическую инициативу, рассказал журналист.
И впервые за долгое время это была относительно удачная попытка. Заявка на это была еще весной, когда ВСУ пытались продраться в Белгородскую область. Сейчас эта попытка оказалась "полууспешной", отметил он.
"Война — это игра, в которую играют двое и более участников. Они сделали ход, и он оказался небезрезультатным", - сообщил Норин.
На ситуацию в Донбассе наступление в Курской области сильно не повлияло, но некоторую часть сил туда перетянули. В первую очередь это касается авиации, ЗРК, при этом наступление ВС РФ в Донбассе продолжается. Резервы снимались с других направлений, подчеркнул эксперт.
"Если украинское командование ставило такую цель - замедлить наше продвижение в Донбассе, то эта цель достигнута не была. Донбасское направление по-прежнему остаётся самым перспективным", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины - в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства на сайте Украина.ру
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