https://ukraina.ru/20240819/1056918688.html

"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск

"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск - 19.08.2024 Украина.ру

"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск

Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Но с военной точки зрения заход ВСУ на территорию Курской области никак не влияет на ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-08-19T05:30

2024-08-19T05:30

2024-08-19T05:30

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иловайск

курская область

самойлов

всу

наступление

сумская область

вс рф

граница

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По словам эксперта, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. С российской стороны были допущены просчеты, но накат противника сейчас уже остановлен, рассказал политолог."Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Это 22-ая, 88-ая и 80-ая. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением", - уточнил он.С военной точки зрения военной заход ВСУ на российскую территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию, отметил эксперт. Если по карте посмотреть, то ВС РФ могли бы зайти в Сумскую область с северо-запада и с юго-востока. Но для этого нужно задействовать серьезные силы. Уничтожив группировку, которая окажется в котле, продвинуться дальше для того, чтобы создать зону безопасности уже в Сумской области, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руО том, какими новинками удивлял иностранных гостей форум "Армия-2024" - в материале Алексея Туманова: Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240816/1056915855.html

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новости, россия, иловайск, курская область, самойлов, всу, наступление, сумская область, вс рф, граница, сво