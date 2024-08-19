"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск - 19.08.2024 Украина.ру
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"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск
"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск - 19.08.2024 Украина.ру
"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск
Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Но с военной точки зрения заход ВСУ на территорию Курской области никак не влияет на ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-08-19T05:30
2024-08-19T05:30
новости
россия
иловайск
курская область
самойлов
всу
наступление
сумская область
вс рф
граница
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По словам эксперта, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. С российской стороны были допущены просчеты, но накат противника сейчас уже остановлен, рассказал политолог."Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Это 22-ая, 88-ая и 80-ая. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением", - уточнил он.С военной точки зрения военной заход ВСУ на российскую территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию, отметил эксперт. Если по карте посмотреть, то ВС РФ могли бы зайти в Сумскую область с северо-запада и с юго-востока. Но для этого нужно задействовать серьезные силы. Уничтожив группировку, которая окажется в котле, продвинуться дальше для того, чтобы создать зону безопасности уже в Сумской области, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руО том, какими новинками удивлял иностранных гостей форум "Армия-2024" - в материале Алексея Туманова: Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж на сайте Украина.ру
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новости, россия, иловайск, курская область, самойлов, всу, наступление, сумская область, вс рф, граница, сво
Новости, Россия, Иловайск, Курская область, Самойлов, ВСУ, наступление, Сумская область, ВС РФ, граница, СВО

"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск

05:30 19.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Но с военной точки зрения заход ВСУ на территорию Курской области никак не влияет на ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
По словам эксперта, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. С российской стороны были допущены просчеты, но накат противника сейчас уже остановлен, рассказал политолог.
"Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Это 22-ая, 88-ая и 80-ая. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением", - уточнил он.
С военной точки зрения военной заход ВСУ на российскую территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию, отметил эксперт.

"Сейчас они начнут откатываться назад, чтобы отрезать их от границы и устроить Иловайск-2 (Иловайский котел — окружение ВСУ в районе Иловайска в августе 2014 года. — Ред.), людских резервов у нас пока не хватает. Но район прорыва будут сужать и, думаю, все-таки попытаются отрезать", - указал Самойлов.

Если по карте посмотреть, то ВС РФ могли бы зайти в Сумскую область с северо-запада и с юго-востока. Но для этого нужно задействовать серьезные силы. Уничтожив группировку, которая окажется в котле, продвинуться дальше для того, чтобы создать зону безопасности уже в Сумской области, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
О том, какими новинками удивлял иностранных гостей форум "Армия-2024" - в материале Алексея Туманова: Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет. Фоторепортаж на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16 августа, 18:18
Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую областьНа фоне провала ВСУ в Курской области партнёры Украины стараются дистанцироваться от её авантюры, но украинское руководство, почувствовав неладное, молчать не стало и рассказало, как Запад помог им подготовить эту операцию
 
НовостиРоссияИловайскКурская областьСамойловВСУнаступлениеСумская областьВС РФграницаСВО
 
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