"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Но с военной точки зрения заход ВСУ на территорию Курской области никак не влияет на ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
По словам эксперта, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. С российской стороны были допущены просчеты, но накат противника сейчас уже остановлен, рассказал политолог.
"Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад, из которых три наиболее известные. Это 22-ая, 88-ая и 80-ая. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением", - уточнил он.
С военной точки зрения военной заход ВСУ на российскую территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию, отметил эксперт.
"Сейчас они начнут откатываться назад, чтобы отрезать их от границы и устроить Иловайск-2 (Иловайский котел — окружение ВСУ в районе Иловайска в августе 2014 года. — Ред.), людских резервов у нас пока не хватает. Но район прорыва будут сужать и, думаю, все-таки попытаются отрезать", - указал Самойлов.
Если по карте посмотреть, то ВС РФ могли бы зайти в Сумскую область с северо-запада и с юго-востока. Но для этого нужно задействовать серьезные силы. Уничтожив группировку, которая окажется в котле, продвинуться дальше для того, чтобы создать зону безопасности уже в Сумской области, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
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