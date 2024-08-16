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Атака на Курскую область ухудшит позиции ВСУ на других направлениях - Wall Street Journal
Атака на Курскую область ухудшит позиции ВСУ на других направлениях - Wall Street Journal - 16.08.2024 Украина.ру
Атака на Курскую область ухудшит позиции ВСУ на других направлениях - Wall Street Journal
Нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта. Об этом пишет Wall Street Journal
2024-08-16T09:45
2024-08-16T09:45
2024-08-16T09:58
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"У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу", - признал командир 21-го батальона ВСУ.Он пожаловался, что только порядка 20 процентов потерь батальона восполняют мобилизованными. Помимо этого, по его словам, солдаты истощены.По данным Wall Street Journal, Киев тем временем перебрасывает свои силы с восточного фронта в Курскую область, оставляя подразделения "еще более растянутыми".Украинские командиры на других направлениях жалуются на нехватку артиллерийских боеприпасов и людей.По его словам, из-за нехватки людей, в окопы вынуждены отправлять тыловой персонал.Как отмечает издание, учитывая нехватку военных на других направлениях, украинские военные выражают сомнения в том, что атака на Курскую область "оправдает себя".На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Подробнее об атаке - в материале "Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, киев, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, всу, атака
Новости, Курская область, Киев, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, атака
Атака на Курскую область ухудшит позиции ВСУ на других направлениях - Wall Street Journal
09:45 16.08.2024 (обновлено: 09:58 16.08.2024)
Нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта. Об этом пишет Wall Street Journal
"У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу", - признал командир 21-го батальона ВСУ.
Он пожаловался, что только порядка 20 процентов потерь батальона восполняют мобилизованными. Помимо этого, по его словам, солдаты истощены.
По данным Wall Street Journal, Киев тем временем перебрасывает свои силы с восточного фронта в Курскую область, оставляя подразделения "еще более растянутыми".
Украинские командиры на других направлениях жалуются на нехватку артиллерийских боеприпасов и людей.
"Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три", - сказал майор украинских сил.
По его словам, из-за нехватки людей, в окопы вынуждены отправлять тыловой персонал.
Как отмечает издание, учитывая нехватку военных на других направлениях, украинские военные выражают сомнения в том, что атака на Курскую область "оправдает себя".
На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.