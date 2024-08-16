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Атака на Курскую область ухудшит позиции ВСУ на других направлениях - Wall Street Journal

Атака на Курскую область ухудшит позиции ВСУ на других направлениях - Wall Street Journal - 16.08.2024 Украина.ру

Атака на Курскую область ухудшит позиции ВСУ на других направлениях - Wall Street Journal

Нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта. Об этом пишет Wall Street Journal

2024-08-16T09:45

2024-08-16T09:45

2024-08-16T09:58

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"У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу", - признал командир 21-го батальона ВСУ.Он пожаловался, что только порядка 20 процентов потерь батальона восполняют мобилизованными. Помимо этого, по его словам, солдаты истощены.По данным Wall Street Journal, Киев тем временем перебрасывает свои силы с восточного фронта в Курскую область, оставляя подразделения "еще более растянутыми".Украинские командиры на других направлениях жалуются на нехватку артиллерийских боеприпасов и людей.По его словам, из-за нехватки людей, в окопы вынуждены отправлять тыловой персонал.Как отмечает издание, учитывая нехватку военных на других направлениях, украинские военные выражают сомнения в том, что атака на Курскую область "оправдает себя".На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Подробнее об атаке - в материале "Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, киев, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, всу, атака