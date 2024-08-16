"Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область - 16.08.2024 Украина.ру
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"Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область
"Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область - 16.08.2024 Украина.ру
"Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область
Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Известиям"
2024-08-16T07:35
2024-08-16T07:40
новости
николай патрушев
курская область
россия
запад
вооруженные силы украины
нато
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"Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", - сказал Патрушев.Он заверил, что операция в Курской области была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада.При этом, по его словам, США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий, в том числе тех, на которые положили глаз некоторые союзники Вашингтона.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Подробнее о подстрекательстве Киева Западом - в материале Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область на сайте Украина.ру.
курская область
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новости, николай патрушев, курская область, россия, запад, вооруженные силы украины, нато
Новости, Николай Патрушев, Курская область, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область

07:35 16.08.2024 (обновлено: 07:40 16.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Президент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Известиям"
"Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", - сказал Патрушев.
Он заверил, что операция в Курской области была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада.
"Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", - пояснил помощник президента РФ.
При этом, по его словам, США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий, в том числе тех, на которые положили глаз некоторые союзники Вашингтона.
На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Подробнее о подстрекательстве Киева Западом - в материале Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область на сайте Украина.ру.
 
НовостиНиколай ПатрушевКурская областьРоссияЗападВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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