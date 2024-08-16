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Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны

Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны - 16.08.2024 Украина.ру

Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны

Российские военные за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом 16 августа сообщило Минобороны РФ

2024-08-16T07:57

2024-08-16T07:57

2024-08-16T08:31

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Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, уточнили в ведомстве.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале информировал, что военные над акваторией уничтожили три беспилотника.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, черное море, севастополь, михаил развожаев, минобороны, вооруженные силы украины, беспилотники, пво, катер