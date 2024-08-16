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Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны
Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны - 16.08.2024 Украина.ру
Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны
Российские военные за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом 16 августа сообщило Минобороны РФ
2024-08-16T07:57
2024-08-16T07:57
2024-08-16T08:31
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Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, уточнили в ведомстве.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале информировал, что военные над акваторией уничтожили три беспилотника.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, черное море, севастополь, михаил развожаев, минобороны, вооруженные силы украины, беспилотники, пво, катер
Новости, Россия, Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев, Минобороны, Вооруженные силы Украины, беспилотники, ПВО, катер
Уничтожили дроны и катера. ВС РФ ночью пресекли атаки ВСУ — Минобороны
07:57 16.08.2024 (обновлено: 08:31 16.08.2024)
Российские военные за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом 16 августа сообщило Минобороны РФ
Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале информировал, что военные над акваторией уничтожили три беспилотника.
"По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - заверил он.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.